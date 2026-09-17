Βόλος: Ηλικιωμένη εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της

Την γυναίκα εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις ο ανιψιός της

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Βόλος: Ηλικιωμένη εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Μια 87χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της στο κέντρο του Βόλου από τον ανιψιό της.
  • Η ηλικιωμένη είχε πεθάνει τουλάχιστον τρεις μέρες πριν, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση.
  • Η αστυνομία απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας στον θάνατό της.
  • Ο θάνατος αποδόθηκε σε παθολογικά αίτια.
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Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες αναζήτησης μιας ηλικιωμένης γυναίκα η οποία είχε να δώσει μέρες σημεία ζωής. Ο ανιψιός τη βρήκε χωρίς αισθήσεις στο σπίτι της σε διαμέρισμα στο κέντρο του Βόλου σήμερα το πρωί και άμεσα ειδοποίησε την αστυνομία.

Όπως αναφέρει το taxyydromos.gr, η ηλικιωμένη, η οποία ήταν 87 ετών, είχε τρεις μέρες νεκρή, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση.

Η αστυνομία απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας αποδίδοντας τα αίτια θανάτου της σε παθολογικά.

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