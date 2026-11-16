Γεραπετρίτης σε Φιντάν: Να προχωρήσει απρόσκοπτα το καλώδιο με Κύπρο - Τι απάντησε ο Τούρκος ΥΠΕΞ

Ο υπουργός Εξωτερικών έθεσε στον Τούρκο ομόλογό του το ζήτημα της απρόσκοπτης συνέχισης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου και το παράνομο τουρκλολιβυκό μνημόνιο 

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Γεραπετρίτης σε Φιντάν: Να προχωρήσει απρόσκοπτα το καλώδιο με Κύπρο - Τι απάντησε ο Τούρκος ΥΠΕΞ
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  • Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης,ήτησε από τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, την απρόσκοπτη προώθηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και έθεσε το ζήτημα του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου.
  • Η τουρκική πλευρά απάντησε ότι το θέμα του μνημονίου αφορά τη Λιβύη και δεν παρείχε αρνητική τοποθέτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση.
  • Ο Γεραπετρίτης τόνισε τη σημασία διατήρησης ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας ως χρήσιμης υπόθεσης.
  • Ο Έλληνας υπουργός υπογράμμισε τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα και τη σημασία των έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου και Ελλάδας–Αιγύπτου, που πρέπει να προχωρούν χωρίς εμπόδια σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.
  • Επανέλαβε την πρόταση για παγκόσμια θαλάσσια εκεχειρία, με στόχο την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, την προστασία των ναυτικών και την εφαρμογή του Δικαίου της Θάλασσας.
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Την ανάγκη να προχωρήσει απρόσκοπτα η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, έθεσε, σύμφωνα με έγκυρες πηγές που επικαλείται το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, κατά τη συνάντησή τους το περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες, αλλά και της 2ης Συνόδου για τη Διαπεριφερειακή Ασφάλεια και Συνδεσιμότητα, που πραγματοποιείται την ίδια ημέρα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στη συνάντηση που διήρκησε περίπου μισή ώρα, ο Έλληνας υπουργός έθεσε το ζήτημα του τουρκολιβυκού μνημονίου και της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί.

Η τουρκική πλευρά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές που επικαλείται σε τηλεγράφημά του το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ανέφερε ότι το ζήτημα που τέθηκε δεν αφορά, κατά την εκτίμησή της, την Τουρκία, αλλά τη Λιβύη.

Παράλληλα, δεν υπήρξε αρνητική τοποθέτηση από την τουρκική πλευρά στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Οι ίδιες πηγές υπογράμμισαν τη σημασία της διατήρησης ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, επισημαίνοντας ότι η λειτουργία τους είναι χρήσιμη υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Στην παρέμβασή του στην υπουργική συνάντηση για τη Διαπεριφερειακή Ασφάλεια και Συνδεσιμότητα, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε, σύμφωνα με έγκυρες πηγές, ότι οι διαδρομές πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται και να προσφέρουν εναλλακτικές επιλογές.

Ο Έλληνας υπουργός ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας στη σύνδεση της Μαύρης Θάλασσας με το Αιγαίο μέσω συνδυασμένων μεταφορών που αξιοποιούν λιμάνια και σιδηροδρομικές υποδομές.Ειδικότερα, αναφέρθηκε στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις Ελλάδας–Κύπρου (Great Sea Interconnector) και Ελλάδας–Αιγύπτου (GREGY), επισημαίνοντας ότι τα έργα αυτά είναι κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και πρέπει να προχωρούν χωρίς εμπόδια, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.

Τέλος, ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε την πρόταση για παγκόσμια θαλάσσια εκεχειρία, την οποία είχε διατυπώσει ο Έλληνας πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Όπως ανέφερε, η πρόταση αποβλέπει στη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, ιδίως στα κρίσιμα θαλάσσια περάσματα, στην προστασία των ναυτικών και στην καθολική εφαρμογή του Δικαίου της Θάλασσας.

Στη Σύνοδο για τη Διαπεριφερειακή Ασφάλεια και Συνδεσιμότητα, εκτός από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, συμμετέχουν η Τουρκία, η Ουκρανία, η Μολδαβία, χώρες του Νοτίου Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας.

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