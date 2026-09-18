Σε εξέλιξη η άσκηση «MEDUSA 15 – 2026» στην Κρήτη: Στο επίκεντρο drones και προστασία υποδομών

Η άσκηση «MEDUSA 15 – 2026» διεξάγεται στην Κρήτη και περιλαμβάνει σύγχρονη τεχνολογία και αεροναυτικές επιχειρήσεις

Σωτήρης Σκουλούδης, Ρεπορτάζ

·

Χάρης Γκίκας, Φωτογραφίες

Σε εξέλιξη η άσκηση «MEDUSA 15 – 2026» στην Κρήτη: Στο επίκεντρο drones και προστασία υποδομών
ΕΘΝΙΚΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η άσκηση «MEDUSA 15 2026» διεξάγεται στην Κρήτη από τις 10 έως τις 18 Σεπτεμβρίου με συμμετοχή δυνάμεων από Ελλάδα, Αίγυπτο, Κύπρο, Ιταλία και Γαλλία, ενώ παρατηρητές είναι η Σερβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και η Μοζαμβίκη.
  • Η άσκηση ξεκίνησε το 2015 ως διμερής συνεργασία Ελλάδας-Αιγύπτου και πλέον διεξάγεται τακτικά με εναλλαγή χώρας φιλοξενίας, ενισχύοντας τη διακλαδική και διεθνή συνεργασία.
  • Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση μη επανδρωμένων συστημάτων UAV/FPV drones και στην αντιμετώπιση σύγχρονων απειλών τύπου σμήνους, με αξιοποίηση του ελληνικού συστήματος Counter-UAS «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ».
  • Η άσκηση περιλαμβάνει ναυτικές, αεροπορικές και ειδικές επιχειρήσεις, καθώς και αποστολές προστασίας κρίσιμων θαλάσσιων και ενεργειακών υποδομών.
  • Κύριος στόχος είναι η ενίσχυση της συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας μεταξύ των συμμαχικών ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή.
Snapshot powered by AI

Το Newsbomb βρίσκεται στην Κρήτη το πρωί της Παρασκευής (18/09), μεταφέροντας εικόνα και ρεπορτάζ από τις δραστηριότητες της «MEDUSA 15 – 2026», εκεί όπου η σύγχρονη τεχνολογία, οι αεροναυτικές επιχειρήσεις και η διακλαδική συνεργασία συναντώνται σε ένα από τα πιο απαιτητικά πεδία εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η άσκηση, ξεκίνησε στις 10 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2026, ξεκίνησε το 2015 ως διμερής αεροναυτική συνεργασία Ελλάδας και Αιγύπτου, αλλά πλέον διεξάγεται σε τακτική βάση με εναλλαγή της χώρας φιλοξενίας, έχοντας πραγματοποιηθεί το 2024 στην Ελλάδα και το 2025 στην Αίγυπτο.

MEDUSA

Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού επιχειρούν στο πλαίσιο των σεναρίων της «MEDUSA 15 – 2026».

Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Στο Newsbomb μίλησε η Αντισυνταγματάρχης ΕφοδιασμούΜεταφορών και εκπρόσωπος Τύπου του ΓΕΣ, Μαρία Κιολιού, από το Μάλεμε της Κρήτης, όπου πραγματοποιείται το τελικό επεισόδιο της διακλαδικής άσκησης «MEDUSA 15 – 2026».

Όπως ανέφερε, «η άσκηση ξεκίνησε στις 10 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή δυνάμεων από την Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Κύπρο, ενώ φέτος συμμετέχουν επίσης η Ιταλία και η Γαλλία. Παράλληλα, ως χώρες παρατηρητές συμμετέχουν η Σερβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και η Μοζαμβίκη».

MEDUSA

Εικόνες από την άσκηση «MEDUSA 15 – 2026» στο Μάλεμε της Κρήτης

Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Η ίδια υπογράμμισε ότι «πρόκειται για μια διεθνή διακλαδική άσκηση που πραγματοποιείται ανελλιπώς και τα τελευταία χρόνια έχει διευρύνει σημαντικά το αποτύπωμά της. Η «MEDUSA» φιλοξενήθηκε πέρυσι από την Αίγυπτο, ενώ το 2024 είχε φιλοξενηθεί στην Ελλάδα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημασία της άσκησης για την εκπαίδευση των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς, όπως σημείωσε, «ενσωματώνει πλέον διδάγματα από τις σύγχρονες συγκρούσεις. Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση μη επανδρωμένων συστημάτων, τα οποία έχουν ενσωματωθεί στα επιμέρους σενάρια της άσκησης».

