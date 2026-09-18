Νέος σεισμός στην Εύβοια - 3,3 Ρίχτερ στο Προκόπι

Snapshot Σήμερα Παρασκευή σημειώθηκε ακόμα ένας σεισμός στην Εύβοια μετά από εκείνον των 4,2 Ρίχτερ στην Ιστιαία.

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 12:07 με μέγεθος 3,3 Ρίχτερ.

Το επίκεντρο του σεισμού βρισκόταν 8 χιλιόμετρα δυτικά, νοτιοδυτικά του Προκοπίου.

Το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν 8,9 χιλιόμετρα. Snapshot powered by AI

Ακόμα ένας σεισμός σημειώθηκε στην Εύβοια, σήμερα Παρασκευή, μετά την πρωινή δόνηση των 4,2 Ρίχτερ στην Ιστιαία.

Ο πρόσφατος σεισμός σημειώθηκε στις 12:07, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 8 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Προκοπίου.

Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης υπολογίστηκε στα 8,9 χιλιόμετρα.

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