Λιγότεροι κάτοικοι, μεγαλύτερες ηλικίες και μια οικονομία που θα κληθεί να στηριχθεί σε μικρότερο εργατικό δυναμικό: αυτή είναι η πραγματικότητα για την οποία πρέπει να προετοιμαστεί η Ελλάδα τις επόμενες δεκαετίες, σύμφωνα με τον Άρη Αλεξόπουλο. Ο επικεφαλής του Κέντρου του ΟΟΣΑ στην Κρήτη για τη Δυναμική του Πληθυσμού και καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης μιλά στο Newsbomb για μια δημογραφική πορεία που, όπως επισημαίνει, δεν μπορεί πλέον να ανατραπεί βραχυπρόθεσμα. Το ζητούμενο, όμως, δεν είναι η παραίτηση απέναντι στη συρρίκνωση, αλλά η επιβράδυνσή της και η προσαρμογή της χώρας, ώστε ένας μικρότερος και γηραιότερος πληθυσμός να μπορεί να ζει καλύτερα.

Στον πυρήνα της συζήτησης τοποθετεί την απόσταση ανάμεσα στην επιθυμία των ανθρώπων να αποκτήσουν παιδιά και στις πραγματικές δυνατότητές τους. Η προσιτή κατοικία, το επαρκές οικογενειακό εισόδημα, οι δομές φροντίδας και η δυνατότητα συνδυασμού εργασίας και οικογένειας αποτελούν, κατά τον ίδιο, προϋποθέσεις για τη γονεϊκότητα — όχι συμπληρωματικές παροχές. Γι’ αυτό και απορρίπτει τη λογική ότι τα επιδόματα αρκούν για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα: η ανατροφή ενός παιδιού χρειάζεται σταθερότητα σε βάθος χρόνου, ουσιαστική στήριξη και των δύο γονέων και συνθήκες που δεν μετατρέπουν την απόκτηση οικογένειας σε επαγγελματικό μειονέκτημα.

Η δημογραφική πρόκληση, ωστόσο, δεν περιορίζεται στις γεννήσεις. Αφορά το ποιοι εργάζονται, με ποιες δεξιότητες και υπό ποιες συνθήκες, αλλά και το πώς θα χρηματοδοτούνται η υγεία και οι συντάξεις. Ο κ. Αλεξόπουλος τονίζει ότι η απάντηση δεν μπορεί να εξαντλείται στην αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης. Προτάσσει τη μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών και μεγαλύτερων σε ηλικία πολιτών στην αγορά εργασίας, την ενίσχυση της παραγωγικότητας, τη διά βίου μάθηση και την αξιοποίηση της τεχνολογίας, μαζί με θέσεις εργασίας που σέβονται τις ανάγκες και την υγεία των εργαζομένων. Άλλωστε, όπως υπενθυμίζει, το ότι ζούμε περισσότερο αποτελεί κοινωνική κατάκτηση, της οποίας τα οφέλη πρέπει να αξιοποιήσουμε.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στο μέλλον της περιφέρειας, υποστηρίζοντας ότι το «δικαίωμα στην παραμονή» δεν κατοχυρώνεται με ένα εφάπαξ κίνητρο εγκατάστασης, αλλά με δουλειές, στέγη και πρόσβαση σε υγεία και εκπαίδευση. Παράλληλα, εξηγεί γιατί θεωρεί την οργανωμένη, νόμιμη μετανάστευση αναγκαίο εργαλείο κάλυψης των κενών στην αγορά εργασίας, σε συνδυασμό με πολιτικές ουσιαστικής ένταξης. Στο Newsbomb περιγράφει τις παρεμβάσεις που θεωρεί απαραίτητες ώστε η Ελλάδα να διατηρήσει την ευημερία και την κοινωνική συνοχή της με τα νέα πληθυσμιακά δεδομένα.

