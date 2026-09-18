Γιώργος Μαζωνάκης: Η τελευταία συνομιλία με τον DJ Μάικλ Χάστλερ πριν ακυρωθεί η συνάντησή τους

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αναπτύξει φιλική σχέση με τον DJ Μάικλ Χάστλερ, ο οποίος συχνά επέλεγε τραγούδια του στα μουσικά του sets

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Γιώργος Μαζωνάκης: Η τελευταία συνομιλία με τον DJ Μάικλ Χάστλερ πριν ακυρωθεί η συνάντησή τους
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Σε μία από τις τελευταίες τους συνομιλίες, ο Μάικλ Χάστλερ προγραμμάτιζε να ταξιδέψει στην Ελλάδα για να συναντήσει τον τραγουδιστή και να παρακολουθήσει συναυλία του.
  • Ο Μαζωνάκης είχε δηλώσει διαθέσιμος για συνάντηση μεταξύ 14 και 19 του μήνα, αλλά τελικά ενημέρωσε τον DJ ότι είχε φύγει από την Αθήνα και δεν θα μπορούσαν να συναντηθούν.
  • Η συνομιλία αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη, καθώς είναι μία από τις τελευταίες γνωστές επικοινωνίες του με τον DJ.
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Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη προκάλεσε έντονη συγκίνηση στην Ελλάδα, ενώ η απώλεια του γνωστού τραγουδιστή έγινε γνωστή και εκτός συνόρων, με διεθνή μέσα ενημέρωσης να αναφέρονται στο γεγονός.

Την ίδια ώρα, στη δημοσιότητα ήρθαν συνομιλίες που είχε ο Γιώργος Μαζωνάκης με τον DJ Μάικλ Χάστλερ, με τον οποίο διατηρούσε επικοινωνία μέσω των social media.

Ο DJ, ο οποίος εδώ και αρκετά χρόνια επιλέγει τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη στα μουσικά του sets, είχε αναπτύξει φιλική σχέση με τον τραγουδιστή. Οι δύο άνδρες είχαν επικοινωνήσει αρκετές φορές διαδικτυακά, ενώ ο Μάικλ Χάστλερ είχε επισκεφθεί και την κατοικία του τραγουδιστή.

Η συνάντηση που δεν πραγματοποιήθηκε

Στην τελευταία τους επικοινωνία, ο DJ ενημέρωσε τον Γιώργο Μαζωνάκη ότι επρόκειτο να ταξιδέψει στην Ελλάδα και του πρότεινε να συναντηθούν. Ο τραγουδιστής ανταποκρίθηκε θετικά, δηλώνοντας διαθέσιμος όλες τις ημέρες που του πρότεινε ο συνομιλητής του.

«Γεια σου φίλε μου! Τι κάνεις; Ποια μέρα από τις 14 μέχρι τις 19 θα σε βόλευε να συναντηθούμε στην Ελλάδα;», έγραψε ο Μάικλ Χάστλερ.

Μαζωνάκης συνομιλία

Ο Γιώργος Μαζωνάκης απάντησε: «Όλες τις μέρες».

Μαζωνάκης συνομιλία

Ο DJ συνέχισε, ενημερώνοντάς τον ότι είχε προγραμματίσει εκ νέου τη διαδικασία για την έκδοση ελληνικής βίζας, προκειμένου να μπορέσει να ταξιδέψει στη χώρα και να παρακολουθήσει τη συναυλία στις 20 του μήνα.

«Τέλεια! Σε ευχαριστώ πολύ! Έχω κλείσει επίσης ραντεβού για να κάνω ξανά αίτηση για ελληνική βίζα, ώστε να μπορέσω να έρθω για τη συναυλία στις 20 του μήνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Μαζωνάκης συνομιλία

Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα τα δεδομένα άλλαξαν και η συνάντηση τελικά δεν πραγματοποιήθηκε. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ενημέρωσε τον DJ ότι είχε φύγει από την Αθήνα και δεν θα μπορούσε να τον συναντήσει.

«Μιχαήλ έχω φύγει εκτός Αθήνας δεν θα μπορέσω, κανόνισε το πρόγραμμα σου εσύ. Θα μιλήσουμε καλημέρα!», ήταν το μήνυμα του τραγουδιστή.

Ο Μάικλ Χάστλερ απάντησε: «Βεβαίως, κανένα πρόβλημα. Καλό Σαββατοκύριακο!».

Η συγκεκριμένη συνομιλία αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς αποτυπώνει μία από τις τελευταίες γνωστές επικοινωνίες του με τον DJ, με τον οποίο είχε αναπτύξει προσωπική και μουσική σχέση μέσα από τα χρόνια.

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Μαζωνάκης συνομιλία

Μαζωνάκης συνομιλία

Μαζωνάκης συνομιλία

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