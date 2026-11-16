Snapshot Οι βουλευτές Μπιλιράκης και Σνάιντερ ζητούν από τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο να θέσει απευθείας τις ανησυχίες των ΗΠΑ σε Τουρκία και Λιβύη για το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Ζητούν να ξεκαθαριστεί ότι η εθνική συμφιλίωση στη Λιβύη δεν νομιμοποιεί αβάσιμες θαλάσσιες διεκδικήσεις συνδεδεμένες με την «Γαλάζια Πατρίδα».

Απαιτούν διατήρηση της αμερικανικής στήριξης στην πολιτική επανένωση της Λιβύης χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις.

Ζητούν επιβεβαίωση της υποστήριξης των ΗΠΑ στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα, τη διευθέτηση θαλάσσιων διαφορών με ειρηνικά μέσα και τα θαλάσσια δικαιώματα των συμμάχων.

Προτείνουν συντονισμό των ενεργειών των ΗΠΑ με Ελλάδα, Κύπρο και Αίγυπτο. Snapshot powered by AI

Πέντε παρεμβάσεις για το τουρκολιβυκό μνημόνιο ζητούν από τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ο βουλευτής των Ρεπουμπλικάνων Γκας Μπιλιράκης και ο Δημοκρατικός βουλευτής Μπραντ Σνάιντερ.

Με κοινή επιστολή τους, καλούν το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να θέσει τις ανησυχίες των ΗΠΑ απευθείας στην Τουρκία και τη Λιβύη και να συντονίσει τις ενέργειές της με την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο.

Αφορμή για τη διακομματική παρέμβαση αποτελεί η επικύρωση του μνημονίου οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών από το λιβυκό κοινοβούλιο.

Συγκεκριμένα, οι δύο νομοθέτες ζητούν από την αμερικανική διπλωματία: