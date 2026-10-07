Θάνατος Μαζωνάκη: Νέα ευρήματα στις τοξικολογικές - Το κρίσιμο ερώτημα για μιδαζολάμη και προποφόλη

Snapshot Οι πρώτες τοξικολογικές αναλύσεις δείχνουν παρουσία βενζοδιαζεπινών στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ αναμένονται εξειδικευμένες εξετάσεις για την ύπαρξη προποφόλης.

Δεν υπάρχει ακόμη τελικό εργαστηριακό αποτέλεσμα που να επιβεβαιώνει την ανίχνευση προποφόλης, αλλά η ουσία αποτελεί βασικό αντικείμενο διερεύνησης.

Ιατροδικαστικές εξετάσεις εξετάζουν την ισχαιμία μυοκαρδίου και τη σύνδεσή της με πιθανή καρδιακή ανακοπή ή ιατρική παρέμβαση.

Ερευνάται η σχέση της πλασμαφαίρεσης και της υδροθεραπείας με την επιδείνωση της υγείας του, καθώς και η σωστή λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης.

Η αναισθησιολόγος κατέθεσε ότι ο συνδυασμός μιδαζολάμης και προποφόλης κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος και δεν θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί. Snapshot powered by AI

Νέα δεδομένα μπαίνουν στο μικροσκόπιο των Αρχών για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι πρώτες τοξικολογικές αναλύσεις φέρεται να έδειξαν παρουσία βενζοδιαζεπινών στο αίμα του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, πρόκειται για ένα πρώτο εργαστηριακό εύρημα που δεν αρκεί από μόνο του για ασφαλή συμπεράσματα. Αυτό που αναμένεται τώρα είναι ο εξειδικευμένος έλεγχος που θα προσδιορίσει ποια ακριβώς ουσία της συγκεκριμένης κατηγορίας εντοπίστηκε, αλλά και σε ποια συγκέντρωση.

Στην ίδια κατηγορία φαρμάκων ανήκουν ουσίες με κατασταλτική, αγχολυτική και υπναγωγό δράση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μιδαζολάμη, δραστική ουσία του Dormicum, η οποία ήδη εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Το κρίσιμο ερώτημα για την προποφόλη

Παράλληλα, στο επίκεντρο βρίσκεται και η προποφόλη, ισχυρό ενδοφλέβιο αναισθητικό. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν υπάρχει τελικό εργαστηριακό αποτέλεσμα που να επιβεβαιώνει ότι η ουσία ανιχνεύθηκε στα δείγματα του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ωστόσο, οι Αρχές περιμένουν πιο εξειδικευμένες αναλύσεις, καθώς η προποφόλη αποτελεί βασικό αντικείμενο διερεύνησης. Στο πλαίσιο αυτό αξιολογείται και η πληροφορία ότι η προφυλακισμένη γιατρός φέρεται να είχε αναζητήσει πληροφορίες για αντίδοτο στην προποφόλη, στοιχείο που έχει ήδη τεθεί υπό δικαστική διερεύνηση.

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι ειδικοί είναι τι επίδραση θα μπορούσε να έχει, εφόσον επιβεβαιωθεί, ένας συνδυασμός προποφόλης με βενζοδιαζεπίνες και κυρίως μιδαζολάμη.

Η απάντηση, ωστόσο, εξαρτάται όχι μόνο από το αν υπήρχαν οι συγκεκριμένες ουσίες στον οργανισμό, αλλά και από τις ακριβείς συγκεντρώσεις τους, τον χρόνο χορήγησης, την κλινική εικόνα και το συνολικό ιατρικό ιστορικό του τραγουδιστή.

Η ισχαιμία του μυοκαρδίου

Ταυτόχρονα, οι ιατροδικαστικές αρχές εξετάζουν και το εύρημα ισχαιμίας του μυοκαρδίου.Η πρώτη εικόνα έχει δείξει αλλοίωση στην καρδιά, όμως το ιστοπαθολογικό πόρισμα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν πρόκειται για προϋπάρχουσα καρδιολογική πάθηση, για εύρημα που συνδέεται με τα γεγονότα πριν από την κατάρρευση ή για συνδυασμό παραγόντων.

Το βασικό ερώτημα παραμένει: η καρδιακή ανακοπή σχετίστηκε με κάποια ιατρική παρέμβαση ή υπήρχε σοβαρό υποκείμενο πρόβλημα υγείας;

Πλασμαφαίρεση και υδροθεραπεία στο μικροσκόπιο

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στις ιατρικές πράξεις στις οποίες είχε υποβληθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης, μεταξύ των οποίων εξετάζονται η πλασμαφαίρεση και η υδροθεραπεία.

Οι πραγματογνώμονες και οι δικαστικές αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν υπήρξε οποιαδήποτε σύνδεση ανάμεσα στις συγκεκριμένες παρεμβάσεις και στην επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται λεπτομερώς και η λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης που υπήρχε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Η κατάθεση της αναισθησιολόγου

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην κατάθεση αναισθησιολόγου, η οποία εργαζόταν στο συγκεκριμένο ιατρείο από το 2022 έως τον Φεβρουάριο του 2023 και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν η υπεύθυνη αναισθησιολόγος για το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης.

Η ίδια φέρεται να είχε εκπαιδευτεί στη Γερμανία ως προς τη λειτουργία του μηχανήματος και τις προϋποθέσεις ασφαλούς χρήσης του. Κατά την κατάθεσή της, ανέφερε ότι βάσει των γνώσεών της, αλλά και των οδηγιών των κατασκευαστών, δεν θα έπρεπε να πραγματοποιείται μέθη σε ασθενή την ώρα της πλασμαφαίρεσης.

Το στοιχείο αυτό θεωρείται κρίσιμο, καθώς οι δικαστικοί λειτουργοί φέρεται να τη ρώτησαν ειδικά για το ενδεχόμενο συνδυασμού μιδαζολάμης και προποφόλης.

Τι είπε για τον συνδυασμό μιδαζολάμης – προποφόλης

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η αναισθησιολόγος φέρεται να χαρακτήρισε ιδιαίτερα επικίνδυνο έναν τέτοιο συνδυασμό στο συγκεκριμένο πλαίσιο και να ανέφερε ότι δεν θα έπρεπε να έχει πραγματοποιηθεί.

Η επιμονή των δικαστικών λειτουργών σε αυτό το σημείο θεωρείται ενδεικτική του ότι αναζητούν πλέον συγκεκριμένες απαντήσεις για τις ουσίες που ενδέχεται να χορηγήθηκαν, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη ολοκληρωθεί η τοξικολογική διερεύνηση.

Η ίδια φέρεται επίσης να τοποθετήθηκε για το καθεστώς λειτουργίας του μηχανήματος, αναφέροντας ότι είχε προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Τα τελικά αποτελέσματα θα κρίνουν την έρευναΗ υπόθεση βρίσκεται πλέον σε ιδιαίτερα κρίσιμο στάδιο, καθώς τα επόμενα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές, ιστολογικές και λοιπές εργαστηριακές εξετάσεις αναμένεται να δώσουν σαφέστερη εικόνα.

Οι Αρχές καλούνται να συνδυάσουν τα εργαστηριακά ευρήματα με τις καταθέσεις, τις ιατρικές πράξεις, τις ηλεκτρονικές αναζητήσεις και το ιατρικό ιστορικό του Γιώργου Μαζωνάκη, προτού προκύψει ασφαλές συμπέρασμα για την αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στην καρδιακή ανακοπή.

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