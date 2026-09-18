Εντυπωσιακή άνοδος 25 θέσεων για το University of Derby

Το University of Derby κατατάσσεται πλέον 33ο μεταξύ 123 βρετανικών πανεπιστημίων στο Guardian University Guide 2027 και εισέρχεται στα TOP 35 του Ηνωμένου Βασιλείου. Μια νέα σημαντική διάκριση για το Πανεπιστήμιο με το οποίο το Mediterranean College διατηρεί στρατηγική και πολυεπίπεδη συνεργασία από το 2010

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Εντυπωσιακή άνοδος 25 θέσεων για το University of Derby
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Εντυπωσιακή άνοδο 25 θέσεων σημείωσε το University of Derby – στρατηγικός εταίρος του Mediterranean College – το οποίο κατατάσσεται πλέον 33ο μεταξύ 123 πανεπιστημίων του Ηνωμένου Βασιλείου στο Guardian University Guide 2027. Με τη νέα αυτή επίδοση, το University of Derby εισέρχεται στα TOP 35 βρετανικά πανεπιστήμια, καταγράφοντας μια ιδιαίτερα σημαντική άνοδο στη φετινή κατάταξη.

Η διάκριση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς το Guardian University Guide προσεγγίζει την αξιολόγηση των πανεπιστημίων από την οπτική του φοιτητή. Η κατάταξη βασίζεται σε οκτώ δείκτες που εξετάζουν, μεταξύ άλλων, την ικανοποίηση από τη διδασκαλία και την ανατροφοδότηση, τη συνέχιση των σπουδών, τις επαγγελματικές προοπτικές και τα αποτελέσματα των αποφοίτων.

Υψηλές διακρίσεις σε πεδία σπουδών που προσφέρει το Mediterranean College

Το Mediterranean College προσφέρει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε συνεργασία με το University of Derby. Ιδιαίτερη σημασία για το Κολλέγιο έχουν οι υψηλές θέσεις που κατακτά το κορυφαίο βρετανικό Πανεπιστήμιο σε γνωστικά αντικείμενα που συνδέονται άμεσα με το ακαδημαϊκό του χαρτοφυλάκιο. Στο Guardian University Guide 2027, το Derby κατατάσσεται 2ο στο Ηνωμένο Βασίλειο στο Marketing & PR, 10ο στο Hospitality, Event Management & Tourism, 12ο στον τομέα του Education και 14ο στον τομέα του Architecture.

Kathryn Mitchell: «Επενδύουμε στην ακαδημαϊκή ποιότητα με προσανατολισμό στην επαγγελματική εξέλιξη»

Η Professor Kathryn Mitchell CBE DL, Vice-Chancellor and Chief Executive του University of Derby, συνέδεσε τη νέα άνοδο με τον σταθερό προσανατολισμό του Πανεπιστημίου τόσο στην ακαδημαϊκή εξέλιξη όσο και στην επαγγελματική προετοιμασία των φοιτητών.

Σε δήλωσή της, η Vice-Chancellor τόνισε-μεταξύ άλλων- ότι στόχος είναι οι φοιτητές να αποκτούν γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες που εκτιμώνται από τους εργοδότες. Επισήμανε, ακόμη, τη στενή συνεργασία του University of Derby με επιχειρήσεις και οργανισμούς, ώστε η μάθηση να παραμένει ουσιαστικά συνδεδεμένη με τους επαγγελματικούς κλάδους. Τελική φιλοδοξία, όπως σημείωσε, είναι κάθε φοιτητής να αποφοιτά με την αυτοπεποίθηση και τις ικανότητες που χρειάζεται για να εξελιχθεί στην καριέρα του.

Mediterranean College – University of Derby: μια στρατηγική συνεργασία με διάρκεια και ουσία

Για το Mediterranean College, η νέα επιτυχία του University of Derby έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Από το 2010, οι δύο εκπαιδευτικοί οργανισμοί διατηρούν πολυεπίπεδη στρατηγική συνεργασία franchise, η οποία εξελίσσεται διαρκώς μέσα από νέα ακαδημαϊκά προγράμματα, υπηρεσίες και δυνατότητες αλληλεπίδρασης μεταξύ φοιτητών και ακαδημαϊκού προσωπικού.

Η συνεργασία βασίζεται στην αντιστοιχία και ευθυγράμμιση των πρακτικών διδασκαλίας & μάθησης μεταξύ University of Derby και Mediterranean College, καθώς και σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα επιλογής, ένταξης, εκπαίδευσης και συνεχούς ανάπτυξης του διδακτικού προσωπικού. Η έμφαση στην ποιότητα της διδασκαλίας και στη διαρκή αναβάθμιση της φοιτητικής εμπειρίας αποτελεί κεντρικό χαρακτηριστικό του μοντέλου συνεργασίας των δύο ιδρυμάτων.

Κατερίνα Ξυνή: «Η ποιότητα των συνεργασιών μας μεταφράζεται σε αξία για τον φοιτητή»

Με αφορμή τη νέα διάκριση, η Κατερίνα Ξυνή, Γενική Διευθύντρια του Mediterranean College, δηλώνει: «Η εντυπωσιακή άνοδος του University of Derby στην 33η θέση μεταξύ 123 πανεπιστημίων του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τον Guardian University Guide 2027, επιβεβαιώνει τη σημασία μιας συνεργασίας που για το Mediterranean College είναι στρατηγική, πολυεπίπεδη και μακροχρόνια. Επιλέγουμε τους ακαδημαϊκούς μας συνεργάτες με γνώμονα την υψηλή ποιότητα των σπουδών, τη φοιτητική εμπειρία και την ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Θέλουμε οι φοιτητές μας να αποκτούν όχι μόνο ένα ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, αλλά και γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες που θα τους προετοιμάσουν για το επαγγελματικό τους μέλλον. Η νέα διάκριση του University of Derby το οποίο εισέρχεται στα TOP 35 βρετανικά πανεπιστήμια, ενισχύει ακόμη περισσότερο μια συνεργασία που δημιουργεί πραγματική αξία και ουσιαστικές προοπτικές για τους φοιτητές και τους αποφοίτους μας».

Μια ακόμη διάκριση σε μια χρονιά σημαντικών επιτυχιών

Η άνοδος στο Guardian University Guide 2027 έρχεται να προστεθεί σε μία ακόμη κορυφαία αναγνώριση για το University of Derby: την ανάδειξή του σε University of the Year στα Uni Compare Rankings 2027, όπου κατέλαβε παράλληλα την 1η θέση στο Ηνωμένο Βασίλειο για την απασχολησιμότητα, βάσει περισσότερων από 24.000 φοιτητικών αξιολογήσεων.

Για το Mediterranean College, η νέα επιτυχία του University of Derby δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη διεθνή διάκριση του στρατηγικού του εταίρου. Αναδεικνύει την αξία μιας μακρόχρονης συνεργασίας που έχει στο επίκεντρο την ποιότητα των σπουδών, τη σύγχρονη και εφαρμοσμένη γνώση και, πάνω απ’ όλα, την ακαδημαϊκή και επαγγελματική εξέλιξη του φοιτητή.

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