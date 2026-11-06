Τσίπρας: «Είμαστε δίπλα στον γαλλικό λαό και στα δίκαια αιτήματά του»

«Και όλα αυτά με τον ξεσηκωτικό ρυθμό του Bella Ciao», έγραψε ο Αλέξης Τσίπρας

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Τσίπρας: «Είμαστε δίπλα στον γαλλικό λαό και στα δίκαια αιτήματά του»
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  • Ο Αλέξης Τσίπρας συμμετείχε σε συγκεντρώσεις στο Παρίσι και χαρακτήρισε τις κινητοποιήσεις ως μεγάλη γιορτή της δημοκρατίας.
  • Εξέφρασε τη στήριξη στον γαλλικό λαό και τα δίκαια αιτήματά του, που αφορούν την ακρίβεια, το κόστος ζωής και την αντίσταση στην ακροδεξιά.
  • Τόνισε ότι η απειλή της ακροδεξιάς υπάρχει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στη Γαλλία και τη Γερμανία.
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Στο Παρίσι βρίσκεται αυτές τις ημέρες ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος μεταξύ άλλων, έδωσε και το παρών χθες στις συγκεντρώσεις των εργατικών συνδικάτων.

Σήμερα, ο πρόεδρος της Αριστερής Ελληνικής Συμπαράταξης, δημοσίευσε ένα βίντεο στα κοινωνικά του δίκτυα, από τη χθεσινή του παρουσία στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας, χαρακτηρίζοντας τις κινητοποιήσεις «μια πραγματικά μεγάλη γιορτή της δημοκρατίας» και «ένα ειρηνικό ανθρώπινο ποτάμι που διαρρέει το Παρίσι κρατώντας τις αξίες και τα ιδανικά που έχουν καταστήσει τη Γαλλία το διαχρονικό πολιτικό και κοινωνικό εργαστήρι της Ευρώπης».

Αναφερόμενος στη χθεσινή συγκέντρωση έκανε λόγο για «εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στον δρόμο», οι οποίοι «διεκδικούν ένα καλύτερο αύριο, μια καλύτερη ζωή». «Και αυτή είναι μια μεγάλη ελπίδα, όχι μόνο για τη Γαλλία, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη», υπογράμμισε.

Επιπλέον τόνισε ότι «είμαστε δίπλα στον γαλλικό λαό και στα δίκαια αιτήματά του που ξεκινούν από την ακρίβεια και το κόστος ζωής και φτάνουν μέχρι την μάχη απέναντι στην ακροδεξιά, γιατί το αυγό του φιδιού δεν επωάζεται μόνο στη χώρα μας, αλλά και στη Γαλλία όπως και στη Γερμανία».

«Και όλα αυτά με τον ξεσηκωτικό ρυθμό του Bella Ciao, του ιταλικού παρτιζάνικου τραγουδιού που συνοδεύει τους αγώνες μας και ενισχύει τη θέλησή μας για να μην γυρίσει ποτέ ξανά η Ευρώπη στις σκοτεινές της εποχές», κατέληξε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ.

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