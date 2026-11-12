Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ θα συμμετέχει σε κυβέρνηση μόνο με πρωθυπουργό Ανδρουλάκη

Snapshot Το ΠΑΣΟΚ θα συμμετέχει σε κυβέρνηση συνεργασίας μόνο αν είναι πρώτο κόμμα και με πρωθυπουργό τον Νίκο Ανδρουλάκη, ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς

Η παραίτηση του υφυπουργού Αναπτύξεως Λάζαρου Τσαβδαρίδη θεωρήθηκε αναμενόμενη λόγω έλλειψης πειστικών απαντήσεων και αλαζονικής αντίληψης της κυβέρνησης.

Η κυβέρνηση κατηγορείται ότι δεν έμαθε από τις οικονομικές κρίσεις και συνεχίζει πελατειακές πρακτικές που πλήττουν την αξιοκρατία.

Το ΠΑΣΟΚ ζητά εξορθολογισμό της μοριοδότησης και υποστηρίζει την προώθηση του έργου διασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ εκφράζει ανησυχίες για τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας.

Ο Κώστας Τσουκαλάς αποκλείει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία χωρίς πρωθυπουργό από το ΠΑΣΟΚ και καταγγέλλει κοινά συμφέροντα Μητσοτάκη-Τσίπρα που υπονομεύουν τον πολιτικό διάλογο. Snapshot powered by AI

«Το ΠΑΣΟΚ θα συμμετέχει σε κυβέρνηση συνεργασίας μόνο αν είναι πρώτο κόμμα, με πρωθυπουργό τον Νίκο Ανδρουλάκη», ανέφερε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, ενώ σχολίασε και την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη.

Μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1, ο Κώστας Τσουκαλάς αρχικά είπε ότι ήταν αναμενόμενη η παραίτηση του υφυπουργού Ανάπτυξης, Λάζαρου Τσαβδαρίδη. Όπως ανέφερε: «Ο ίδιος δεν μπόρεσε να δώσει πειστικές απαντήσεις. Δεν είπε την πλήρη πραγματικότητα ότι τελικά είχε ζητήσει την μοριοδότηση άλλο αν τελικά δεν χρησιμοποιήθηκε γιατί έκανε άλλη επιλογή. Το παιδί δεν φταίει σε κάτι ούτε πρέπει να στιγματιστεί είναι όμως ένα δείγμα μιας αλαζονικής και αναξιοκρατικής αντίληψης που έχει η κυβέρνηση, δεν είναι μόνο ο κ. Τσαβδαρίδης είναι πάρα πολλά άλλα τα οποία έχουν οδηγήσει σε αυτό μια αίσθηση ότι το κράτος είναι λάφυρο και μπορεί οι γνωριμίες ή το προσωρινό κύρος που μπορεί να δώσει μια κυβερνητική θέση να είναι μοχλός για να μπορέσουν να έχουν πλεονεκτήματα είτε αφορούν το πρόσωπο την οικογένεια ή οποιοδήποτε άλλο».

Πρόσθεσε ότι η «Η κυβέρνηση δείχνει ότι δεν κατάλαβε τίποτα από τα δεινά που πέρασε η χώρα στην οικονομική κρίση. υπήρχαν στρεβλώσεις και πριν, δεν λέμε ότι το ρουσφέτι κι ο πελατειασμός γεννήθηκαν τώρα λέμε όμως ότι η χώρα τα πλήρωσε ακριβά την προηγούμενη δεκαετία και έπρεπε να έχουμε πάρει το μάθημα αυτό και να έχουμε αλλάξει τακτική. Αυτή η κυβέρνηση έκανε το ακριβώς το ανάποδο».

Για παραιτήσεις υφυπουργών

Αναφερόμενος γενικότερα σε παραιτήσεις υφυπουργών (π.χ. υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ), ο κ. Τσουκαλάς είπε ότι: «Είναι δομικό το πρόβλημα και ξεκινάει από το Μέγαρο Μαξίμου. Όταν το υπόδειγμα της ηγεσίας είναι ένα υπόδειγμα «δεν μας νοιάζει τίποτα». Είναι η κυβέρνηση η οποία πανηγύριζε δια στόματος κυβερνητικού εκπροσώπου γιατί παραπέμφθηκαν μόνο 4 κι όχι 11 και το παρουσίαζε ως τεράστια νίκη».Συμπλήρωσε δε: «Πριν τον Τσαβδαρίδη, είχαμε τον Μπεκίρη. Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα, διευθυντής του γραφείου του πρωθυπουργού δεν είναι υπόχρεος για Πόθεν Έσχες;». Όπως τόνισε, θα έπρεπε να εφαρμόζεται αξιοκρατία και αριστεία ως κυβέρνηση.

