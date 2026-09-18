Χανιά: Πυροβόλησαν με αεροβόλο σε τζάμι σχολείου εν ώρα μαθήματος
Άγνωστος φέρεται να πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο προς το σχολείο
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- Άγνωστος πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο προς δημοτικό σχολείο στα Χανιά κατά τη διάρκεια μαθήματος.
- Η σφαίρα χτύπησε και έσπασε τζάμι αίθουσας όπου βρίσκονταν μαθητές της Β’ τάξης.
- Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στη σχολική κοινότητα.
- Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και διερευνάται από τις αρχές.
Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης σε δημοτικό σχολείο του δήμου Χανίων, την ώρα που δεκάδες παιδιά βρισκόνταν μέσα στο σχολικό κτίριο.
Σύμφωνα με το Flashnews.gr, κατά τη διάρκεια του μαθήματος και ενώ οι μαθητές της Β’ τάξης βρίσκονταν στην αίθουσα, άγνωστος φέρεται να πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο προς το σχολείο, με αποτέλεσμα να χτυπήσει και να σπάσει το τζάμι της αίθουσας.
Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στη σχολική κοινότητα, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.
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