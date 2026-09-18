Lady Gaga: Νέα αποκάλυψη για την κόρη της - Γεννήθηκε μέσω παρένθετης μητέρας

Snapshot Η Lady Gaga και ο Μάικλ Πολάνσκι απέκτησαν την κόρη τους Rose Bean μέσω παρένθετης μητέρας στις 9 Ιουνίου στο Λος Άντζελες.

Το ζευγάρι κράτησε μυστική τη γέννηση της κόρης τους για μήνες, προσαρμοζόμενο στη νέα τους ζωή ως γονείς.

Η Lady Gaga έχει μιλήσει δημόσια για την πάθηση ινομυαλγίας που αντιμετωπίζει, η οποία μπορεί να σχετίζεται με την επιλογή της παρένθετης μητρότητας.

Το όνομα Rose έχει ιδιαίτερη σημασία για την τραγουδίστρια, συνδεόμενο με το τατουάζ της και την ερμηνεία της στο «La Vie En Rose».

Το μεσαίο όνομα Bean πιθανόν αναφέρεται στον Carl Bean, τραγουδιστή και ακτιβιστή που ενέπνευσε το «Born This Way». Snapshot powered by AI

Η Lady Gaga και ο Μάικλ Πολάνσκι έγιναν γονείς για πρώτη φορά με τη βοήθεια παρένθετης μητέρας, σύμφωνα με το TMZ.

Η είδηση για την παρένθετη μητρότητα έγινε γνωστή λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη ότι το ζευγάρι απέκτησε κοριτσάκι. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το TMZ, η κόρη τους, Rose Bean Polansky, γεννήθηκε στις 9 Ιουνίου στις 23:19 το βράδυ, στο Λος Άντζελες.

Η Lady Gaga και ο Μάικλ Πολάνσκι επέλεξαν να κρατήσουν την άφιξη της κόρης τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για αρκετό διάστημα, έχοντας έτσι χρόνο να προσαρμοστούν στη νέα τους ζωή ως γονείς.

Οι πρώτες φωτογραφίες της τραγουδίστριας με το μωρό κυκλοφόρησαν μόλις πρόσφατα, με την Gaga να κρατά στην αγκαλιά της τη μικρή Rose κατά τη διάρκεια βόλτας μαζί με τον σύντροφό της.

Το ζευγάρι είναι αρραβωνιασμένο από το 2024 και, παρά δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι έχει παντρευτεί κρυφά, παραμένει αρραβωνιασμένο.

Γιατί επέλεξε την παρένθετη μητρότητα

Ο λόγος για τον οποίο η Lady Gaga επέλεξε την παρένθετη μητρότητα δεν έχει γίνει γνωστός. Το TMZ σημειώνει, ωστόσο, ότι η τραγουδίστρια έχει μιλήσει δημόσια στο παρελθόν για τη μάχη της με την ινομυαλγία, μια πάθηση που μπορεί να προκαλεί έντονο πόνο και εξάντληση.

Η Gaga είχε αναφερθεί στην κατάσταση της υγείας της στο ντοκιμαντέρ «Gaga: Five Foot Two» του 2017, ενώ το 2020 είχε μιλήσει στην Όπρα Γουίνφρεϊ για τον καθημερινό πόνο που αντιμετώπιζε. Το 2025 είχε δηλώσει ότι η ινομυαλγία της ήταν υπό έλεγχο, σημειώνοντας ωστόσο ότι εξακολουθούσε να έχει ημέρες με πόνο.

Το όνομα της μικρής, Rose, φαίνεται επίσης να έχει ιδιαίτερη σημασία για την τραγουδίστρια. Η Gaga έχει ένα μεγάλο τατουάζ τριαντάφυλλο στην πλάτη της, το οποίο συνδέεται με την ερμηνεία της του «La Vie En Rose» στην ταινία «A Star Is Born». Το μεσαίο όνομα της κόρης της, Bean, ενδέχεται να αποτελεί αναφορά στον τραγουδιστή και ακτιβιστή Carl Bean, ο οποίος αποτέλεσε έμπνευση για το «Born This Way».

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