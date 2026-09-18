Το ηλεκτρικό Renault Trafic είναι το Van της Χρονιάς
Το νέο Renault Trafic Van E-Tech electric κατέκτησε τον τίτλο International Van of the Year 2027, λίγο πριν ξεκινήσει την εμπορική του πορεία στην Ευρώπη και με την άφιξή του στην Ελλάδα να προγραμματίζεται μέσα στην επόμενη χρονιά.
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Η σημαντική διάκριση απονεμήθηκε στο πλαίσιο της IAA Transportation στο Ανόβερο, με το αμιγώς ηλεκτρικό Trafic να κερδίζει την ομόφωνη ψήφο των 26 δημοσιογράφων που απαρτίζουν την κριτική επιτροπή και εκπροσωπούν ισάριθμες ευρωπαϊκές χώρες.
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Το ηλεκτρικό Renault Trafic είναι το Van της Χρονιάς
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