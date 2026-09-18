Ουκρανία: Nέες ρωσικές επιθέσεις drones - 5 τραυματίες

Snapshot Πέντε άτομα, ανάμεσά τους τρία παιδιά, τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση με drones στην περιφέρεια του Κιέβου.

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 35 ουκρανικά drones που πετούσαν προς τη Μόσχα την πρώτη ημέρα των ρωσικών βουλευτικών εκλογών.

Στην περιφέρεια Τούλα καταρρίφθηκαν 40 drones, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη Ντμίτρι Μιλιάγεφ.

Ρωσικά drones επιτέθηκαν σε κόμβο εφοδιασμού της Nova Poshta κοντά στην Οδησσό και σε φορτηγό πλοίο στο λιμάνι Τσορνομόρσκ, με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας να ισχυρίζεται ότι οι στόχοι είχαν στρατιωτική χρήση.

Στη Ρωσία ξεκίνησε τριήμερη ψηφοφορία για βουλευτικές και τοπικές εκλογές, με το κόμμα Ενωμένη Ρωσία να αναμένεται να κερδίσει. Snapshot powered by AI

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε την περασμένη νύχτα 35 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που πετούσαν προς τη Μόσχα, καθώς σήμερα είναι η πρώτη ημέρα των βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Σεργκέι Σομπιάνιν.

Σαράντα drones καταρρίφθηκαν εξάλλου στην περιφέρεια της Τούλα, νότια της πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη Ντμίτρι Μιλιάγεφ.

Στη Ρωσία αρχίζει σήμερα η τριήμερη ψηφοφορία για τις βουλευτικές και τις τοπικές εκλογές, τις οποίες αναμένεται να κερδίσει το κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στην πλευρά της Ουκρανίας, πρωινή επίθεση ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους προκάλεσε τον τραυματισμό πέντε ανθρώπων, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, στην περιφέρεια του Κιέβου, ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Τιμούρ Τκατσένκο.

Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν επίσης κόμβο εφοδιασμού της ρωσικής εταιρείας ταχυμεταφορών και logistics Nova Poshta κοντά στο ουκρανικό λιμάνι της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς κι ένα φορτηγό πλοίο στο γειτονικό λιμάνι του Τσορνομόρσκ, ανακοίνωσε επίσης μέσω του Telegram το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, υποστηρίζοντας πως αμφότεροι οι στόχοι χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς.