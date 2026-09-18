Γερουλάνος για Μαργαρίτα Παπανδρέου: Είχε συμβάλλει για να νιώσουμε περήφανοι ως Έλληνες

Snapshot Ο Παύλος Γερουλάνος τόνισε ότι η Μαργαρίτα Παπανδρέου συνέβαλε ουσιαστικά σε στιγμές που οι Έλληνες ένιωσαν περήφανοι.

Η Μαργαρίτα αναγνωρίστηκε για τη βελτίωση του οικογενειακού δικαίου στην Ελλάδα και την αναβάθμιση της θέσης της χώρας σε διεθνή φόρα.

Η ανάρτηση υπογραμμίζει την ευγνωμοσύνη για το έργο και την προσφορά της.

Ο κ. Γερουλάνος εκφράζει συλλυπητήρια στην οικογένεια Παπανδρέου και δηλώνει ότι η απώλειά τους είναι απώλεια για όλη την Ελλάδα. Snapshot powered by AI

Τη Μαργαρίτα Παπανδρέου αποχαιρετά με ανάρτησή του ο Παύλος Γερουλάνος, αναφερόμενος στους αγώνες της, τονίζοντας ότι «για πολλά από αυτά που νιώσαμε κατά καιρούς περήφανοι ως Έλληνες, η Μαργαρίτα είχε συμβάλει ουσιαστικά».

Η ανάρτηση του Παύλου Γερουλάνου

«Τι Γυναίκα. Τι Ιστορία. Τι Αγώνες.

Ήταν αμέτρητες οι φορές στο παρελθόν όταν, εκπροσωπώντας τη χώρα στο εξωτερικό, ένιωσα περήφανος γιατί το οικογενειακό δίκαιο της Ελλάδας ήταν μπροστά από τις περισσότερες χώρες. Ή γιατί η θέση της Ελλάδας σε διάφορα fora, από πρωτοβουλίες για την παγκόσμια ειρήνη μέχρι τα θέματα ισότητας, ήταν αναβαθμισμένη από την αθόρυβη δραστηριότητα της Μαργαρίτας.

Η πραγματικότητα είναι ότι για πολλά από αυτά που νιώσαμε κατά καιρούς περήφανοι ως Έλληνες, η Μαργαρίτα είχε συμβάλει ουσιαστικά.Και όταν μια τέτοια μεγάλη προσωπικότητα, γεννημένη σε μια άλλη χώρα, έρχεται εδώ και μας κάνει περήφανους ως Έλληνες, της χρωστάμε ακόμα περισσότερα. Ένιωθα πάντα μια απέραντη ευγνωμοσύνη για τη Μαργαρίτα.

Γιώργο, Νίκο, Αντρίκο, Σοφία, η απώλεια σας είναι και δική μας, είναι όλης της Ελλάδας».

Διαβάστε επίσης