Δάφνη Καραβοκύρη: Η επικοινωνία με τον υπνοθεραπευτή που συνδέεται με την υπόθεση Μαζωνάκη

Snapshot Η δημοσιογράφος Δάφνη Καραβοκύρη δοκίμασε ύπνωση με τον υπνοθεραπευτή που συνδέεται με την υπόθεση Μαζωνάκη στο πλαίσιο έρευνας για τις εναλλακτικές θεραπείες το 2018.

Κατά τη διάρκεια της ύπνωσης, η Καραβοκύρη είχε πλήρη επαφή με το περιβάλλον, αλλά δεν μπορούσε να μιλήσει ή να κουνήσει τα άκρα της.

Παρά τις εμπειρίες που βίωσε, η ίδια δεν μπορεί να επιβεβαιώσει εάν τα αποτελέσματα οφείλονται στην ύπνωση ή στην αυθυποβολή.

Ο υπνοθεραπευτής την κάλεσε να την ευχαριστήσει για την αμερόληπτη παρουσίαση της εμπειρίας της στα μέσα ενημέρωσης.

Η ύπνωση θεωρείτο ταμπού στην ελληνική κοινωνία, ενώ πολλοί στρέφονταν σε ακριβότερες εναλλακτικές θεραπείες για προσωπική διερεύνηση. Snapshot powered by AI

Στη δική της εμπειρία από την ύπνωση με τον υπνοθεραπευτή, στον οποίο φέρεται να έστειλε φωτογραφία του νεκρού Γιώργου Μαζωνάκη η Ιωάννα Γάκα την Τετάρτη (9/9) στο ιατρείο της στην οδό Καρνεάδου, μίλησε η δημοσιογράφος Δάφνη Καραβοκύρη.

Η δημοσιογράφος θυμήθηκε την έρευνα που είχε κάνει το 2018 για το Vice σχετικά με τις εναλλακτικές θεραπείες. Στο πλαίσιο εκείνου του ρεπορτάζ είχε αποφασίσει να δοκιμάσει και η ίδια την ύπνωση με τον συγκεκριμένο υπνοθεραπευτή, θέλοντας να καταλάβει από πρώτο χέρι πώς λειτουργεί η συγκεκριμένη διαδικασία.

Όπως εξήγησε, εκείνη την περίοδο η ψυχοθεραπεία εξακολουθούσε να αποτελεί ταμπού για σημαντικό μέρος της ελληνικής κοινωνίας, την ώρα που αρκετοί στρέφονταν σε εναλλακτικές μεθόδους, παρά το γεγονός ότι συχνά κόστιζαν περισσότερο.

«Ο κόσμος, λοιπόν, εκτιμήσαμε ότι θεωρούσε πως αυτό είναι καλύτερο επειδή είναι πιο ακριβό, κάτι που θα τον φέρει σε επαφή με το μέσα του πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά, πιο σιωπηλά ενδεχομένως», ανέφερε.

Η δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι αρχικά είχε ενδοιασμούς για το αν θα έπρεπε να υποβληθεί η ίδια σε ύπνωση και είχε ζητήσει να βρίσκεται ολόκληρη η ομάδα της στον χώρο. Ωστόσο, όπως είπε, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αισθάνθηκε ασφάλεια.

Περιγράφοντας τη συνεδρία, ανέφερε ότι της δόθηκαν συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να χαλαρώσει, ενώ το σώμα της τοποθετήθηκε σε ειδική καρέκλα ώστε να είναι ασφαλές όταν θα αφεθεί πλήρως.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η περιγραφή της για όσα βίωσε κατά τη διάρκεια της ύπνωσης.

«Είχα πλήρη επαφή με το περιβάλλον. Άκουγα, δεν μπορούσα να μιλήσω και δεν μπορούσα να κουνήσω τα άκρα μου, αλλά μπορούσα να καταλάβω τι συμβαίνει», εξομολογήθηκε.

Η εμπειρία της, μάλιστα, δεν περιορίστηκε στα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ. Όπως αποκάλυψε, επέστρεψε άλλες δύο ή τρεις φορές, θέλοντας να διαπιστώσει προσωπικά εάν η μέθοδος είχε πράγματι την επίδραση που της αποδιδόταν.

Παρότι δήλωσε ότι κατά τις συνεδρίες «είδε και ένιωσε πράγματα», κράτησε αποστάσεις από απόλυτα συμπεράσματα, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να γνωρίζει εάν όσα βίωσε οφείλονταν στην ίδια την ύπνωση ή στην αυθυποβολή.

«Δεν μπορώ να ξέρω εάν ήταν στο πλαίσιο της αυθυποβολής ή αν ήταν όντως επειδή η ύπνωση έχει αυτή την επίδραση πάνω στον άνθρωπο», σημείωσε.

Με αφορμή τις τεράστιες διαστάσεις που πήρε έπειτα από οκτώ χρόνια το ντοκιμαντέρ της Δάφνης Καραβοκύρη στο VICE για τον υπνωτισμό και την επαφή της με τον υπνοθεραπευτή που φέρεται να έλαβε φωτογραφίες του Γιώργου Μαζωνάκη χωρίς τις αισθήσεις του από την Ιωάννα Γάκα την μοιραία Τετάρτη στο ιατρείο του Κολωνακίου, η δημοσιογράφος αποκάλυψε, μλώντας στον ΣΚΑΙ, ότι ο ίδιος την κάλεσε, μετά την προσωπική εμπειρία που μοιράστηκε στα μέσα ενημέρωσης, θέλοντας να την ευχαριστήσει για την αμεροληψία με την οποία προσέγγισε το θέμα. «Με κάλεσε ο Νάσος για να με ευχαριστήσει που μοιράστηκα τη δική μου εμπειρία με αμεροληψία. Δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά, εγώ το βίωσα με αυτό τον τρόπο, όταν τον γνώρισα», σημείωσε χαρακτηριστικά η Δάφνη Καραβοκύρη.

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