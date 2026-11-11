Τσαβδαρίδης: Απάντησε στην καταγγελία ότι η κόρη του ήταν αθλήτρια στα «χαρτιά» για τις Πανελλήνιες

Η κόρη του πέρασε με δικές της επιδόσεις στο Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στη συνέχεια σπουδάζει σε πανεπιστήμιο της Κύπρου

Μιχάλης Παπαδάκος

Τσαβδαρίδης: Απάντησε στην καταγγελία ότι η κόρη του ήταν αθλήτρια στα «χαρτιά» για τις Πανελλήνιες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο υφυπουργός Λάζαρος Τσαβδαρίδης διέψευσε κατηγορηματικά ότι η κόρη του χρησιμοποίησε επιπλέον μοριοδότηση για την εισαγωγή της σε ελληνικό πανεπιστήμιο.
  • Η κόρη του πέρασε με δικές της επιδόσεις στο Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στη συνέχεια σπουδάζει σε πανεπιστήμιο της Κύπρου.
  • Ο Τσαβδαρίδης αρνήθηκε ότι άσκησε πιέσεις για την ένταξη της κόρης του σε ομάδα χάντμπολ ή για οικονομική ενίσχυση του συλλόγου.
  • Η κόρη του ήταν νόμιμα εγγεγραμμένη αθλήτρια με δελτίο της Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης και η συμμετοχή της στους αγώνες γινόταν με απόφαση του προπονητή.
  • Ο υφυπουργός τόνισε την ανάγκη προστασίας της ιδιωτικότητας των παιδιών του και επιφυλάσσεται για νομικές ενέργειες κατά συκοφαντικών δημοσιευμάτων.
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Τις καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες επιχείρησε να παρέμβει υπέρ της συμμετοχής της κόρης του σε ομάδα χάντμπολ της Βόρειας Ελλάδας, η οποία κατέκτησε τελικά το πρωτάθλημα, με στόχο να εξασφαλίσει η ίδια επιπλέον μοριοδότηση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, διέψευσε κατηγορηματικά ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης.

Ο βουλευτής Ημαθίας αμφισβήτησε αρχικά το περιεχόμενο των κατηγοριών που του αποδίδονται, διερωτώμενος ποιο ακριβώς είναι το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται.

«Παρακολουθώ και εγώ από χτες τα δημοσιεύματα και το πρώτο πράγμα που αισθάνομαι την ανάγκη να ρωτήσω είναι: τελικά για ποιο πράγμα κατηγορούμαι και ποιο είναι τελικά το αδίκημα που μου προσάπτουν; Γιατί αν κατηγορούμαι ότι η κόρη μου ήταν αθλήτρια για να πάρει μια επιπλέον μοριοδότηση και να εγγραφεί σε κάποια σχολή ελληνικού πανεπιστημίου, θα πρέπει ευθύς εξαρχής να ξεκαθαρίσω ότι η κόρη μου ουδέποτε έκανε χρήση επιπλέον μοριοδότησης για να εισαχθεί σε οποιαδήποτε σχολή σε ελληνικό πανεπιστήμιο», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Μπήκε με το σπαθί της στη σχολή της»

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι η κόρη του συμμετείχε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις χωρίς κανένα προνόμιο, καταφέρνοντας να εισαχθεί με τις δικές της επιδόσεις στο Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα.

«Η κόρη μου συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις, όπως κάθε παιδί της γενιάς της, διάβασε, κόπιασε και με το σπαθί της κατάφερε να περάσει στο τμήμα Γεωπονίας στο πανεπιστήμιο της Λάρισας, χωρίς να κάνει χρήση μοριοδότησης», τόνισε.

Όπως διευκρίνισε, μάλιστα, η κόρη του εγγράφηκε αρχικά στο συγκεκριμένο τμήμα, ωστόσο δεν παρακολούθησε ποτέ τα μαθήματα, καθώς σήμερα σπουδάζει σε πανεπιστήμιο της Κύπρου.

Ο υφυπουργός επέμεινε ότι η εισαγωγή της στο πανεπιστήμιο δεν είχε καμία επίπτωση στις ευκαιρίες άλλων υποψηφίων, σημειώνοντας: «Να καταστεί σαφές πως κανένα παιδί καμιάς ελληνικής οικογένειας δεν στερήθηκε θέση στο πανεπιστήμιο εξαιτίας της δικής της εισαγωγής, που η εισαγωγή αυτή έγινε, αποκλειστικά και μόνο με τις δικές της δυνάμεις και με τη δική της επίδοση».

Τι απάντησε για τις πιέσεις στην ομάδα χάντμπολ

Ερωτηθείς εάν άσκησε πιέσεις προκειμένου να ενταχθεί η κόρη του στη συγκεκριμένη ομάδα χάντμπολ, με αποτέλεσμα να μείνουν εκτός άλλα παιδιά, ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης απάντησε κατηγορηματικά «προφανώς όχι».

Παράλληλα, διέψευσε ότι παρενέβη για την οικονομική ενίσχυση του αθλητικού συλλόγου, δηλώνοντας πως είναι στη διάθεση κάθε αρμόδιας αρχής για να δώσει εξηγήσεις.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η κόρη του ήταν νόμιμα εγγεγραμμένη αθλήτρια της ομάδας, με δελτίο που είχε εκδοθεί από την Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης, και ότι η συμμετοχή της στους αγώνες καταγραφόταν κανονικά στα φύλλα αγώνα.

