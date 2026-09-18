Νέος σεισμός στην Εύβοια - 3,3 Ρίχτερ στο Προκόπι

Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης υπολογίστηκε στα 8,9 χιλιόμετρα

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Νέος σεισμός στην Εύβοια - 3,3 Ρίχτερ στο Προκόπι
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Σήμερα Παρασκευή σημειώθηκε ακόμα ένας σεισμός στην Εύβοια μετά από εκείνον των 4,2 Ρίχτερ στην Ιστιαία.
  • Ο σεισμός καταγράφηκε στις 12:07 με μέγεθος 3,3 Ρίχτερ.
  • Το επίκεντρο του σεισμού βρισκόταν 8 χιλιόμετρα δυτικά, νοτιοδυτικά του Προκοπίου.
  • Το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν 8,9 χιλιόμετρα.
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Ακόμα ένας σεισμός σημειώθηκε στην Εύβοια, σήμερα Παρασκευή, μετά την πρωινή δόνηση των 4,2 Ρίχτερ στην Ιστιαία.

Ο πρόσφατος σεισμός σημειώθηκε στις 12:07, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 8 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Προκοπίου.

Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης υπολογίστηκε στα 8,9 χιλιόμετρα.

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