Ο κ. Τσουκαλάς ζήτησε εξορθολογισμό και αναμόρφωση της μοριοδότησης, λέγοντας πως: «Φαίνεται ότι η μοριοδότηση έχει γίνει ένα πεδίο ώστε να καταργείται η αξιοκρατία. Χρειάζεται εξορθολογισμός και αναμόρφωση».

Για το γαλλικό πλοίο και το καλώδιο διασύνδεσης

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στο καλώδιο διασύνδεσης λέγοντας: «Το έργο αυτό πρέπει να προχωρήσει, ήμασταν από εκείνους που πιέσαμε πάρα πολύ να προχωρήσει εδώ και δύο χρόνια. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχώς έλεγε «δώστε μας χρονοδιάγραμμα και προχωρήστε το έργο» και τους λέγαμε "πιστέψτε είναι ισχυρή η Ελλάδα δεν πρέπει να φοβόμαστε". Εμείς είχαμε στηρίξει τον εξοπλισμό της χώρας και τις αμυντικές δαπάνες, όταν εξοπλίζεσαι δεν εξοπλίζεσαι για να χρειαστείς μια άλλη χώρα να έρθει να εγγυηθεί για να ασκήσεις τα δικαιώματά σου. Αν είναι να χρειαζόμαστε εγγυήτριες δυνάμεις για να ασκήσουμε κυριαρχικά δικαιώματα δεν έχει νόημα. Όταν έχεις την αυτάρκειά σου αμυντικά ασκείς κυριαρχικά δικαιώματα».

Συνέχισε λέγοντας: «Μένω στη δήλωση του Ευρυπίδη Στυλιανίδη ότι "η επίσημη ενημέρωση είναι NAVTEX. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται". Γιατί χρειαζόταν η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας; Αν θέλω αύριο να κάνω ένα άλλο έργο θα χρειάζομαι πάντα μια Γαλλία; Δημιουργεί ένα προηγούμενο, που μπορεί κακόπιστα να το επικαλείται η Τουρκία». Όπως τόνισε: «Η Τουρκία είναι η μόνη χώρα που βρίσκεται σε στάδιο ένταξης και δεν έχει υπογράψει το δίκαιο το θάλασσας. Θα έπρεπε αυτό να έχει τεθεί στην Ευρώπη».

Για συνάντηση Μητσοτάκη με Βενιζέλο

Για τα περί συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ο Κώστας Τσουκαλάς χαρακτήρισε επικριτική τη στάση Βενιζέλου και είπε: «Δεν μπορώ να γνωρίζω για καμία συνάντηση. Διάβασα ότι ο κ. Βενιζέλος έκανε πολύ σκληρή κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Νομίζω ότι ο κ. Βενιζέλος είναι πολύ σταθερά σε μια στάση επικριτική απέναντι στην κυβέρνηση».

Για τα σενάρια περί συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ

Στο ενδεχόμενο συνεργασίας μετά τις εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία, ο Κώστας Τσουκαλάς είπε ότι «το ΠΑΣΟΚ θα συμμετέχει σε κυβέρνηση συνεργασίας μόνο αν είναι πρώτο κόμμα, με πρωθυπουργό τον Νίκο Ανδρουλάκη».Όπως τόνισε, Μητσοτάκης και Τσίπρας έχουν στην ουσία κοινά συμφέροντα, σχολιάζοντας: «Ο πρωθυπουργός σκηνοθετεί κάτι το οποίο τον βολεύει. "Κυριάκος κερνάει, Αλέξης πίνει". Γνωρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που έχει πάρει συνεδριακή απόφαση για να μην συνεργαστεί με τη ΝΔ, γνωρίζει ότι το πρόγραμμά μας είναι η μέρα με τη νύχτα με την ασκούμενη πολιτική. Είμαστε ακριβώς το αντίπαλο δέος. Λέει ο Πρωθυπουργός ότι τον χωρίζει ιδεολογική άβυσσος από τα άλλα κόμματα της Δεξιάς, πως είναι δυνατόν να τον χωρίζει ιδεολογική άβυσσος από τον κ. Σαμαρά του οποίου ήταν υπουργός, από την κα Λατινοπούλου που ήταν βουλευτής του;».