MEDUSA

Μαχητικά αεροσκάφη και πολεμικά πλοία σε επιχειρησιακή δράση στο πλαίσιο της «MEDUSA 15 – 2026».

Newsbomb / Χάρης Γκίκας

«Η άσκηση κάθε χρόνο ξεφεύγει από τα όρια μιας διμερούς άσκησης και εξελίσσεται σε μία από τις σημαντικότερες διακλαδικές ασκήσεις της περιοχής», ανέφερε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος Τύπου του ΓΕΣ.

Κύριος σκοπός της άσκησης είναι η ενίσχυση της συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας μεταξύ των συμμαχικών Ενόπλων Δυνάμεων.

MEDUSA

Εναέρια μέσα συμμετέχουν στη μεγάλη διακλαδική άσκηση «MEDUSA 15 – 2026» στην Κρήτη.

Newsbomb / Χάρης Γκίκας Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Για τον σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί ναυτικές μονάδες (φρεγάτες, πυραυλάκατοι, κορβέτες, ελικοπτεροφόρο, υποβρύχια και αποβατικά σκάφη), αεροπορικά μέσα (μαχητικά, ελικόπτερα, UAV) καθώς και τμήματα Ειδικών Επιχειρήσεων και αμφίβιων δυνάμεων. Τα σενάρια περιλαμβάνουν αεροναυτικές και ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις, αποβατικές ενέργειες, καθώς και αποστολές προστασίας κρίσιμων θαλάσσιων και ενεργειακών υποδομών.

medusa

Η εναέρια και ναυτική ισχύς των συμμετεχουσών Ενόπλων Δυνάμεων επί το έργον κατά τη διάρκεια της άσκησης

Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στη χρήση τεχνολογίας UAV/FPV drones και στην αντιμετώπιση σύγχρονων μη επανδρωμένων απειλών. Τα επιχειρησιακά σενάρια εστιάζουν στην εξουδετέρωση ταυτόχρονων επιθέσεων τύπου σμήνους (swarm), ενώ αξιοποιούνται στην πράξη οι δυνατότητες του ελληνικού συστήματος Counter-UAS «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ».

Medusa

Αεροσκάφη και πλοία συμμετέχουν στα σύνθετα επιχειρησιακά σενάρια της πολυεθνικής άσκησης στην Κρήτη.

Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:21ΚΟΣΜΟΣ

Το «βραβείο παρηγοριάς» της βασίλισσας Ελισάβετ στην Νταϊάνα, την ημέρα της κηδείας της

10:15LIFESTYLE

Εμμανουήλ Καραλής: Πίνει κρασί και ακούει Σινάτρα μετά τη νέα μεγάλη του επιτυχία - «That’s Life...»

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Πυροβολισμοί σε Γυμνάσιο - Αναφορές για τραυματίες

10:11ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα και Πακιστάν πιέζουν το Ιράν να συγκρατήσει τους αντάρτες Χούθι

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Βάρη: Συνελήφθη η θεία του Στέφανου Τσιτσιπά και αναζητείται η μητέρα του για την επίθεση των σκύλων

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και προκάλεσε τροχαίο

10:03ΥΓΕΙΑ

Το φούσκωμα αποδείχθηκε καρκίνος παχέος εντέρου στα 37 της - Μετά, έμαθε ότι είχε μετάλλαξη BRCA2

10:02ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο υπερόπλο της Κίνας που αλλάζει τις παγκόσμιες ισορροπίες στις θάλασσες

09:53WHAT THE FACT

Αν πετάτε συχνά πρέπει να αποφύγετε ένα αεροδρόμιο

09:53ΣΕΙΣΜΟΙ

Λέκκας στο Newsbomb για τον σεισμό στην Εύβοια: «Στην περιοχή έχει καταγραφεί αυξημένη σεισμικότητα»

09:50LIFESTYLE

Μπέλα Χαντίντ: Με πορτοκαλί μίνι φόρεμα και μαντήλι στα μαλλιά στους δρόμους της Νέας Υόρκης - Η εμφάνιση που ξεχώρισε