Όπως εξήγησε, δεν αγωνίστηκε σε όλες τις αναμετρήσεις, καθώς η συμμετοχή της αποτελούσε αποκλειστικά απόφαση του προπονητή. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος δεν είχε καμία επαφή με τη διοίκηση της ομάδας ή τον προπονητή, ενώ επανέλαβε ότι δεν υπήρξε ούτε παρέμβαση για οικονομική ενίσχυση ούτε εξασφάλιση μοριοδότησης.

«Να μην αποτελούν τα παιδιά παράπλευρες απώλειες»

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης αναγνώρισε ότι ως δημόσιο πρόσωπο βρίσκεται υπό τον έλεγχο και την κριτική της κοινής γνώμης, υπογράμμισε ωστόσο ότι θα πρέπει να προστατεύεται και η προσωπικότητα των παιδιών.

«Έχω πλήρη επίγνωση της θέσης μου και καταλαβαίνω ότι ως δημόσιο πρόσωπο υπόκειμαι σε αυστηρή κριτική και σε έλεγχο. Κι αυτό είναι θεμιτό. Από την άλλη όμως μεριά, θα πρέπει να πω ότι εξίσου σεβαστό είναι να προστατεύεται η προσωπικότητα και η ιδιωτικότητα των παιδιών μας. Και τα παιδιά να μη γίνονται παράπλευρες απώλειες μιας δημόσιας αντιπαράθεσης», σημείωσε.

Κλείνοντας, προανήγγειλε ότι επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά του απέναντι σε δημοσιεύματα που θεωρεί συκοφαντικά ή ανακριβή.

«Επιφυλάσσομαι όλων των νομίμων δικαιωμάτων μου να στραφώ εναντίον οποιουδήποτε συκοφαντικού ή ψευδούς δημοσιεύματος ή αναπαραγωγής τέτοιων ανακριβειών», κατέληξε.

Η καταγγελία για την κόρη του Τσαβδαρίδη

Σύμφωνα με την καταγγελία, όλα ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2025, όταν η 17χρονη κόρη του κ. Τσαβδαρίδη, πρωτοεμφανίστηκε σε γήπεδο και το όνομά της γράφτηκε στο φύλλο αγώνα. Γονείς άλλων παιδιών που έμειναν εκτός ομάδας εκείνο το παιχνίδι, αντέδρασαν.

«Δεν είχε παίξει ποτέ. Την είδαμε στον πάγκο. Έγινε μεγάλη φασαρία στο γήπεδο. Αντιδράσανε λεκτικά και ο πρόεδρος ήταν λίγο προκλητικός στις δηλώσεις του, λέγοντας ότι δικό μου είναι το σωματείο και όποιον θέλω φέρνω».

Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ του Mega, γονείς και συγγενείς των αθλητριών ζήτησαν εξηγήσεις. Σε συνάντηση που πραγματοποίησαν με τη διοίκηση, έλαβαν την απάντηση πως έπρεπε να εμφανίζεται το συγκεκριμένο κορίτσι ως μέλος της ομάδας για να λάβει ο σύλλογος κάποια χρήματα κατόπιν παρέμβασης του υφυπουργού της κυβέρνησης.

«Ήταν πάρα πολύ άσχημο το να βλέπουν ένα παιδί πρώτη φορά να διεκδικεί τα μόρια που διεκδικούσαν και αυτά τα ίδια. Περίμεναν κάποιο κονδύλι να έρθει λόγω της ιδιότητας του πατέρα της κοπέλας».

Το κανάλι επικοινώνησε με τον πρόεδρο του συλλόγου, ο οποίος παραδέχτηκε ότι η κοπέλα δεν αγωνιζόταν. Έριξε ωστόσο το «μπαλάκι» στον προπονητή.

«Κάποιοι συμμετέχουν παραπάνω, κάποιοι λιγότερο, αυτό δεν είναι θέμα ούτε του προέδρου ούτε της διοίκησης, είναι θέμα προπονητών», είπε.

Από την πλευρά του ο προπονητής ισχυρίστηκε: «Είχα πάρει κάποια παιδιά για να είναι στον πάγκο και αναγκάστηκα να αφήσω δύο παιδιά εκτός αποστολής για να μπει εκείνη. Μου είπαν ότι είναι μία κοπέλα, κόρη υπουργού, που θα μας βοηθήσει οικονομικά».

Η εικόνα από τους αγώνες μιλάει από μόνη της. Η 17χρονη φαίνεται να βρίσκεται ουσιαστικά εκτός ομάδας. Στα πλάνα, κάθεται στον πάγκο μακριά από τις άλλες αθλήτριες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ενώ στο τέλος του αποχωρεί δίχως να συμμετέχει στον καθιερωμένο πανηγυρισμό των συμπαικτριών της.

Οι νεανίδες της συγκεκριμένης ομάδας κατέκτησαν το Πανελλήνιο πρωτάθλημα και τα κορίτσια αυτής της ομάδας έλαβαν τη μοριοδότηση, ακόμη και όσες δεν αγωνίστηκαν, αφού αρκούσε η εμφάνιση στο φύλλο αγώνα στο 50% συν ένα των αγώνων.

Η κόρη του υφυπουργού, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, εντάχθηκε στον σύλλογο μόνο την περσινή σεζόν. Παρουσιάστηκε τυπικά στον απαιτούμενο αριθμό των παιχνιδιών, έλαβε το 10% της μοριοδότησης και μόλις ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα έπαψε να εμφανίζεται στις υποχρεώσεις του συλλόγου.

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