Snapshot Η Μάντισον Χουάνγκ, κόρη του ιδρυτή της Nvidia, φέρεται να είχε επιθετική συμπεριφορά προς εργαζόμενους, με φωνές και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς σε συσκέψεις.

Πάνω από δώδεκα υψηλόβαθμα στελέχη έχουν αποχωρήσει από την Nvidia λόγω της συμπεριφοράς της Μάντισον.

Η Μάντισον ανέβηκε γρήγορα στην ιεραρχία της Nvidia και λειτουργούσε ουσιαστικά ως επικεφαλής του επιτελείου του πατέρα της.

Ο πατέρας της, Τζένσεν Χουάνγκ, γνώριζε τη συμπεριφορά της κόρης του και την υποστήριζε, ενώ η οικογένεια απολάμβανε ιδιαίτερη μεταχείριση στην εταιρεία.

Υπάρχουν ανησυχίες για τη σύγκρουση συμφερόντων που προκαλεί ο ρόλος της Μάντισον στην εταιρεία, ειδικά εν μέσω φημών επιστροφής του Τζένσεν Χουάνγκ. Snapshot powered by AI

Η Μάντισον Χουάνγκ, κόρη του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος αποχώρησε εν μέσω σκανδάλου, φέρεται να ήταν εξίσου απαιτητική με τον πατέρα της: προσέβαλλε παλαιούς εργαζομένους, αποκαλώντας τους «ανέκφραστους» ή «χρυσόψαρα», και αντιδρούσε έντονα σε κάθε κριτική, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών ΜΜΕ.

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Η 35χρονη, πρώην σομελιέ και σπουδάστρια μαγειρικής, ανέβηκε γρήγορα στην ιεραρχία της Nvidia, στην οποία εντάχθηκε το 2020 ως ασκούμενη.

Αν και επισήμως κατείχε θέση διευθύντριας μάρκετινγκ, η Μάντισον εξελίχθηκε σε de facto επικεφαλής του επιτελείου του πατέρα της, σύμφωνα με δημοσιεύματα της Wall Street Journal και των New York Times.

Σύμφωνα με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της, η Μάντισον φώναζε συχνά σε ομαδικές συσκέψεις, τόσο σε στελέχη με μεγαλύτερη εμπειρία από την ίδια όσο και στον αδελφό της, τον 36χρονο Σπένσερ, επίσης εργαζόμενο της Nvidia, ο οποίος είναι γνωστός για τον ήπιο χαρακτήρα του.

Εργαζόμενοι της εταιρείας εκτίμησαν ότι περισσότερα από δώδεκα σημαντικά στελέχη έχουν αποχωρήσει εξαιτίας της Μάντισον, σύμφωνα με τους New York Times.

Σε σύσκεψη στα τέλη της περασμένης χρονιάς, ενώ η Μάντισον φώναζε σε άλλα μέλη της ομάδας μάρκετινγκ της Nvidia, ένα στέλεχος σε θέση αντιπροέδρου υπέστη κρίση πανικού και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με δύο πρόσωπα που γνωρίζουν το περιστατικό.

Σαν «βασιλική οικογένεια» στη Nvidia

Παρά τις εντάσεις γύρω από την ταχεία ανέλιξη της Μάντισον και του συζύγου της, Νίκο Κάπρετς, ο Τζένσεν Χουάνγκ και η οικογένειά του απολάμβαναν μεταχείριση «βασιλικής οικογένειας» στη Nvidia, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Ο 63χρονος Τζένσεν μπορούσε επίσης να είναι σκληρός προϊστάμενος, αλλά ήταν παράλληλα χαρισματικός ηγέτης. Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, εκφωνούσε απογευματινές ομιλίες στις εγκαταστάσεις της Nvidia στη Σίλικον Βάλεϊ, κρατώντας ένα ποτήρι κρασί, και φωτογραφιζόταν με νέους εργαζομένους φορώντας το χαρακτηριστικό μαύρο δερμάτινο μπουφάν του.

Γι’ αυτό και η παραίτησή του την περασμένη εβδομάδα προκάλεσε ισχυρό κλονισμό στην εταιρεία. Ο Χουάνγκ αποχώρησε αφού παραδέχθηκε ερωτική σχέση με φερόμενη Κινέζα κατάσκοπο, ενώ δημοσιεύματα έκαναν λόγο για τουλάχιστον δύο ακόμη σχέσεις με εργαζόμενες της Nvidia.

Πριν γίνουν γνωστές οι εξωσυζυγικές σχέσεις του, ο Τζένσεν επαινούσε συχνά τη σύζυγό του και αγαπημένη του από τα φοιτητικά χρόνια, Λόρι, για τη στήριξή της. Όπως ανέφερε η Wall Street Journal, έλεγε στους εργαζομένους ότι επέστρεφε καθημερινά στο σπίτι στις 18:30 για το δείπνο που του είχε ετοιμάσει.

Η Μάντισον είχε πει σε συνάδελφό της ότι οι γονείς της κατασκεύαζαν ένα συγκρότημα κατοικιών όπου θα μπορούσε να ζήσει μαζί όλη η οικογένεια. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δημόσια αρχεία έδειξαν ότι μια οντότητα συνδεόμενη με τον Τζένσεν είχε αγοράσει κατοικία αξίας 23,6 εκατ. δολαρίων, σε μεγάλη έκταση κοντά στη Σίλικον Βάλεϊ.

