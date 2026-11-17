Snapshot Η Αίγυπτος απορρίπτει το τουρκολιβυκό μνημόνιο θαλάσσιας οριοθέτησης του 2019, χαρακτηρίζοντάς το άκυρο και χωρίς έννομη ισχύ απέναντί της.

Η κύρωση του μνημονίου από τη λιβυκή Βουλή των Αντιπροσώπων δεν αλλάζει τη θέση της Αιγύπτου, η οποία δεν το αναγνωρίζει.

Η Αίγυπτος απορρίπτει επίσης δύο μεταγενέστερα μνημόνια συνεργασίας Τουρκίας και Λιβύης στον ενεργειακό τομέα ως άκυρα και παράνομα.

Η Αίγυπτος δεν αναγνωρίζει τα θαλάσσια όρια που δήλωσε η Λιβύη το 2025, υποστηρίζοντας ότι επικαλύπτονται με τα αιγυπτιακά θαλάσσια σύνορα στη Μεσόγειο.

Η Αίγυπτος επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να προστατεύσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα και δηλώνει ετοιμότητα για καλόπιστες διαπραγματεύσεις με γειτονικά κράτη. Snapshot powered by AI

Ελλάδα και Αίγυπτος συντονίζουν τις διπλωματικές τους κινήσεις απέναντι στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, με κοινό άξονα τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και την προάσπιση των κυριαρχικών τους δικαιωμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σαφές μήνυμα ότι η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης δεν μεταβάλλει την απόρριψή του από το Κάιρο εκπέμπει η Αίγυπτος, με νέα ρηματική διακοίνωση προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

Στο έγγραφο, με ημερομηνία 5 Νοεμβρίου 2026 και αριθμό Α/81/479, η αιγυπτιακή αντιπροσωπεία επαναβεβαιώνει ότι δεν αναγνωρίζει τη συμφωνία θαλάσσιας οριοθέτησης που υπέγραψαν η Τουρκία και η τότε κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας της Λιβύης στις 27 Νοεμβρίου 2019, χαρακτηρίζοντάς την «απολύτως άκυρη και χωρίς καμία έννομη συνέπεια».

Παράλληλα, η διακοίνωση απορρίπτει τις μεταγενέστερες τουρκολιβυκές συμφωνίες στον τομέα της ενέργειας και τις θαλάσσιες διεκδικήσεις της Τρίπολης, τις οποίες το Κάιρο θεωρεί ότι παραβιάζουν τα κυριαρχικά του δικαιώματα.

«Η φερόμενη κύρωση δεν μεταβάλλει την ακυρότητα»

Η Αίγυπτος υπογραμμίζει ότι η θέση της για το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραμένει αμετάβλητη, παραπέμποντας σε προηγούμενες διακοινώσεις της προς τον ΟΗΕ, από τον Δεκέμβριο του 2019 έως τον Σεπτέμβριο του 2025.

«Η φερόμενη κύρωση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης δεν μεταβάλλει το γεγονός ότι παραμένει άκυρο και εξακολουθεί να μην παράγει έννομα αποτελέσματα έναντι της Αιγύπτου», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η Αίγυπτος καθιστά σαφές ότι τόσο το μνημόνιο όσο και οποιεσδήποτε ενέργειες απορρέουν από αυτό παραβιάζουν τις αρχές του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, τις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 και την καθιερωμένη πρακτική οριοθέτησης θαλάσσιων συνόρων.

Απόρριψη και των ενεργειακών συμφωνιών

Το Κάιρο επαναλαμβάνει επίσης την απόρριψη δύο μεταγενέστερων μνημονίων συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα:

Του μνημονίου της 3ης Οκτωβρίου 2022, μεταξύ της Τουρκίας και της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, για τη συνεργασία στους υδρογονάνθρακες.Του μνημονίου της 25ης Ιουνίου 2025, μεταξύ της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου της Λιβύης και της Τουρκικής Εταιρείας Πετρελαίου.

Η αιγυπτιακή πλευρά θεωρεί και τις δύο συμφωνίες άκυρες και χωρίς οποιοδήποτε έννομο αποτέλεσμα, επαναφέροντας τη θέση που είχε διατυπώσει στη διακοίνωσή της της 8ης Σεπτεμβρίου 2025.

Η Αίγυπτος δεν αναγνωρίζει τα εξωτερικά όρια θαλάσσιων ζωνών της Λιβύης

Ξεχωριστό σκέλος της παρέμβασης αφορά τα εξωτερικά όρια θαλάσσιων ζωνών που γνωστοποίησε η Λιβύη στον ΟΗΕ με διακοίνωση της 27ης Μαΐου 2025.

