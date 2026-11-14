Ανδρουλάκης μετά τη συνάντηση με Γεραπετρίτη: «Μόνη ασφαλής οδός αυτή της διεθνούς νομιμότητας»

Για κίνδυνο διαμόρφωσης αρνητικού προηγούμενου έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Αντώνης Ρηγόπουλος

Ανδρουλάκης μετά τη συνάντηση με Γεραπετρίτη: «Μόνη ασφαλής οδός αυτή της διεθνούς νομιμότητας»
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  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε την ανάγκη ολοκλήρωσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα.
  • Το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης έχει γεωπολιτική και ενεργειακή σημασία και χρηματοδοτείται από την ΕΕ ως έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
  • Η έρευνα και η πόντιση του καλωδίου πρέπει να γίνονται αποκλειστικά σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.
  • Η ενημέρωση τρίτου κράτους προς την Τουρκία δεν προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο και μπορεί να δημιουργήσει αρνητικό πολιτικό προηγούμενο.
  • Η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουν να διασφαλίσουν την ολοκλήρωση του έργου με σεβασμό στα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου, ακολουθώντας τη διεθνή νομιμότητα.
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Την ανάγκη να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα των δύο χωρών, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Μέσης Ανατολής ιδιαίτερης γεωπολιτικής και ενεργειακής αξίας για τη χώρα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπενθυμίζοντας ότι είχε σχεδιαστεί ήδη από το 2011, επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ.

Όπως επισήμανε, η έρευνα και η πόντιση του καλωδίου, το οποίο έχει αναγνωριστεί ως έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και χρηματοδοτείται από την ΕΕ, πρέπει να προχωρήσουν αποκλειστικά στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Προειδοποίηση για αρνητικό προηγούμενο

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο ζήτημα της ενημέρωσης της Τουρκίας από τρίτο κράτος, στον απόηχο των εξελίξεων με τη γαλλική ρηματική διακοίνωση.

«Η ενημέρωση τρίτου κράτους προς την Τουρκία δεν προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο και δημιουργεί τον κίνδυνο διαμόρφωσης ενός αρνητικού πολιτικού προηγούμενου», τόνισε, θέτοντας παράλληλα το ερώτημα: «Τι θα γίνεται από εδώ και στο εξής για ανάλογα έργα ή θαλάσσιες επιστημονικές έρευνες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο;».

Καταλήγοντας, ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουν να εγγυηθούν την ολοκλήρωση του έργου με απόλυτο σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου», επισημαίνοντας πως «η μόνη ασφαλής οδός είναι η οδός της διεθνούς νομιμότητας».

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