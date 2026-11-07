Στροφή αριστερά για την ΕΛΑΣ

Τα μηνύματα από το Παρίσι, η δημοσκοπική στασιμότητα και το παράδειγμα των ΗΠΑ

Αντώνης Ρηγόπουλος

Στροφή αριστερά για την ΕΛΑΣ
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  • Η ΕΛΑΣ εντείνει την αριστερή πολιτική της ταυτότητα με επίκεντρο κοινωνικές ανισότητες και εργασιακά δικαιώματα, όπως φάνηκε από την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Παρίσι και τις συναντήσεις με ευρωπαϊκές αριστερές δυνάμεις και συνδικάτα.
  • Ο Αλέξης Τσίπρας συμμετείχε ενεργά στις γαλλικές κινητοποιήσεις και συναντήθηκε με ηγετικά στελέχη κομμάτων και συνδικαλιστικών οργανώσεων, προβάλλοντας αντίθεση στις πολιτικές λιτότητας.
  • Η ΕΛΑΣ παρουσιάζει σταθερή δημοσκοπική βάση γύρω στο 13 με 14%, χωρίς όμως σημαντική αύξηση που να μειώνει τη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία.
  • Η ενίσχυση της αριστερής πολιτικής ταυτότητας φαίνεται να αποτελεί στρατηγική αναζήτησης πιο διακριτού πολιτικού στίγματος, δεδομένης της στασιμότητας στα εκλογικά ποσοστά.
  • Η ΕΛΑΣ σχεδιάζει νομοθετική πρωτοβουλία για τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων στις υπηρεσίες διανομής, ενισχύοντας τον κοινωνικό και κινηματικό της χαρακτήρα.
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Μια πιο έντονη αριστερή πολιτική ταυτότητα φαίνεται να επιχειρεί να αναδείξει το τελευταίο διάστημα η ΕΛΑΣ, με την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Παρίσι να προσφέρει ορισμένα από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα αυτής της κατεύθυνσης. Η παρουσία του προέδρου της ΕΛΑΣ στις γαλλικές κινητοποιήσεις, οι συναντήσεις με συνδικαλιστές και εκπροσώπους της ευρωπαϊκής Αριστεράς, αλλά και η έμφαση σε ζητήματα κοινωνικών ανισοτήτων και εργασιακών δικαιωμάτων συνθέτουν μια εικόνα που παρουσιάζει ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον.

Η κινητικότητα αυτή καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ΕΛΑΣ εμφανίζει αξιοσημείωτη δημοσκοπική ανθεκτικότητα, χωρίς ωστόσο να καταγράφει την άνοδο που θα της επέτρεπε να περιορίσει αισθητά την απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία. Την ίδια στιγμή, οι πρόσφατες εκλογικές εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες τροφοδοτούν τη συζήτηση για τις δυνατότητες ενός περισσότερο αριστερού πολιτικού λόγου.

Τα μηνύματα από το Παρίσι

Η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να βρεθεί στους δρόμους του Παρισιού, στο πλευρό διαδηλωτών που αντιδρούν στις πολιτικές της γαλλικής κυβέρνησης, δεν αποτελεί μια συνηθισμένη διπλωματική επίσκεψη αρχηγού κόμματος.

Αντίθετα, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ επέλεξε να ταυτιστεί δημόσια με τις διεκδικήσεις των νέων, των εργαζομένων και των συνδικάτων, χρησιμοποιώντας μάλιστα ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα απέναντι στις πολιτικές λιτότητας.

«Σήμερα η καρδιά της Ευρώπης βρίσκεται εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά, συνδέοντας τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία με τους κοινωνικούς αγώνες της περιόδου της ελληνικής οικονομικής κρίσης.

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πρόγραμμα των πολιτικών επαφών του. Ο κ. Τσίπρας συναντήθηκε με τον επικεφαλής του γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος Ολιβιέ Φορ, την επικεφαλής των Οικολόγων Μαρίν Τοντελιέ, τον γενικό γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Φαμπιέν Ρουσέλ και τη βουλευτή της Αριστεράς Κλεμεντίν Οτέν.

Ιδιαίτερη πολιτική σημασία είχε η συνάντηση με τη γενική γραμματέα της CGT, Σοφί Μπινέ, καθώς η επαφή με μία από τις ισχυρότερες συνδικαλιστικές οργανώσεις της Γαλλίας ενισχύει το κοινωνικό και κινηματικό αποτύπωμα της επίσκεψης.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η συνάντηση με τον δήμαρχο Παρισιού Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, κατά την οποία ο κ. Τσίπρας επανέφερε την ανάγκη συνεργασίας της ριζοσπαστικής Αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας.

Αναζήτηση πιο διακριτού πολιτικού στίγματος

Εκείνο που φαίνεται να μεταβάλλεται είναι η έμφαση που δίνεται στην κοινωνική σύγκρουση, στις εργατικές διεκδικήσεις και στην αντιπαράθεση με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές.

Άλλωστε, η ανάδειξη των εργασιακών δικαιωμάτων δεν περιορίζεται στο ταξίδι στη Γαλλία. Μόλις πριν από λίγες ημέρες, ο κ. Τσίπρας ανακοίνωσε την πρόθεση της ΕΛΑΣ να επεξεργαστεί νομοθετική πρωτοβουλία για τους εργαζομένους στις υπηρεσίες διανομής, έπειτα από συνάντηση με εκπροσώπους τους.

Το όριο της δημοσκοπικής σταθερότητας

Η συζήτηση αυτή συνδέεται αναπόφευκτα και με τα δημοσκοπικά δεδομένα.

Στην πρόσφατη μέτρηση της Alco, η ΕΛΑΣ καταγράφεται στη δεύτερη θέση με 13,4% στην πρόθεση ψήφου, έναντι 23,4% της Νέας Δημοκρατίας και 11,4% του ΠΑΣΟΚ. Αντίστοιχα, στη μέτρηση της Marc τον Οκτώβριο, η ΕΛΑΣ συγκέντρωνε 13,8%.

Η συνολική δημοσκοπική εικόνα της ΕΛΑΣ παραπέμπει σε ένα κόμμα που έχει αποκτήσει υπολογίσιμη εκλογική βάση, χωρίς να έχει εμφανίσει ακόμη μια σαφή δυναμική περαιτέρω ενίσχυσης.

Σε αυτό το περιβάλλον, η μεγαλύτερη έμφαση στην αριστερή πολιτική ταυτότητα μπορεί να διαβαστεί ως αναζήτηση ενός πιο διακριτού στίγματος, πέρα από τη γενική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Άλλωστε, καθώς το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να οριοθετεί τον χώρο του στο κέντρο και να μην επιβεβαιώνονται οι εκτιμήσεις ότι θα διεμβολιστεί ισοπεδωτικά από την ΕΛΑΣ, η Αμαλίας φαίνεται διατεθειμένη να κινηθεί με μεγαλύτερη ένταση στις παρυφές του παραδοσιακού ιδεολογικού χώρου στον οποίο ανήκε ο Αλέξης Τσίπρας.

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