Βόλος: Ηλικιωμένη εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της
Την γυναίκα εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις ο ανιψιός της
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- Μια 87χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της στο κέντρο του Βόλου από τον ανιψιό της.
- Η ηλικιωμένη είχε πεθάνει τουλάχιστον τρεις μέρες πριν, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση.
- Η αστυνομία απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας στον θάνατό της.
- Ο θάνατος αποδόθηκε σε παθολογικά αίτια.
Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες αναζήτησης μιας ηλικιωμένης γυναίκα η οποία είχε να δώσει μέρες σημεία ζωής. Ο ανιψιός τη βρήκε χωρίς αισθήσεις στο σπίτι της σε διαμέρισμα στο κέντρο του Βόλου σήμερα το πρωί και άμεσα ειδοποίησε την αστυνομία.
Όπως αναφέρει το taxyydromos.gr, η ηλικιωμένη, η οποία ήταν 87 ετών, είχε τρεις μέρες νεκρή, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση.
Η αστυνομία απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας αποδίδοντας τα αίτια θανάτου της σε παθολογικά.
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