Μητσοτάκης σε Τασούλα: Μας περιμένει δύσκολος χειμώνας - Πετρέλαιο θέρμανσης 1η προτεραιότητα

Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων, είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη μηνιαία ενημέρωση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.

Το πετρέλαιο θέρμανσης πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση ειδικά στη Β. Ελλάδα, είπε ακόμη ο πρωθυπουργός και αναφέρθηκε σε διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης ενώ τόνισε πως θα συνεχιστεί και η στήριξη στο diesel.

Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ο πρωθυπουργός είπε: «Θα θέσω μετ’ επιτάσεως το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο» και πρόσθεσε πως δεν έχουμε τη δυνατότητα να τον μειώσουμε χωρίς να περικόψουμε άλλη δαπάνη. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν υπάρξει στην Ευρώπη συνολική εξαίρεση για προσωρινή μείωση στη φορολογία των ορυκτών καυσίμων. «Η Ευρώπη πρέπει να σταθεί δίπλα στους πολίτες», πρόσθεσε.

Για την αναταραχή στην παγκόσμια αγορά ομολόγων, ο πρωθυπουργός είπε πως «η Ελλάδα είναι προστατευμένη στις πιέσεις» και ανέφερε πως οι επενδυτές μας πιστώνουν τη δημοσιονομική πειθαρχία και η χώρα μας δανείζεται χαμηλότερα από ΗΠΑ, ΗΒ, Γαλλία και Ιταλία, 4 χωρών του G7.

«Η Ελλάδα παραμένει ασφαλής επενδυτικός προορισμός, η οικονομία μας αναπτύσσεται πιο γρήγορα από τον ευρωπαϊκό μ.ο., δημιουργούμε πλεονάσματα, αποπληρώνουμε το χρέος μας και ταυτόχρονα έχουμε αποθέματα να στηρίξουμε την κοινωνία», τόνισε ο πρωθυπουργός.

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