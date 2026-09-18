Φιλιππίνες: Πυροβολισμοί σε Γυμνάσιο - Αναφορές για τραυματίες

Snapshot Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε γυμνάσιο στο νότιο τμήμα των Φιλιππίνων.

Η αστυνομία των Φιλιππίνων επιβεβαίωσε το περιστατικό.

Υπάρχουν πολλοί τραυματίες από το συμβάν.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας Ρέτζι Φαντερόν επιβεβαίωσε τους τραυματισμούς. Snapshot powered by AI

Η αστυνομία των Φιλιππίνων επιβεβαίωσε ότι έπεσαν σήμερα πυροβολισμοί σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο νότιο τμήμα της χώρας και ότι υπάρχουν τραυματίες.

«Έχουμε τραυματίες. 'Οχι μόνο έναν» δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας, Ρέτζι Φαντερόν.