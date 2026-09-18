Θεσσαλονίκη: Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και προκάλεσε τροχαίο
Η 33χρονη συνελήφθη
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Σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές ενεπλάκη τα ξημερώματα, στις Συκιές Θεσσαλονίκης, 33χρονη οδηγός αυτοκινήτου, η οποία διαπιστώθηκε πως οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.
Η 33χρονη συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ενώ εις βάρος της σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία.
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