Οι προσβολές σε συσκέψεις

Παρότι απολάμβανε ευρύ θαυμασμό, ο Τζένσεν φέρεται να ήταν δύσκολος προϊστάμενος, επιπλήττοντας εργαζομένους σε εταιρικές συσκέψεις. Μεταξύ αυτών ήταν και η οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες, η οποία είναι πλέον προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, την είχε παρομοιάσει με «ελάφι που έχει παγώσει μπροστά στους προβολείς».

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, χρησιμοποιούσε συχνά τον χαρακτηρισμό «dead-face», δηλαδή «ανέκφραστος», για να προσβάλει εργαζομένους που τον κοιτούσαν με απλανές βλέμμα αφού τους είχε επιπλήξει σε ομαδικές συσκέψεις. Επίσης, τους έλεγε ευθέως «η ερώτησή σου είναι ανόητη» ή «αυτή η ιδέα είναι ανόητη».

Όπως ο πατέρας της, έτσι και η Μάντισον χρησιμοποιούσε τον χαρακτηρισμό «dead-face» για εργαζομένους ή τους αποκαλούσε «χρυσόψαρα» όταν δεν μπορούσαν να θυμηθούν κάτι, σύμφωνα με εργαζομένους της εταιρείας.

«Είναι πραγματικά μεγάλο προνόμιο, γιατί πρόκειται για οικογενειακή επιχείρηση», είχε δηλώσει η Μάντισον σε φοιτητές του Εθνικού Πανεπιστημίου της Σεούλ νωρίτερα φέτος. «Όχι μόνο επειδή έχω την ευκαιρία να συνεργάζομαι με τη δική μου οικογένεια, αλλά επειδή εμείς, οι εργαζόμενοι της Nvidia, είμαστε σαν μία μεγάλη οικογένεια».

Ο Τζένσεν γνώριζε τη συμπεριφορά της κόρης του και ορισμένες φορές απειλούσε ότι θα έστελνε μια θυμωμένη Μάντισον να αναλάβει τους υπόλοιπους εργαζομένους, λέγοντάς τους ότι θα έπρεπε να τη φοβούνται, σύμφωνα με δύο πρόσωπα που μίλησαν στους New York Times και γνώριζαν τις συγκεκριμένες δηλώσεις.

«Αν σταματήσεις να μου φωνάζεις, μπορώ να απαντήσω»

Η Μάντισον και ο σύζυγός της, Κάπρετς, πρώην αθλητής του σκι, τον οποίο γνώρισε κατά τη διάρκεια σπουδών διοίκησης επιχειρήσεων στο Λονδίνο, φέρονται να αξιοποιούσαν τη στενή σχέση τους με τον Τζένσεν έναντι ανώτερων στελεχών.

Σύμφωνα με πρώην υψηλόβαθμα στελέχη, στις ομαδικές συσκέψεις ήταν εμφανές ότι το ζευγάρι γνώριζε πληροφορίες τις οποίες οι υπόλοιποι άκουγαν για πρώτη φορά. Ακόμη και ανώτατα στελέχη αισθάνονταν ότι δεν μπορούσαν να διαφωνήσουν με τη Μάντισον, λόγω της απευθείας πρόσβασής της στον πατέρα της.

Σε ένα περιστατικό τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τους New York Times, η Μάντισον φώναζε σε εργαζομένους, μεταξύ αυτών και στον Τζέι Πούρι, επί χρόνια στέλεχος της Nvidia, ο οποίος επρόκειτο να αντικαταστήσει τον Τζένσεν ως κεντρικός ομιλητής σε συνέδριο στο Νέο Δελχί, κατηγορώντας τους ότι ήταν απροετοίμαστοι.

Κάποια στιγμή ο Πούρι τη διέκοψε, λέγοντας ότι θα μπορούσε να απαντήσει στις ερωτήσεις της εάν σταματούσε να του φωνάζει, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Αποχώρησε από τη θέση του στη Nvidia λιγότερο από έξι μήνες αργότερα.

Ακόμη και σε μεγάλες εταιρικές συσκέψεις, η Μάντισον είχε τη φήμη ότι έκανε ερωτήσεις που έφερναν τους άλλους σε δύσκολη θέση. Σύμφωνα με τους New York Times, υποβλήθηκαν αρκετές καταγγελίες στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού για τη συμπεριφορά της, χωρίς να είναι σαφές εάν ελήφθησαν μέτρα.

Ορισμένοι συνάδελφοί της, πάντως, την υπερασπίστηκαν, λέγοντας στη Wall Street Journal ότι μπορεί να ήταν έντονη, αλλά ενεργούσε με γνώμονα το καλό της εταιρείας. Άλλοι την παρομοίασαν με σεφ ή προπονητή που έχει υψηλές απαιτήσεις από την ομάδα του.

Ερωτήματα για τον ρόλο της

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο ρόλος της Μάντισον στην εταιρεία έχει προκαλέσει ανησυχίες για πιθανή σύγκρουση ανάμεσα στην αφοσίωσή της στην οικογένεια και στις υποχρεώσεις της προς τη Nvidia, ιδιαίτερα εν μέσω φημών ότι ο Τζένσεν προετοιμάζει εκστρατεία επιστροφής.

Σύμφωνα με τους New York Times, η κόρη του διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην πρόσληψη εταιρείας επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων τον Μάιο του 2025, με επίκεντρο τη δημόσια εικόνα της οικογένειάς της. Η ίδια υποστήριζε ότι η Nvidia δεν έκανε αρκετά για να προστατεύσει τη φήμη του Τζένσεν.

Η Μάντισον, ο Κάπρετς και η Nvidia δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα στα αιτήματα της New York Post για σχόλιο.

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