Για τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που βλέπουν θετικά μια μετεκλογική συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με την ΝΔ

Επί του θέματος ο Κώστας Τσουκαλάς είπε: «Κανένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ δεν έχει πει δημόσια κάτι τέτοιο. Ο Πρωθυπουργός νομίζει ότι έτσι θα πιέσει το χώρο του Κέντρου. Ο κόσμος του Κέντρου θέλει να φύγει ο Μητσοτάκης πιο πολύ από όλους γιατί έχει καταλάβει ότι γκρέμισε τους θεσμούς, έχει εργαλειοποιήσει την έννοια της σταθερότητας και η μόνη σταθερότητα που φέρνει είναι σε αλαζονεία, ακρίβεια, ανισότητες και σκάνδαλα. Γνωρίζει ότι πια δεν υπάρχει καμία περίπτωση ανοδικής κοινωνικής κινητικότητας και καμία ασφάλεια άρα αυτά είναι μια απόπειρα απρόσφορη του Πρωθυπουργού να σκηνοθετήσει ένα άλλο πολιτικό σκηνικό από το υπαρκτό και να ξανασερβίρει έναν κατεψυγμένο δικομματισμό της προηγούμενης δεκαετίας που είναι βαθιά ανεπίκαιρος».Ο κ. Τσουκαλάς ξεκαθάρισε: «Το ΠΑΣΟΚ δεν αλλάζει θέσεις, έχει ίδιες. Άλλα κόμματα προσπαθούν...».

Για την ατάκα του: "Κυριάκος κερνάει, Αλέξης πίνει"

Για την ατάκα που είπε ο ίδιος ο Κώστας Τσουκαλάς νωρίτερα «Κυριάκος κερνάει, Αλέξης πίνει», εξήγησε ότι «Δεν εννοώ συνεννόηση, εννοώ ότι υπάρχουν στην ουσία κοινά συμφέροντα. Ο κ. Μητσοτάκης ξέρει ότι μόνο τον κ. Τσίπρα μπορεί να νικήσει εύκολα, η ΕΛ.Α.Σ. γνωρίζει ότι δεν την νοιάζει να βγει πρώτη, την νοιάζει να βγει δεύτερη άρα όσο πολώνεται με την ΝΔ αυτό μπορεί να την ενισχύσει. Βλέπουμε ότι η πόλωση έχει μη πολιτικά χαρακτηριστικά. Εμείς δεν θέλουμε μια κοκορομαχία στην λάσπη».

Σε ερώτηση "Πώς το ΠΑΣΟΚ θα κερδίσει τον Μητσοτάκη;"

Καταλήγοντας, αναφερόμενος στις επερχόμενες εκλογές και σε ερώτηση "Πώς το ΠΑΣΟΚ θα κερδίσει τον Μητσοτάκη;", ο Κώστας Τσουκαλάς είπε: «Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που είναι σε μια διαρκή κίνηση προς τα πάνω. Το ΠΑΣΟΚ κάνει έναν μεγάλο αγώνα, πιστεύουμε ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις αλλά κυρίως υπάρχει η ανάγκη να μπει σε τροχιά εκλογικής νίκης. Υπάρχει αυτή η ανάγκη γιατί θέλουμε να φύγει τώρα ο Μητσοτάκης. Αν μείνει άλλη μια τετραετία η ΝΔ η χώρα θα έχει τεράστιο πρόβλημα, θα κινδυνεύσουμε ξανά να μπούμε σε ένα σπιράλ αντίστοιχο με εκείνο που μας παρέδωσε το 2009. Πρέπει να αποφύγουμε την μεγάλη αύξηση των ανισοτήτων. Για αυτό εμείς λέμε η εκλογική μάχη δε θα κριθεί στη λάσπη, θα κριθεί στα κοινωνικά ζητήματα».

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