ΕΛΑΣ για Τσαβδαρίδη: «Ο Μητσοτάκης να τον στείλει σπίτι του και στον εισαγγελέα»

Snapshot Η ΕΛΑΣ ζητά την άμεση απομάκρυνση του υφυπουργού Λάζαρου Τσαβδαρίδη και την παραπομπή της υπόθεσής του στη Δικαιοσύνη λόγω καταγγελιών για παράνομη μοριοδότηση της κόρης του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η ΕΛΑΣ κατηγορεί την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για διαφθορά που έχει εξαπλωθεί σε όλη την κυβέρνηση.

Η κόρη του υφυπουργού φέρεται να εμφανίστηκε ως αθλήτρια χάντμπολ για να επωφεληθεί από μοριοδότηση, παρά τις μαρτυρίες ότι δεν συμμετείχε ενεργά στο άθλημα.

Ο υφυπουργός Τσαβδαρίδης αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει πως η κόρη του εισήχθη στη σχολή με βάση μόνο τη βαθμολογία των Πανελλαδικών, ενώ προαναγγέλλει νομικές ενέργειες κατά όσων διακινούν ψευδείς πληροφορίες.

Η ΕΛΑΣ χαρακτηρίζει την υπόθεση ως απόδειξη ότι η ανηθικότητα στην κυβέρνηση έχει γίνει κανονικότητα και απαιτεί από τον πρωθυπουργό να αναλάβει δράση. Snapshot powered by AI

Την άμεση απομάκρυνση του υφυπουργού Τσαβδαρίδη από την κυβέρνηση, αλλά και την παραπομπή της υπόθεσής του στη Δικαιοσύνη, ζητά η ΕΛΑΣ, με αφορμή τις καταγγελίες για παρέμβασή του προκειμένου να εξασφαλίσει η κόρη του επιπλέον μόρια για την εισαγωγή της στην ανώτατη εκπαίδευση.

Σε ανακοίνωσή της, η ΕΛΑΣ εξαπολύει σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση αποτελεί ακόμη ένα δείγμα της διαφθοράς που, όπως καταγγέλλει, έχει εξαπλωθεί με ευθύνη του πρωθυπουργού σε ολόκληρη την κυβέρνηση.

Ειδικότερα, αναφέρεται στις καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες η κόρη του υφυπουργού φέρεται να εμφανίστηκε ως αθλήτρια χάντμπολ, προκειμένου να επωφεληθεί από τη σχετική μοριοδότηση, παρά τις μαρτυρίες ότι δεν είχε «πιάσει τη μπάλα».

«Ακόμα και τα παιδιά μας διακρίνονται σε παιδιά ενός κατώτερου Θεού, που προσπαθούν με τον κόπο και το σπαθί τους να μπουν σε κάποιο ΑΕΙ, και σε παιδιά της γαλάζιας ελίτ, που η πρόσβασή τους στην ανώτατη εκπαίδευση "διευκολύνεται" με κάθε είδους παράνομα μέσα», σημειώνει η ΕΛΑΣ.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί «άλλη μια απόδειξη ότι η ανηθικότητα έχει γίνει κανονικότητα».

Η ανακοίνωση καταλήγει με ευθεία απαίτηση προς τον πρωθυπουργό: «Ο κύριος Μητσοτάκης αν έχει ίχνος ντροπής για τον υπουργό του, οφείλει άμεσα να στείλει στο σπίτι του αλλά και στον εισαγγελέα».

Σημειώνεται ότι ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στον ΑΝΤ1, διέψευσε κατηγορηματικά τις καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι η κόρη του εισήχθη στη Γεωπονική Σχολή της Λάρισας αποκλειστικά με τη βαθμολογία της στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, χωρίς να κάνει χρήση πρόσθετης μοριοδότησης λόγω αθλητικών διακρίσεων. Όπως ανέφερε, η κόρη του «τα κατάφερε με το σπαθί της», ενώ διευκρίνισε ότι δεν φοίτησε τελικά στη συγκεκριμένη σχολή, καθώς σήμερα σπουδάζει στην Κύπρο. Παράλληλα, υποστήριξε ότι συμμετείχε κανονικά σε αγώνες χάντμπολ, ανάλογα με τις αποφάσεις του προπονητή, και αρνήθηκε ότι μεσολάβησε για τη χρηματοδότηση του συλλόγου. Τέλος, προανήγγειλε ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον όσων, όπως υποστηρίζει, διακινούν ψευδείς πληροφορίες για τον ίδιο και την οικογένειά του.

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