Γεραπετρίτης: To Abeille Marengo βρίσκεται σε διεθνή ύδατα με βάση την ελληνική αδειοδότηση

Snapshot Το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo βρίσκεται σε διεθνή ύδατα και λειτουργεί με βάση την ελληνική αδειοδότηση και NAVTEX.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε τους πολιτικούς αρχηγούς για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.

Η ενημέρωση προς τους πολιτικούς αρχηγούς αποτελεί μέρος τακτικών συναντήσεων και θεσμικής συνεργασίας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Η ελληνική πολιτεία προωθεί ενεργή εξωτερική πολιτική με στόχο την ενίσχυση του διεθνούς κύρους και της αυτοπεποίθησης της χώρας. Snapshot powered by AI

Tο γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo βρίσκεται σε διεθνή ύδατα, συνεχίζει το ερευνητικό του έργο με βάση την ελληνική αδειοδότηση και την ελληνική NAVTEX, σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη μετά το πέρας των επαφών με τους πολιτικούς αρχηγούς, τους οποίους και ευχαρίστησε για την ανταπόκριση.

Αναλυτικά ο υπουργός ανέφερε:

Είχα σήμερα την ευκαιρία να ενημερώσω τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων σχετικά με τις εξελίξεις για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Θα ήθελα ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω τους πολιτικούς αρχηγούς που ανταποκρίθηκαν στο αίτημα για ενημέρωση, μια ιδιαιτέρως θεσμική στάση.

Ήταν η τέταρτη φορά που συναντήθηκα με τους πολιτικούς αρχηγούς παρέχοντας ενημέρωση σε σχέση με θέματα εξωτερικής πολιτικής, παράλληλα και με τις τακτές συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, και με την παρουσία μου στην αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών.

Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση, το γαλλικό ερευνητικό πλοίο βρίσκεται σε διεθνή ύδατα, συνεχίζει το ερευνητικό του έργο με βάση την ελληνική αδειοδότηση και την ελληνική NAVTEX, αποκλειστικά και μόνο.

Η ελληνική πολιτεία θα συνεχίσει, με μια ενεργό εξωτερική πολιτική, με γνώση και υπευθυνότητα, να ενισχύει το διεθνές αποτύπωμα της χώρας και να προσδίδει κύρος και αυτοπεποίθηση στην πατρίδα.

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