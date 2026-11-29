Snapshot Snapshot powered by AI

Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ανδρέα του Αποστόλου, του Πρωτοκλήτου, ο οποίος είναι πολιούχος και προστάτης της Πάτρας.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, την ονομαστική τους εορτή έχουν οι:

Ανδρέας, Αντρέας, Ανδρέης, Ανδρίκος

Ανδριάνα, Αντριάνα, Ανδριανή

Ανδρούλα, Ανδρεούλα

Επίσης, γιορτάζουν ο Φρουμέντιος, η Φρουμεντία και η Φρουμέντια, καθώς τιμάται η μνήμη του Αγίου Φρουμεντίου, Αρχιεπισκόπου Αιθιοπίας, καθώς και του Αγίου Αλεξάνδρου, Επισκόπου Μηθύμνης.

Άγιος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος: Ο βίος και το μαρτύριό του

Ο Άγιος Ανδρέας καταγόταν από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας, ήταν ψαράς στο επάγγελμα και αδελφός του Αποστόλου Πέτρου.

Αρχικά υπήρξε μαθητής του Ιωάννη του Προδρόμου, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε τον Ιησού Χριστό. Ονομάστηκε Πρωτόκλητος, καθώς ήταν ο πρώτος από τους μαθητές που κλήθηκε να τον ακολουθήσει.

Μετά την Πεντηκοστή, ανέλαβε τη διάδοση του χριστιανισμού, ταξιδεύοντας σε περιοχές του Ευξείνου Πόντου, της Θράκης, της Μακεδονίας και της Ηπείρου, καταλήγοντας στην Αχαΐα και συγκεκριμένα στην Πάτρα.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ο Απόστολος Ανδρέας μαρτύρησε στην Πάτρα, έπειτα από διαταγή του Ρωμαίου ανθύπατου Αιγεάτη, καθώς αρνήθηκε να εγκαταλείψει τη χριστιανική του πίστη.

Σταυρώθηκε σε σταυρό σχήματος Χ, ο οποίος έμεινε γνωστός ως «Σταυρός του Αγίου Ανδρέα».

Ο πολιούχος της Πάτρας

Η Πάτρα τιμά κάθε χρόνο στις 30 Νοεμβρίου τον πολιούχο της με ιδιαίτερη λαμπρότητα και θρησκευτικές εκδηλώσεις.

Ο επιβλητικός Ιερός Ναός του Αγίου Ανδρέα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Ορθοδοξίας, καθώς εκεί φυλάσσονται η Τίμια Κάρα του Αποστόλου και τμήματα του σταυρού του μαρτυρίου του.

Διαβάστε επίσης