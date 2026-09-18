Φιλιππίνες: Πυροβολισμοί σε Γυμνάσιο - Αναφορές για τραυματίες
Έχουμε τραυματίες, δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας
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- Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε γυμνάσιο στο νότιο τμήμα των Φιλιππίνων.
- Η αστυνομία των Φιλιππίνων επιβεβαίωσε το περιστατικό.
- Υπάρχουν πολλοί τραυματίες από το συμβάν.
- Ο επικεφαλής της αστυνομίας Ρέτζι Φαντερόν επιβεβαίωσε τους τραυματισμούς.
Η αστυνομία των Φιλιππίνων επιβεβαίωσε ότι έπεσαν σήμερα πυροβολισμοί σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο νότιο τμήμα της χώρας και ότι υπάρχουν τραυματίες.
«Έχουμε τραυματίες. 'Οχι μόνο έναν» δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας, Ρέτζι Φαντερόν.
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