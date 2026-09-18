Ρούλα Κορομηλά: Η φωτογραφία που δημοσίευσε από τα 20 της και η εξομολόγηση για τον Μαζωνάκη

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε μια φωτογραφία της σε νεαρή ηλικία

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Ρούλα Κορομηλά: Η φωτογραφία που δημοσίευσε από τα 20 της και η εξομολόγηση για τον Μαζωνάκη
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  • Η Ρούλα Κορομηλά δημοσίευσε φωτογραφία της από τα 20 της, εκφράζοντας την ανάγκη για ηρεμία στο παρελθόν amid τις αλλαγές της ζωής.
  • Αναφέρθηκε στην απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη ως συλλογικό πένθος που υπενθυμίζει την εφήμερη και απρόβλεπτη φύση της ζωής.
  • Τόνισε τη σημασία της ευαισθησίας της ψυχής και την ανάγκη να μην είναι κανείς μόνος στις δύσκολες στιγμές.
  • Εξομολογήθηκε ότι κράτησε την ανθρωπιά της παρά τις δυσκολίες και θεωρεί αυτό το μεγαλύτερο κατόρθωμά της.
  • Υπενθύμισε πως πίσω από τη δημοσιότητα κρύβονται προσωπικές μάχες που δεν είναι ορατές και ζήτησε να μην κρίνουμε εύκολα τους άλλους.
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Μια ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση στα social media έκανε η Ρούλα Κορομηλά, με αφορμή την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη και επέλεξε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της από την εποχή που ήταν μόλις 20 και κάτι.

Μέσα από τα λόγια της, η παρουσιάστρια μίλησε για την ανάγκη να αναζητά κανείς την ηρεμία στο παρελθόν όταν όλα γύρω του αλλάζουν με γρήγορους και ανατρεπτικούς ρυθμούς. Η ξαφνική απώλεια ανθρώπων που αγαπήσαμε, όπως έγραψε, μας κάνει να συνειδητοποιούμε ξανά πόσο εφήμερη και απρόβλεπτη είναι η ζωή.

«Ευαισθητοποιείσαι. Θρηνείς. Αναθεωρείς και συνειδητοποιείς ξανά πως τίποτα δεν είναι δεδομένο», σημείωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενη και στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, τον οποίο χαρακτήρισε μια απώλεια που προκάλεσε συλλογικό πένθος.

https://www.instagram.com/p/DdZpR1WNAQR/

Στην ανάρτησή της, η Ρούλα Κορομηλά στάθηκε ιδιαίτερα στην ευαισθησία της ανθρώπινης ψυχής και στη μοναξιά που μπορεί να κρύβεται ακόμη και πίσω από ένα χαμόγελο, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα για τη σημασία της ανθρώπινης παρουσίας στις δύσκολες στιγμές.

«Πόσο πολύτιμη είναι η ευαίσθητη ψυχή και πόσο αβάσταχτη η μοναξιά κρυμμένη πίσω από ένα χαμόγελο. Κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος στα δύσκολα», έγραψε.

«Ένιωσα την ανάγκη να γυρίσω τον χρόνο πολύ πίσω»

Η φωτογραφία που επέλεξε να μοιραστεί την έκανε να επιστρέψει στα πρώτα της βήματα, σε μια εποχή που, όπως λέει, δεν την γνώριζε ακόμη κανείς. Κοιτάζοντας εκείνο το κορίτσι, αισθάνεται σήμερα «βαθιά ηρεμία και καμάρι», όχι για την πορεία που ακολούθησε μόνο, αλλά κυρίως επειδή πιστεύει πως κατάφερε να διατηρήσει την ανθρωπιά της.

«Μέσα από δυσκολίες, σκαμπανεβάσματα και ανηφόρες δεν έχασα την ανθρωπιά μου και το μεγαλύτερο κατόρθωμά μου είναι ότι δεν πρόδωσα εκείνο το κορίτσι», εξομολογήθηκε.

Όπως γράφει, χρειάστηκε να «σφίξει τα δόντια», να κρατήσει τη δύναμή της και να επιλέξει τον σεβασμό προς τους άλλους και την αγάπη προς τον συνάνθρωπο.

«Αυτή η ζωή είναι μικρή. Όταν κάποια στιγμή αποχωρήσουμε, το μόνο που θα έχει σημασία, το μόνο που θα έχουμε αφήσει πίσω μας είναι η ζεστασιά που θα αισθάνεται κάποιος όταν προφέρει το όνομά μας», έγραψε.

Στο υστερόγραφο της ανάρτησής της, η παρουσιάστρια επανήλθε στο θέμα της εικόνας που έχουμε για τους ανθρώπους που βρίσκονται στο προσκήνιο, υπενθυμίζοντας πως πίσω από τη δημοσιότητα και τα φώτα μπορεί να κρύβονται προσωπικές μάχες που δεν γνωρίζει κανείς.

«Πίσω από τα φώτα, τη λάμψη και τους προβολείς κανείς δεν ξέρει τι βιώνει μια ψυχή. Ας μην κρίνουμε εύκολα…», έγραψε χαρακτηριστικά.

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