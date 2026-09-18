Υπό αστυνομική φρούρηση η Πολεοδομία Μυκόνου: Στο μικροσκόπιο τα αρχεία της υπηρεσίας

Snapshot Η Υπηρεσία Δόμησης Μυκόνου παραμένει κλειστή υπό αστυνομική επιτήρηση μετά από εισαγγελική εντολή για εκτεταμένο έλεγχο των αρχείων της.

Ειδικό κλιμάκιο ελεγκτών αναμένεται να μεταβεί στη Μύκονο για να εξετάσει φακέλους και εκκρεμείς εισαγγελικές παραγγελίες τη Δευτέρα.

Ο έλεγχος επικεντρώνεται σε οικοδομικές άδειες, καταγγελίες για αυθαίρετες κατασκευές και πολεοδομικές παραβάσεις.

Οι αρχές θα διερευνήσουν την πορεία υλοποίησης δικαστικών και εισαγγελικών εντολών και τυχόν καθυστερήσεις ή παραλείψεις στη διαχείριση υποθέσεων.

Η Υπηρεσία Δόμησης Μυκόνου έχει βρεθεί στο παρελθόν στο επίκεντρο δικαστικών ερευνών λόγω της έντονης οικοδομικής δραστηριότητας στο νησί. Snapshot powered by AI

Κλειστή και υπό συνεχή αστυνομική επιτήρηση παραμένει η Υπηρεσία Δόμησης Μυκόνου, μετά την εισαγγελική εντολή για τη διενέργεια εκτεταμένου ελέγχου στα αρχεία και τους φακέλους της υπηρεσίας.

Αστυνομικοί βρίσκονται στο κτήριο της Πολεοδομίας, χωρίς να επιτρέπεται η είσοδος σε τρίτους, με στόχο να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του αρχείου έως ότου ξεκινήσει ο έλεγχος από το αρμόδιο κλιμάκιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σχετική εντολή δόθηκε από την Εισαγγελία Κυκλάδων, ενώ η Υπηρεσία Δόμησης αναμένεται να παραμείνει κλειστή τουλάχιστον έως τη Δευτέρα.

Έλεγχος στους φακέλους και στις εκκρεμείς παραγγελίες

Τη Δευτέρα αναμένεται να μεταβεί στη Μύκονο ειδικό κλιμάκιο ελεγκτών, προκειμένου να πραγματοποιήσει εκτενή έλεγχο στο αρχείο της Πολεοδομίας.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται, σύμφωνα με πληροφορίες, εκκρεμείς εισαγγελικές παραγγελίες, οι οποίες φέρεται να μην έχουν μέχρι σήμερα ελεγχθεί ή να μην έχουν τύχει απάντησης από την υπηρεσία.

Οι ελεγκτές αναμένεται να εξετάσουν τους σχετικούς φακέλους, την πορεία υλοποίησης δικαστικών και εισαγγελικών εντολών, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο έχουν διεκπεραιωθεί συγκεκριμένες υποθέσεις.

Παράλληλα, θα διερευνηθεί εάν έχουν καταγραφεί καθυστερήσεις ή παραλείψεις στη διαχείριση υποθέσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της υπηρεσίας.

Στο επίκεντρο οικοδομικές άδειες και καταγγελίες για αυθαίρετα

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί σε φακέλους που αφορούν οικοδομικές άδειες, καταγγελίες για αυθαίρετες κατασκευές, καθώς και υποθέσεις που σχετίζονται με πολεοδομικές παραβάσεις.

Ο έλεγχος αναμένεται να δώσει εικόνα για την πορεία των συγκεκριμένων υποθέσεων και για το κατά πόσο έχουν ακολουθηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες από την αρμόδια υπηρεσία.

Η Υπηρεσία Δόμησης Μυκόνου έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο ερευνών των δικαστικών και αστυνομικών αρχών, σε υποθέσεις που συνδέονται με την έντονη οικοδομική δραστηριότητα στο νησί.

Το ενδιαφέρον των αρχών επικεντρώνεται πλέον στο περιεχόμενο των φακέλων και στην εξέλιξη των υποθέσεων που περιλαμβάνονται στην εισαγγελική έρευνα.

Σωρεία πολεοδομικών παραβάσεων στο νησί

Σωρεία πολεοδομικών παραβάσεων έχει καταγραφεί τους τελευταίους μήνες στη Μύκονο, σε αρκετές περιοχές του νησιού, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες-ντοκουμέντα που δημοσιεύει το Newsbomb.gr.

Ήδη, πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου, στο νησί των Ανέμων επικρατούσε οργασμός εργασιών για την αποπεράτωση τεχνικών παρεμβάσεων σε υφιστάμενα, αλλά και σε νεότευκτα κτίσματα, αρκετά εκ των οποίων είναι αυθαίρετα.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από την Ψαρού και την Φτελιά, όπου γίνονταν εργασίες σε κτήρια, τα οποία φαίνονταν οφθαλμοφανώς αυθαίρετα.

Προφανώς, για την εκτέλεση των εργασιών, είχαν εκδοθεί σχετικές άδειες από την πολεοδομία, η οποία εντάσσεται στις υπηρεσίες του Δήμου, και προφανώς υπάρχουν κι επιβλέποντες μηχανικοί στα έργα που γίνονται οι εργασίες. Ομοίως θεωρητικά, πράττουν και οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει μπει «φρένο» σε κάποιο έργο.

Δείτε παρακάτω τις χαρακτηριστικές φωτογραφίες από την Ψαρού, εκεί που είχε στηθεί ολόκληρο εργοτάξιο.

Αυθαίρετες εργασίες στην Ψαρού

Ομοίως και στην παρακάτω περίπτωση, εργάτες δούλευαν πυρετωδώς σε αυθαίρετη επέκταση υπάρχουσας ξενοδοχειακής μονάδας.

Παράνομες εργασίες σε υπόσκαφα κτήρια στην Ψαρού

Ίδια εικόνα επικρατούσε και στην Φτελιά όπου διεξάγονταν εργασίες σε υπόσκαφα κτήρια.

Παράνομες εργασίες σε υπόσκαφα κτίσματα στην Φτελιά

Χαρακτηριστική δε, είναι η περίπτωση ενός υπόσκαφου κτίσματος τριών επιπέδων, επίσης στην περιοχή της Φτελιάς.

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