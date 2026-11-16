Ξαφνική συνάντηση Γεραπετρίτη με Φιντάν στις Βρυξέλλες

Οι πρώτες πληροφορίες

Παναγιώτης Βελισσάρης, Επιμέλεια

Ξαφνική συνάντηση Γεραπετρίτη με Φιντάν στις Βρυξέλλες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο Έλληνας ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε ξαφνικά με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στις Βρυξέλλες, εκτός προγράμματος.
  • Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο του συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ και σχετίζεται με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου και τις πρόσφατες έρευνες του γαλλικού πλοίου Abeille Marengo.
  • Το γαλλικό πλοίο παρακολουθούνταν από τουρκική φρεγάτα ενώ βρισκόταν σε διεθνή ύδατα, εν μέσω αντιπαράθεσης NAVTEX μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Τουρκίας.
  • Ο Γ. Γεραπετρίτης τόνισε την ανάγκη διασφάλισης της ενεργειακής ασφάλειας χωρίς παραβίαση του διεθνούς δικαίου και υπογράμμισε τη συνέχιση ενεργούς και υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής από την Ελλάδα.
  • Προηγουμένως, είχε ενημερώσει κατ’ ιδίαν τους πολιτικούς αρχηγούς για τις εξελίξεις και τη στρατηγική της χώρας.
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Με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν συναντήθηκε -εκτός προγράμματος- ο Έλληνας ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης, στο περιθώριο του συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

Η συνάντηση πραγματοποιείται στον απόηχο των εξελίξεων εξελίξεις γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου και τον πρώτο γύρο ερευνών που πραγματοποίησε το γαλλικό πλοίο Abeille Marengo. Είχαν προηγηθεί οι NAVTEX της Ελλάδας και της Κύπρου για τις έρευνες αλλά και η αντι-NAVTEX της Τουρκίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως στα 10 ναυτικά μίλια, η τουρκική πλευρά επιχείρησε να αμφισβητήσει μέσω ασυρμάτου την ελληνική δικαιοδοσία επί των ερευνών του Abeille Marengo, προκαλώντας την ακαριαία και δυναμική αντίδραση της ελληνικής φρεγάτας «Λήμνος», η οποία απάντησε με αποφασιστικότητα, στέλνοντας σαφές και κατηγορηματικό μήνυμα. Ακολούθησε η αποχώρηση της τουρκικής φρεγάτας, ενώ το γαλλικό πλοίο συνέχισε απρόσκοπτα τις εργασίες του.

Η τουρκική φρεγάτα «Gokova» μετέδωσε μέσω ασυρμάτου ότι το «Abeille Marengo» βρίσκεται, κατά τις τουρκικές αξιώσεις, σε περιοχή τουρκικής υφαλοκρηπίδας και ότι οι εργασίες πραγματοποιούνται με τη συγκατάθεση των τουρκικών αρχών. Μάλιστα, χαρακτηρίζει τις έρευνες επιστημονικές για να μπορέσει να δικαιολογήσει την παράνομη ενέργειά του, αναγνωρίζοντας ωστόσο ακουσίως και εμμέσως τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας. Κάτι που καταρρίπτει όλες τις τουρκικές αξιώσεις.

Το μήνυμα Γεραπετρίτη πριν το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στο Συμβούλιο, στη δήλωσή του έκανε αναφορά στην ηλεκτρική διασύνδεση: «Θα πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό ότι η συνδεσιμότητα είναι ένας αναγκαίος όρος για την ενεργειακή ασφάλεια και δεν θα πρέπει να υπάρχει απολύτως καμία παρέκκλιση από το ευρωπαϊκό κεκτημένο και καμία απολύτως παρεμπόδιση σε σχέση με το Διεθνές Δίκαιο».

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Γεραπετρίτης το Σάββατο ενημέρωσε κατ ιδίαν τους πολιτικούς αρχηγούς για τις εξελίξεις. Αμέσως μετά τις συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς, ο κ. Γεραπετρίτης το Σάββατο είχε αναφέρει πως «η ελληνική πολιτεία θα συνεχίσει, με μια ενεργό εξωτερική πολιτική, με γνώση και υπευθυνότητα, να ενισχύει το διεθνές αποτύπωμα της χώρας και να προσδίδει κύρος και αυτοπεποίθηση στην πατρίδα».

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