Διαβάστε τη συνέντευξη του Άρη Αλεξόπουλου στο Newsbomb:

Newsbomb: Κύριε Αλεξόπουλε, πόσο κρίσιμη είναι σήμερα η δημογραφική εικόνα της Ελλάδας και τι μπορούμε ακόμη να ανατρέψουμε;

Άρης Αλεξόπουλος: Η κατάσταση δεν είναι αναστρέψιμη και οφείλουμε να κοιτάξουμε την πραγματικότητα κατάματα. Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι: τα επόμενα 30 χρόνια θα συρρικνωνόμαστε σταθερά, υποχωρώντας από τα 10,5 εκατομμύρια στα περίπου 8,5 εκατομμύρια κατοίκους, με την πλειονότητα του πληθυσμού να αποτελείται πλέον από μεσήλικες και ηλικιωμένους. Με δείκτη γονιμότητας στο 1,2 παιδί ανά γυναίκα —πολύ κάτω από το όριο αναπλήρωσης— και τον δείκτη εξάρτησης ηλικιωμένων να εκτοξεύεται από το 38% σήμερα σε πάνω από 70% έως το 2050, η δημογραφική αδράνεια έχει ήδη προδιαγράψει την πορεία των επόμενων δεκαετιών.

Ωστόσο, δεν θα εξαφανιστούμε — θα συρρικνωθούμε. Το ζητούμενο είναι να επιβραδύνουμε αυτή τη μείωση, ώστε όσοι θέλουν να κάνουν παιδιά να μπορούν να τα κάνουν, και όλοι μαζί, με τα νέα δημογραφικά δεδομένα, να δημιουργήσουμε μια κοινωνία και μια οικονομία ευημερίας. Άλλωστε, το γεγονός ότι ζούμε περισσότερο αποτελεί κατάκτηση των σύγχρονων κοινωνιών — το μέρισμα της μακροζωίας. Το στοίχημα είναι να ανασχεδιάσουμε ριζικά την αγορά εργασίας και το κοινωνικό κράτος ώστε να ευημερήσουμε σε αυτή τη νέα πραγματικότητα.

Όταν μιλάμε για λιγότερες γεννήσεις, πόσο είναι ζήτημα επιλογής των νέων και πόσο οικονομικής αδυναμίας;

Δεν πρόκειται απλώς για αλλαγή νοοτροπίας. Στη χώρα μας, οι έρευνες γνώμης συγκλίνουν ότι το 57% των ατόμων σε αναπαραγωγική ηλικία δηλώνει πως θέλει να κάνει δύο παιδιά και πάνω· στην πράξη, όμως, κάνουμε 1,2. Αυτό το μεγάλο χάσμα ανάμεσα στην επιθυμία και την πραγματικότητα αποδεικνύει την ύπαρξη δομικών εμποδίων.

Καθοριστικό είναι το επαρκές οικογενειακό εισόδημα, γι’ αυτό και πρέπει να εργάζονται και οι δύο γονείς· άλλωστε, οι μελέτες μας στον ΟΟΣΑ δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι γεννήσεις ανεβαίνουν όταν εργάζονται και οι γυναίκες. Η πρόσβαση σε προσιτή στέγη, η ποιοτική απασχόληση και η ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής καθορίζουν τη γονεϊκότητα. Η δημόσια πολιτική δεν οφείλει να υποδείξει στους πολίτες πώς θα ζήσουν, αλλά να άρει τα εμπόδια ώστε όσοι επιθυμούν να γίνουν γονείς να μπορούν να το πράξουν με ασφάλεια.

Αν ξεχωρίζατε τρεις παρεμβάσεις για τη στήριξη των νέων ζευγαριών, ποιες θα ήταν; Αρκούν τα επιδόματα;

Οι τρεις βασικές προτεραιότητες είναι: το επαρκές οικογενειακό εισόδημα, η προσιτή στέγαση και οι ποιοτικές, οικονομικά προσβάσιμες δομές φροντίδας και προσχολικής εκπαίδευσης σε συνδυασμό με τη σύγχρονη οργάνωση της εργασίας. Τα επιδόματα από μόνα τους δεν αρκούν. Η διεθνής εμπειρία από χώρες που από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 έχουν δαπανήσει δισεκατομμύρια δολάρια, όπως η Νότια Κορέα, η Σιγκαπούρη και η Ιαπωνία —οι οποίες παραμένουν πρωταθλήτριες στην υπογονιμότητα— δείχνει ότι αντί να ανέβει ο δείκτης γονιμότητας, τελικά έπεσε.

