Το ηλεκτρικό Renault Trafic είναι το Van της Χρονιάς

Η σημαντική διάκριση απονεμήθηκε στο πλαίσιο της IAA Transportation στο Ανόβερο, με το αμιγώς ηλεκτρικό Trafic να κερδίζει την ομόφωνη ψήφο των 26 δημοσιογράφων που απαρτίζουν την κριτική επιτροπή και εκπροσωπούν ισάριθμες ευρωπαϊκές χώρες.

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