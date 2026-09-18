Χανιά: Πυροβόλησαν με αεροβόλο σε τζάμι σχολείου εν ώρα μαθήματος

Snapshot Άγνωστος πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο προς δημοτικό σχολείο στα Χανιά κατά τη διάρκεια μαθήματος.

Η σφαίρα χτύπησε και έσπασε τζάμι αίθουσας όπου βρίσκονταν μαθητές της Β’ τάξης.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στη σχολική κοινότητα.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και διερευνάται από τις αρχές. Snapshot powered by AI

Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης σε δημοτικό σχολείο του δήμου Χανίων, την ώρα που δεκάδες παιδιά βρισκόνταν μέσα στο σχολικό κτίριο.

Σύμφωνα με το Flashnews.gr, κατά τη διάρκεια του μαθήματος και ενώ οι μαθητές της Β’ τάξης βρίσκονταν στην αίθουσα, άγνωστος φέρεται να πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο προς το σχολείο, με αποτέλεσμα να χτυπήσει και να σπάσει το τζάμι της αίθουσας.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στη σχολική κοινότητα, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.

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