09:47ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στο Γιοχάνεσμπουργκ: Μετράνε πτώματα - 9 γυναίκες νεκρές σε 2 μήνες - Φόβοι για κατά συρροή δολοφόνο

09:46ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

09:44ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,2R στην Εύβοια - Αισθητός και στην Αττική

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Υπό αστυνομική φρούρηση η Πολεοδομία Μυκόνου: Στο μικροσκόπιο τα αρχεία της υπηρεσίας

09:42ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Nέες ρωσικές επιθέσεις drones - 5 τραυματίες

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αποχή μαθητών από το σχολείο που σημειώθηκε η επίθεση σε 12χρονο από 13χρονο με μαχαίρι

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ο νέος κινητήρας της Horse λειτουργεί ακόμα και μέσα στο νερό

09:35ΕΘΝΙΚΑ

Σε εξέλιξη η διακλαδική άσκηση «MEDUSA 15 – 2026» στην Κρήτη: Στο επίκεντρο drones και προστασία υποδομών

09:34WHAT THE FACT

Σκέφτηκε μια απλή ιδέα στην καφετέρια και στα 36 του βγάζει 51 εκατ. ευρώ τον χρόνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:00ΕΛΛΑΔΑ

- «Ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Μαζωνάκης, το θέμα είναι σε ποιον θα έσκαγε η βόμβα» – Τα πρώτα λόγια του γιατρού στον Κορυδαλλό 1764133

09:44ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,2R στην Εύβοια - Αισθητός και στην Αττική

09:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η φθινοπωρινή εισβολή - Έρχονται καταιγίδες και ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Φέτος γυρίζουμε νωρίτερα τους δείκτες πίσω – Πότε περνάμε στη χειμερινή ώρα

09:53ΣΕΙΣΜΟΙ

Λέκκας στο Newsbomb για τον σεισμό στην Εύβοια: «Στην περιοχή έχει καταγραφεί αυξημένη σεισμικότητα»

07:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει ο Πολικός Στρόβιλος στην Ελλάδα τον φετινό χειμώνα - Ο ρόλος του Super El Niño

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Πληροφοριοδότης της CIA αποκαλύπτει μυστικά που ο μέσος πολίτης δεν γνωρίζει για τον κόσμο

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (17/9/2026): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 9.000.000 ευρώ

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Κούρσα θανάτου στην παραλιακή: Έκαναν κόντρα με άλλο όχημα οι 5 νεαροί στη Γλυφάδα -Τρεις νεκροί

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Βάρη: Συνελήφθη η θεία του Στέφανου Τσιτσιπά και αναζητείται η μητέρα του για την επίθεση των σκύλων

07:30ΚΟΣΜΟΣ

«Έκανε σαν να κέρδισε το λαχείο»: Η αντίδραση του Βασιλιά Κάρολου όταν έμαθε τον θάνατο της Νταϊάνα

12:21ΚΑΙΡΟΣ

Η Ελλάδα στη δίνη του πολικού κυκλώνα - Η πρόγνωση του ECMWF για καταιγίδες, κρύο και... χιόνια

09:46ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλείνουν στις 15:30 οι σταθμοί «Κορυδαλλός» και «Μανιάτικα»

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Έγγραφο του ΕΚΑΒ «καίει» Θεοδωρόπουλο και Γάκα

20:00LIFESTYLE

Δάφνη Καραβοκύρη: Η επικοινωνία με τον υπνοθεραπευτή που συνδέεται με την υπόθεση Μαζωνάκη - «Μου είπε ευχαριστώ για την αμεροληψία μου»

07:40ΕΥ ΖΗΝ

Τι παρατηρήθηκε στην καρδιά όσων έτρωγαν 4-6 μερίδες δημητριακών ολικής άλεσης ημερησίως

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διπλή παρέμβαση Μητσοτάκη: Φρένο στο ράλι του πετρελαίου, ενίσχυση του επιδόματος ανεργίας

08:29ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ποτάμι με 500 κροκόδειλους πέρασε με «άριστα» το τεστ για να φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Σιβυλλική δήλωση Τραμπ για Ιράν: «Έρχεται μια μεγάλη απόφαση - Με εμένα μπορεί να συμβεί οτιδήποτε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