Βόλος: Ηλικιωμένη εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της

Snapshot Μια 87χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της στο κέντρο του Βόλου από τον ανιψιό της.

Η ηλικιωμένη είχε πεθάνει τουλάχιστον τρεις μέρες πριν, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση.

Η αστυνομία απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας στον θάνατό της.

Ο θάνατος αποδόθηκε σε παθολογικά αίτια. Snapshot powered by AI

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες αναζήτησης μιας ηλικιωμένης γυναίκα η οποία είχε να δώσει μέρες σημεία ζωής. Ο ανιψιός τη βρήκε χωρίς αισθήσεις στο σπίτι της σε διαμέρισμα στο κέντρο του Βόλου σήμερα το πρωί και άμεσα ειδοποίησε την αστυνομία.

Όπως αναφέρει το taxyydromos.gr, η ηλικιωμένη, η οποία ήταν 87 ετών, είχε τρεις μέρες νεκρή, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση.

Η αστυνομία απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας αποδίδοντας τα αίτια θανάτου της σε παθολογικά.

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