Και είναι απόλυτα λογικό: ιδίως τα εφάπαξ επιδόματα το πολύ να διευκολύνουν την αντιμετώπιση των πρώτων εξόδων της γέννας, δεν λύνουν όμως τη διαρκή πρόκληση της ανατροφής. Καθοριστικό είναι ένα σταθερό περιβάλλον με επαρκείς γονικές άδειες, ευελιξία, ισορροπία εργασίας και ελεύθερου χρόνου, καθώς και έμφυλη ισότητα στην αγορά εργασίας, ώστε η προώθηση της γονεϊκότητας —και όχι μονοδιάστατα της μητρότητας— να μη λειτουργεί ως τροχοπέδη στην επαγγελματική εξέλιξη.

Evoto Babis Tsoukias

Έχετε επισημάνει τον κίνδυνο να χαθούν περίπου δύο εκατομμύρια άνθρωποι σε παραγωγική ηλικία έως το 2050. Πώς θα αποφευχθεί η πτώση του βιοτικού επιπέδου χωρίς απλώς να αυξάνονται τα όρια συνταξιοδότησης;

Αν δεν προσαρμοστούμε, η απώλεια δύο εκατομμυρίων εργαζομένων θα συμπιέσει την ανάπτυξη και θα πιέσει ασφυκτικά τα συστήματα υγείας και συντάξεων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ, αν η παραγωγικότητα παραμείνει καθηλωμένη στα χαμηλά επίπεδα της τελευταίας εικοσαετίας, η γήρανση θα μειώσει το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας κατά περίπου 15% έως το 2050 σε σύγκριση με το 2021 — ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ.

Η λύση δεν εξαντλείται στην παράταση του εργασιακού βίου. Απαιτείται ενεργοποίηση των ομάδων που υποεκπροσωπούνται στην αγορά εργασίας, όπως οι γυναίκες και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία πολίτες, μαζί με συστηματική επένδυση σε νέες δεξιότητες, δια βίου μάθηση και τεχνητή νοημοσύνη. Παράλληλα, χρειαζόμαστε μοντέλα σταδιακής συνταξιοδότησης και θέσεις εργασίας προσαρμοσμένες στη γήρανση, που αξιοποιούν την εμπειρία των μεγαλύτερων ηλικιών και προστατεύουν την υγεία τους.

Πώς μπορεί να συγκρατηθεί ή να επιστρέψει ένας νέος στην περιφέρεια πέρα από τα εφάπαξ κίνητρα εγκατάστασης;

Τα μεμονωμένα επιδόματα δεν αρκούν. Κανείς δεν μετακομίζει μόνιμα χωρίς δουλειά, στέγη και βασικές υποδομές. Όπως υπογράμμισαν και οι ειδικοί στο 3ο Ετήσιο Φόρουμ του Κέντρου του ΟΟΣΑ στα Χανιά, η ευρωπαϊκή ενοποίηση ενίσχυσε την κινητικότητα, αλλά συχνά εις βάρος της περιφέρειας. Στόχος σήμερα είναι το «δικαίωμα στην παραμονή» (right to stay). Αυτό προϋποθέτει τοπικά αναπτυξιακά σχέδια που δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας και διασφαλίζουν πρόσβαση σε υγεία και εκπαίδευση εντός του «κανόνα της μισής ώρας», αξιοποιώντας σύγχρονα δίκτυα μεταφορών και την τηλεϊατρική.

Ποιος είναι ο ρόλος της νόμιμης μετανάστευσης στην αντιμετώπιση των κενών στην αγορά εργασίας;

Σε έναν κόσμο όπου το ανθρώπινο δυναμικό σπανίζει, οι χώρες θα ανταγωνίζονται για την προσέλκυσή του. Η οργανωμένη, νόμιμη μετανάστευση στοχεύει στην κάλυψη υπαρκτών κενών σε κλάδους όπως ο τουρισμός, οι κατασκευές, η αγροτική παραγωγή, η μεταποίηση, αλλά και σε τομείς υψηλής εξειδίκευσης. Δεν υποκαθιστά τους Έλληνες εργαζομένους ούτε συμπιέζει τους μισθούς· αντιθέτως, αποτρέπει την απώλεια παραγωγής και επενδύσεων.

Παράλληλα, τα διαφανή κανάλια νόμιμης εισόδου περιορίζουν τις παράτυπες ροές. Σε συνδυασμό με πολιτικές ουσιαστικής κοινωνικής ένταξης, η οργανωμένη μετανάστευση αποτελεί αναγκαίο εργαλείο προσαρμογής για τη διατήρηση της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.

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