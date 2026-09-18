Φρίκη στην Ινδία: Ομαδικός βιασμός 16χρονης - Την σκότωσαν και την άφησαν να φαγωθεί από σκυλιά

Snapshot Στο Δελχί της Ινδίας, τέσσερα άτομα, συμπεριλαμβανομένων τριών ανηλίκων, βίασαν ομαδικά και δολοφόνησαν μια 16χρονη κοπέλα.

Το πτώμα της βρέθηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση και είχε υποστεί δάγκωμα από αδέσποτα σκυλιά, με το ένα χέρι της να είναι αποκομμένο.

Η οικογένειά της δεν την είχε δηλώσει ως αγνοούμενη, καθώς συνήθιζε να φεύγει από το σπίτι και να επιστρέφει αργότερα.

Η ταυτότητα των δραστών αποκαλύφθηκε μέσω ανάλυσης περισσότερων από 50 κάμερων CCTV και την παρακολούθηση ενός ύποπτου οχήματος.

Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων και οι τρεις ανήλικοι ύποπτοι για το έγκλημα. Snapshot powered by AI

Συγκλονίζει την Ινδία, άλλη μία περίπτωση ομαδικού βιασμού και δολοφονίας μίας έφηβης.

Τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων τρεις ανήλικοι, φέρεται να βίασαν ομαδικά ένα 16χρονο κορίτσι στο Δελχί, να το μαχαίρωσαν μέχρι θανάτου και στη συνέχεια πέταξαν το σώμα της σε χωράφι όπου μέρη του έφαγαν σκυλιά.

Το πτώμα της έφηβης βρέθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου, ημέρες μετά τον βιασμό και τη δολοφονία και ήταν σε κατάσταση αποσύνθεσης σε σημείο που το φύλο του δεν μπορούσε να εξακριβωθεί αμέσως.

Ορισμένα μέρη του σώματος είχαν επίσης φαγωθεί από αδέσποτα σκυλιά και το ένα της χέρι βρέθηκε χωρισμένο από το σώμα, πρόσθεσε η αστυνομία.

Το κορίτσι δεν είχε δηλωθεί ως αγνοούμενο από την οικογένειά της. Η αστυνομία είπε ότι η οικογένειά της τους είπε ότι συχνά έφευγε από το σπίτι και επέστρεφε μετά από λίγες μέρες.

Καθώς δεν υπήρχε αυτόπτης μάρτυρας και η ταυτότητα των δραστών ήταν αρχικά άγνωστη, οι ομάδες της αστυνομίας ανέλυσαν περισσότερες από 50 κάμερες CCTV που κάλυπταν την περιοχή και τις παρακείμενες διαδρομές, όπως αναφέρει το NDTV.

Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης, παρατηρήθηκε ένα όχημα να κινείται κοντά στη σκηνή περίπου τη σχετική ώρα. Ο αριθμός κυκλοφορίας του δεν ήταν ευδιάκριτος λόγω του σκότους, μετά το οποίο οι ερευνητές παρακολούθησαν την κίνησή του σε πολλές τοποθεσίες CCTV.

Μια νυχτερινή επιχείρηση έρευνας διεξήχθη κατά τη διάρκεια της νύχτας της 15ης και 16ης Σεπτεμβρίου που μεσολάβησε και εντοπίστηκε το ύποπτο όχημα. Ο οδηγός του ταυτοποιήθηκε και ανακρίθηκε. Στη συνέχεια συνελήφθησαν συνολικά 4 άτομα, εκ των οποίων και οι 3 ανήλικοι, ηλικίας 16 και 17 ετών.