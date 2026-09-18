Τραγωδία στην Κρήτη: Αυτοκτόνησε άνδρας πέφτοντας από τα Ενετικά Τείχη

Snapshot Μία 46χρονη γυναίκα κατήγγειλε ότι ο 55χρονος σύζυγός της εξέφρασε πρόθεση αυτοκτονίας.

Ο 55χρονος μεταφέρθηκε με εντολή εισαγγελέα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο για ψυχιατρική εκτίμηση και του χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή.

Η ψυχιατρική εκτίμηση κατέληξε ότι δεν απαιτείται ακούσια νοσηλεία, και ο άνδρας αποχώρησε από το νοσοκομείο.

Αργότερα την ίδια ημέρα, ο 55χρονος πήδηξε από τα Ενετικά Τείχη στο Ηράκλειο, τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε ξανά στο νοσοκομείο.

Ο άνδρας κατέληξε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης. Snapshot powered by AI

Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο την Πέμπτη με τον τραγικό θάνατο ενός 55χρονου ποιυ προσπάθησε να δώσει τέλος στη ζωή του πέφτοντας από τα Ενετικά Τείχη.

Όλα ξεκίνησαν όταν μία 46χρονη γυναίκα κατήγγειλε στην αστυνομία ότι ο σύζυγός της ηλικίας 55 ετών, της εξέφρασε την πρόθεσή του να δώσει τέλος στη ζωή του.

Με προφορική εντολή του εισαγγελέα ο 55χρονος μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο προκειμένου να εξεταστεί και εκτιμηθεί η κατάσταση της ψυχικής του υγείας.

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι ο 55χρονος δεν χρίζει ακούσιας νοσηλείας και έφυγε από το Βενιζέλειο Νοσοκομείο αφού του χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης.

Λίγες ώρες αργότερα, το απόγευμα της Πέμπτης ο 55χρονος άνδρας ανέβηκε στα Ενετικά τείχη στο “Κομμένο Μπεντένι” στο Ηράκλειο και πήδηξε από 10 μέτρα ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να μεταφερθεί ξανά στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο δίνοντας μάχη για τη ζωή του.

Δυστυχώς ο άτυχος άνδρας κατέληξε λίγο μετά τα μεσάνυχτα.