Η Αίγυπτος δηλώνει ότι δεν τα αναγνωρίζει, υποστηρίζοντας ότι επικαλύπτονται με τα δηλωμένα δυτικά θαλάσσια όριά της στη Μεσόγειο.

Επιπλέον, αντιτίθεται στα ανατολικά θαλάσσια όρια που έχει ανακοινώσει η Λιβύη, συμπεριλαμβανομένων των ανατολικών εξωτερικών ορίων της λιβυκής υφαλοκρηπίδας. Σύμφωνα με το Κάιρο, αυτά βρίσκονται εξ ολοκλήρου εντός των αιγυπτιακών θαλάσσιων ζωνών, παραγνωρίζοντας τα κυριαρχικά δικαιώματα της Αιγύπτου στην αποκλειστική οικονομική ζώνη και την υφαλοκρηπίδα της.

Στη διακοίνωση τονίζεται ότι η Αίγυπτος δεν αποδέχεται οποιεσδήποτε συνέπειες θα μπορούσαν να προκύψουν από τη λιβυκή δήλωση.

Το Κάιρο επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να προστατεύσει τα δικαιώματά του

Η αιγυπτιακή αντιπροσωπεία απορρίπτει κάθε μέτρο ή ενέργεια οποιουδήποτε μέρους που στηρίζεται στα συγκεκριμένα μνημόνια και στις λιβυκές δηλώσεις και συγκρούεται με τα δηλωμένα θαλάσσια όρια της Αιγύπτου.

Παράλληλα, διαμηνύει ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να προστατεύσει τα δικαιώματα που της εγγυάται το διεθνές δίκαιο και να αντιταχθεί σε κάθε απόπειρα προσβολής τους.

Το Κάιρο αφήνει, πάντως, ανοιχτή τη διπλωματική οδό. Επαναβεβαιώνει την ετοιμότητα και τη δέσμευσή του να συνεργαστεί, να διαβουλευθεί και να διαπραγματευθεί καλόπιστα με τα γειτονικά κράτη για την οριοθέτηση θαλάσσιων συνόρων, στη βάση του διεθνούς δικαίου και δίκαιων λύσεων που εξυπηρετούν τα κοινά συμφέροντα.

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Αιγύπτου ζητεί η διακοίνωση να κυκλοφορήσει ως έγγραφο της Γενικής Συνέλευσης, στο πλαίσιο του θέματος «Ωκεανοί και Δίκαιο της Θάλασσας», και να δημοσιευθεί στον ιστότοπο της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΟΗΕ και στο επόμενο Δελτίο για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Η νέα Ρηματική Διακοίνωση της Αιγύπτου

5 Νοεμβρίου 2026

Ρηματική διακοίνωση με ημερομηνία 5 Νοεμβρίου 2026 από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Αιγύπτου στα Ηνωμένα Έθνη προς τον Γενικό Γραμματέα

