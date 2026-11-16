ΗΠΑ: Οι βουλευτές Μπιλιράκης και Σνάιντερ ζητούν από τον Ρούμπιο 5 παρεμβάσεις για το τουρκολιβυκό
Με κοινή επιστολή τους οι δύο βουλευτές ζητούν από τον Αμερικανό ΥΠΕΞ να θέσει τις ανησυχίες των ΗΠΑ απευθείας στη Τουρκία και τη Λιβύη
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- Οι βουλευτές Μπιλιράκης και Σνάιντερ ζητούν από τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο να θέσει απευθείας τις ανησυχίες των ΗΠΑ σε Τουρκία και Λιβύη για το τουρκολιβυκό μνημόνιο.
- Ζητούν να ξεκαθαριστεί ότι η εθνική συμφιλίωση στη Λιβύη δεν νομιμοποιεί αβάσιμες θαλάσσιες διεκδικήσεις συνδεδεμένες με την «Γαλάζια Πατρίδα».
- Απαιτούν διατήρηση της αμερικανικής στήριξης στην πολιτική επανένωση της Λιβύης χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις.
- Ζητούν επιβεβαίωση της υποστήριξης των ΗΠΑ στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα, τη διευθέτηση θαλάσσιων διαφορών με ειρηνικά μέσα και τα θαλάσσια δικαιώματα των συμμάχων.
- Προτείνουν συντονισμό των ενεργειών των ΗΠΑ με Ελλάδα, Κύπρο και Αίγυπτο.
Πέντε παρεμβάσεις για το τουρκολιβυκό μνημόνιο ζητούν από τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ο βουλευτής των Ρεπουμπλικάνων Γκας Μπιλιράκης και ο Δημοκρατικός βουλευτής Μπραντ Σνάιντερ.
Με κοινή επιστολή τους, καλούν το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να θέσει τις ανησυχίες των ΗΠΑ απευθείας στην Τουρκία και τη Λιβύη και να συντονίσει τις ενέργειές της με την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο.
Αφορμή για τη διακομματική παρέμβαση αποτελεί η επικύρωση του μνημονίου οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών από το λιβυκό κοινοβούλιο.
Συγκεκριμένα, οι δύο νομοθέτες ζητούν από την αμερικανική διπλωματία:
- Να θέσει απευθείας σε Τούρκους και Λίβυους αξιωματούχους τις ανησυχίες της για τις επιπτώσεις του μνημονίου στην ασφάλεια της περιοχής.
- Να ξεκαθαρίσει ότι η διαδικασία εθνικής συμφιλίωσης στη Λιβύη δεν μπορεί να προσφέρει νομιμοποίηση σε αβάσιμες θαλάσσιες διεκδικήσεις που συνδέονται με την «Γαλάζια Πατρίδα».
- Να διατηρήσει τη στήριξή της στην πολιτική επανένωση της Λιβύης, με στόχο μια κυρίαρχη χώρα, χωρίς αθέμιτη ανάμειξη από το εξωτερικό.
- Να επιβεβαιώσει εκ νέου την αμερικανική υποστήριξη στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα, στη διευθέτηση των θαλάσσιων διαφορών με ειρηνικά μέσα και στα θαλάσσια δικαιώματα των συμμάχων των ΗΠΑ.
- Να συντονιστεί με την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο.
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