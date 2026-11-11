ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Τσαβδαρίδης θα έπρεπε ήδη να έχει αναλάβει τις πολιτικές του ευθύνες

Snapshot Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον κ. Τσαβδαρίδη για αναξιοκρατική και αλαζονική άσκηση εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας.

Οι καταγγελίες αφορούν την κόρη του κ. Τσαβδαρίδη, η οποία φέρεται να εμφανιζόταν ως ενεργή αθλήτρια χάντμπολ για να λάβει μοριοδότηση στις Πανελλαδικές.

Το ΠΑΣΟΚ ζητά από τον κ. Τσαβδαρίδη να αναλάβει άμεσα τις πολιτικές του ευθύνες. Snapshot powered by AI

«Οι απαντήσεις του κ. Τσαβδαρίδη στις καταγγελίες ότι η κόρη του εμφανιζόταν ως ενεργή αθλήτρια σωματείου χάντμπολ προκειμένου να λάβει την ευεργετική μοριοδότηση στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, εικονοποιούν την αναξιοκρατική αλαζονική αντίληψη άσκησης εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του.

Υποστηρίζει ότι «κ. Τσαβδαρίδης θα έπρεπε ήδη να έχει αναλάβει τις πολιτικές του ευθύνες».

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