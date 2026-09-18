Νέος σεισμός στην Εύβοια - 3,3 Ρίχτερ στο Προκόπι
Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης υπολογίστηκε στα 8,9 χιλιόμετρα
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- Σήμερα Παρασκευή σημειώθηκε ακόμα ένας σεισμός στην Εύβοια μετά από εκείνον των 4,2 Ρίχτερ στην Ιστιαία.
- Ο σεισμός καταγράφηκε στις 12:07 με μέγεθος 3,3 Ρίχτερ.
- Το επίκεντρο του σεισμού βρισκόταν 8 χιλιόμετρα δυτικά, νοτιοδυτικά του Προκοπίου.
- Το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν 8,9 χιλιόμετρα.
Ακόμα ένας σεισμός σημειώθηκε στην Εύβοια, σήμερα Παρασκευή, μετά την πρωινή δόνηση των 4,2 Ρίχτερ στην Ιστιαία.
Ο πρόσφατος σεισμός σημειώθηκε στις 12:07, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 8 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Προκοπίου.
Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης υπολογίστηκε στα 8,9 χιλιόμετρα.
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