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη υποβάλει τα σέβη της στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα. Όσον αφορά τους ισχυρισμούς ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης κύρωσε το Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας και της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας-Κράτους της Λιβύης για την Οριοθέτηση των Θαλάσσιων Ζωνών Δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο, το οποίο υπεγράφη στις 27 Νοεμβρίου 2019, η Αίγυπτος επιθυμεί να επισημάνει τα ακόλουθα: Η Αίγυπτος επαναβεβαιώνει τη σαφή θέση της επί του θέματος. Η Αίγυπτος απορρίπτει το Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας και της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας-Κράτους της Λιβύης για την Οριοθέτηση των Θαλάσσιων Ζωνών Δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο, που υπεγράφη στις 27 Νοεμβρίου 2019, δεν το αναγνωρίζει και το θεωρεί απολύτως άκυρο και ανίσχυρο και στερούμενο οιουδήποτε εννόμου αποτελέσματος, όπως έχει δηλωθεί προηγουμένως στις ρηματικές διακοινώσεις με ημερομηνία 23 Δεκεμβρίου 2019 (A/74/628), 10 Απριλίου 2023 (A/77/858), 9 Απριλίου 2024 (A/78/848) και 8 Σεπτεμβρίου 2025 (A/80/386) από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Αιγύπτου στα Ηνωμένα Έθνη προς τον Γενικό Γραμματέα. Η φερόμενη κύρωση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης δεν μεταβάλλει το γεγονός ότι παραμένει άκυρο και ανίσχυρο και εξακολουθεί να μην παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα έναντι της Αιγύπτου. Η Αίγυπτος επαναβεβαιώνει επίσης ότι το προαναφερθέν Μνημόνιο Συναντίληψης και οιεσδήποτε ενέργειες απορρέουν εξ αυτού παραβιάζουν τις αρχές του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, τις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 και τις καθιερωμένες πρακτικές σχετικά με την οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων. Η Αίγυπτος επαναλαμβάνει ότι απορρίπτει τόσο το μνημόνιο συναντίληψης που υπεγράφη στις 3 Οκτωβρίου 2022 από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τουρκίας (Türkiye) και την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας της Λιβύης σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα των υδρογονανθράκων, όσο και το μνημόνιο συναντίληψης που συνήφθη στις 25 Ιουνίου 2025 από την Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της Λιβύης και την Τουρκική Εταιρεία Πετρελαίου, και τα θεωρεί άκυρα και ανίσχυρα και στερούμενα οιουδήποτε εννόμου αποτελέσματος, όπως δηλώθηκε προηγουμένως στη ρηματική διακοίνωση με ημερομηνία 8 Σεπτεμβρίου 2025 από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Αιγύπτου στα Ηνωμένα Έθνη προς τον Γενικό Γραμματέα (A/80/386, παράρτημα). Επισημαίνεται ότι η Αίγυπτος απορρίπτει τα εξωτερικά όρια που δήλωσε η Λιβύη στη ρηματική διακοίνωση με ημερομηνία 27 Μαΐου 2025 από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Λιβύης στα Ηνωμένα Έθνη προς τον Γενικό Γραμματέα (A/79/916) και δεν τα αναγνωρίζει, διότι επικαλύπτουν τα δυτικά θαλάσσια σύνορα της Αιγύπτου στη Μεσόγειο Θάλασσα. Επιπλέον, η Αίγυπτος αντιτίθεται στα ανατολικά θαλάσσια σύνορα που δήλωσε η Λιβύη, συμπεριλαμβανομένων των ανατολικών εξωτερικών ορίων της δηλωθείσας λιβυκής υφαλοκρηπίδας, τα οποία κείνται εξ ολοκλήρου εντός των θαλάσσιων ζωνών της Αιγύπτου, κατά παράβλεψη των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Αιγύπτου στην αποκλειστική οικονομική ζώνη και την υφαλοκρηπίδα της στη Μεσόγειο Θάλασσα. Η Αίγυπτος τονίζει ότι οιεσδήποτε συνέπειες ή αποτελέσματα ενδέχεται να προκύψουν από τη δήλωση της Λιβύης είναι απαράδεκτα, όπως δηλώθηκε προηγουμένως στις ρηματικές διακοινώσεις της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Αιγύπτου στα Ηνωμένα Έθνη με ημερομηνία 9 Απριλίου 2024 (A/78/848) και 8 Σεπτεμβρίου 2025 (A/80/386) προς τον Γενικό Γραμματέα. Η Αίγυπτος επαναλαμβάνει ότι απορρίπτει οποιαδήποτε μέτρα ή ενέργειες αναλαμβάνονται από οποιοδήποτε μέρος βάσει των προαναφερθέντων μνημονίων συναντίληψης και δηλώσεων της Λιβύης που έρχονται σε σύγκρουση με τα δηλωθέντα θαλάσσια σύνορα της Αιγύπτου, και δηλώνει ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να προστατεύσει τα δικαιώματά της που διασφαλίζονται βάσει του διεθνούς δικαίου και να αντισταθεί σε κάθε απόπειρα παραβίασής τους. Η Αίγυπτος επιθυμεί να επαναβεβαιώσει τη δεκτικότητα και τη δέσμευσή της να συνεργαστεί, να διαβουλευθεί και να διαπραγματευθεί καλή τη πίστει με τα γειτονικά κράτη για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων με τα γειτονικά κράτη βάσει των αρχών του διεθνούς δικαίου και δίκαιων και ορθών λύσεων κατά τρόπο που να εξυπηρετεί τα κοινά συμφέροντα, επιφυλασσόμενη όλων των δικαιωμάτων της βάσει του διεθνούς δικαίου. Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη θα ήταν ευγνώμων εάν η παρούσα ρηματική διακοίνωση κυκλοφορούσε ως έγγραφο της Γενικής Συνέλευσης, υπό το θέμα 74 της ημερήσιας διάταξης, και δημοσιευόταν στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Ωκεάνιων Υποθέσεων και Δικαίου της Θάλασσας, καθώς και στην προσεχή έκδοση του Δελτίου Δικαίου της Θάλασσας (Law of the Sea Bulletin).

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