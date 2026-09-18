Σε εξέλιξη η άσκηση «MEDUSA 15 – 2026» στην Κρήτη: Στο επίκεντρο drones και προστασία υποδομών

Snapshot Η άσκηση «MEDUSA 15 2026» διεξάγεται στην Κρήτη από τις 10 έως τις 18 Σεπτεμβρίου με συμμετοχή δυνάμεων από Ελλάδα, Αίγυπτο, Κύπρο, Ιταλία και Γαλλία, ενώ παρατηρητές είναι η Σερβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και η Μοζαμβίκη.

Η άσκηση ξεκίνησε το 2015 ως διμερής συνεργασία Ελλάδας-Αιγύπτου και πλέον διεξάγεται τακτικά με εναλλαγή χώρας φιλοξενίας, ενισχύοντας τη διακλαδική και διεθνή συνεργασία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση μη επανδρωμένων συστημάτων UAV/FPV drones και στην αντιμετώπιση σύγχρονων απειλών τύπου σμήνους, με αξιοποίηση του ελληνικού συστήματος Counter-UAS «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ».

Η άσκηση περιλαμβάνει ναυτικές, αεροπορικές και ειδικές επιχειρήσεις, καθώς και αποστολές προστασίας κρίσιμων θαλάσσιων και ενεργειακών υποδομών.

Κύριος στόχος είναι η ενίσχυση της συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας μεταξύ των συμμαχικών ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Το Newsbomb βρίσκεται στην Κρήτη το πρωί της Παρασκευής (18/09), μεταφέροντας εικόνα και ρεπορτάζ από τις δραστηριότητες της «MEDUSA 15 – 2026», εκεί όπου η σύγχρονη τεχνολογία, οι αεροναυτικές επιχειρήσεις και η διακλαδική συνεργασία συναντώνται σε ένα από τα πιο απαιτητικά πεδία εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η άσκηση, ξεκίνησε στις 10 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2026, ξεκίνησε το 2015 ως διμερής αεροναυτική συνεργασία Ελλάδας και Αιγύπτου, αλλά πλέον διεξάγεται σε τακτική βάση με εναλλαγή της χώρας φιλοξενίας, έχοντας πραγματοποιηθεί το 2024 στην Ελλάδα και το 2025 στην Αίγυπτο.

Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού επιχειρούν στο πλαίσιο των σεναρίων της «MEDUSA 15 – 2026». Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Στο Newsbomb μίλησε η Αντισυνταγματάρχης Εφοδιασμού – Μεταφορών και εκπρόσωπος Τύπου του ΓΕΣ, Μαρία Κιολιού, από το Μάλεμε της Κρήτης, όπου πραγματοποιείται το τελικό επεισόδιο της διακλαδικής άσκησης «MEDUSA 15 – 2026».

Όπως ανέφερε, «η άσκηση ξεκίνησε στις 10 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή δυνάμεων από την Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Κύπρο, ενώ φέτος συμμετέχουν επίσης η Ιταλία και η Γαλλία. Παράλληλα, ως χώρες παρατηρητές συμμετέχουν η Σερβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και η Μοζαμβίκη».

Εικόνες από την άσκηση «MEDUSA 15 – 2026» στο Μάλεμε της Κρήτης Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Η ίδια υπογράμμισε ότι «πρόκειται για μια διεθνή διακλαδική άσκηση που πραγματοποιείται ανελλιπώς και τα τελευταία χρόνια έχει διευρύνει σημαντικά το αποτύπωμά της. Η «MEDUSA» φιλοξενήθηκε πέρυσι από την Αίγυπτο, ενώ το 2024 είχε φιλοξενηθεί στην Ελλάδα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημασία της άσκησης για την εκπαίδευση των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς, όπως σημείωσε, «ενσωματώνει πλέον διδάγματα από τις σύγχρονες συγκρούσεις. Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση μη επανδρωμένων συστημάτων, τα οποία έχουν ενσωματωθεί στα επιμέρους σενάρια της άσκησης».

Μαχητικά αεροσκάφη και πολεμικά πλοία σε επιχειρησιακή δράση στο πλαίσιο της «MEDUSA 15 – 2026». Newsbomb / Χάρης Γκίκας

«Η άσκηση κάθε χρόνο ξεφεύγει από τα όρια μιας διμερούς άσκησης και εξελίσσεται σε μία από τις σημαντικότερες διακλαδικές ασκήσεις της περιοχής», ανέφερε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος Τύπου του ΓΕΣ.

Κύριος σκοπός της άσκησης είναι η ενίσχυση της συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας μεταξύ των συμμαχικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Εναέρια μέσα συμμετέχουν στη μεγάλη διακλαδική άσκηση «MEDUSA 15 – 2026» στην Κρήτη. Newsbomb / Χάρης Γκίκας Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Για τον σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί ναυτικές μονάδες (φρεγάτες, πυραυλάκατοι, κορβέτες, ελικοπτεροφόρο, υποβρύχια και αποβατικά σκάφη), αεροπορικά μέσα (μαχητικά, ελικόπτερα, UAV) καθώς και τμήματα Ειδικών Επιχειρήσεων και αμφίβιων δυνάμεων. Τα σενάρια περιλαμβάνουν αεροναυτικές και ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις, αποβατικές ενέργειες, καθώς και αποστολές προστασίας κρίσιμων θαλάσσιων και ενεργειακών υποδομών.

Η εναέρια και ναυτική ισχύς των συμμετεχουσών Ενόπλων Δυνάμεων επί το έργον κατά τη διάρκεια της άσκησης Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στη χρήση τεχνολογίας UAV/FPV drones και στην αντιμετώπιση σύγχρονων μη επανδρωμένων απειλών. Τα επιχειρησιακά σενάρια εστιάζουν στην εξουδετέρωση ταυτόχρονων επιθέσεων τύπου σμήνους (swarm), ενώ αξιοποιούνται στην πράξη οι δυνατότητες του ελληνικού συστήματος Counter-UAS «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ».

Αεροσκάφη και πλοία συμμετέχουν στα σύνθετα επιχειρησιακά σενάρια της πολυεθνικής άσκησης στην Κρήτη. Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Διαβάστε επίσης