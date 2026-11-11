Κοτζαμάνης: «Η είσοδος της γυναίκας στην αγορά εργασίας οδήγησε σε μείωση γεννήσεων»

Ο δημογράφος μίλησε για τις αιτίες της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα, τις προβλέψεις για το 2026 και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νέα ζευγάρια

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Κοτζαμάνης: «Η είσοδος της γυναίκας στην αγορά εργασίας οδήγησε σε μείωση γεννήσεων»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η είσοδος των γυναικών στην αγορά εργασίας, η αστικοποίηση και η εκπαίδευση έχουν συμβάλει στη μείωση των γεννήσεων στην Ελλάδα μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
  • Ο αριθμός των γεννήσεων στην Ελλάδα το 2026 αναμένεται να παραμείνει στα ίδια επίπεδα με το 2025, ενώ σε 20 χρόνια προβλέπεται μείωση κατά περίπου 450.000 γεννήσεις.
  • Τα ζευγάρια συχνά αποκτούν λιγότερα παιδιά από όσα επιθυμούν λόγω υψηλού κόστους ζωής, εκπαίδευσης, υγείας και στέγασης.
  • Τα μεμονωμένα επιδόματα για νέες γεννήσεις δεν επαρκούν και δεν έχουν σημαντική επίδραση χωρίς ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής.
  • Απαιτείται συνολική στήριξη των οικογενειών με παρεμβάσεις που μειώνουν το κόστος εκπαίδευσης, υγείας και στέγασης για να διευκολυνθεί η απόφαση απόκτησης παιδιών.
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Στη μείωση των γεννήσεων στην Ελλάδα, στις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην ελληνική κοινωνία τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα τα ζευγάρια όταν αποφασίζουν να αποκτήσουν παιδιά, αναφέρθηκε ο ο διευθυντής Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών Βύρων Κοτζαμάνης, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Ο καθηγητής εξήγησε ότι η είσοδος των γυναικών στην αγορά εργασίας, η έντονη αστικοποίηση και η εκπαίδευση αποτελούν ορισμένους από τους παράγοντες που άλλαξαν σημαντικά τα δεδομένα στη χώρα μας μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπως σημείωσε, οι κοινωνικές αυτές αλλαγές, σε συνδυασμό με τη μείωση της θνησιμότητας, επηρέασαν και τον αριθμό των παιδιών που αποκτούν οι οικογένειες.

Οι γεννήσεις στην Ελλάδα και η πρόβλεψη για τα επόμενα χρόνια

Αναφερόμενος στα σημερινά δημογραφικά δεδομένα, ο Βύρων Κοτζαμάνης εκτίμησε ότι το 2026 οι γεννήσεις θα κινηθούν περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2025. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι σε ορίζοντα 20 ετών οι γεννήσεις παιδιών θα είναι μειωμένες κατά περίπου 450.000.

Όπως εξήγησε, οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί μεταπολεμικά είναι βαθιές. Η αστικοποίηση, ο εκσυγχρονισμός της κοινωνίας και η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας διαμόρφωσαν ένα διαφορετικό περιβάλλον για τη δημιουργία οικογένειας.

Ο δημογράφος στάθηκε, επίσης, στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ζευγάρια, επισημαίνοντας ότι συχνά καταλήγουν να αποκτούν λιγότερα παιδιά από όσα πραγματικά επιθυμούν. Το υψηλό κόστος ζωής, η εκπαίδευση, η υγεία και η στέγαση αποτελούν σημαντικά εμπόδια, καθώς δεν υπάρχει πάντα το κατάλληλο περιβάλλον για να μπορέσει μια οικογένεια να μεγαλώσει.

Σχολιάζοντας τα επιδόματα που χορηγούν ορισμένοι δήμοι για κάθε νέα γέννηση, ο Βύρων Κοτζαμάνης υποστήριξε ότι τέτοιες μεμονωμένες παρεμβάσεις δεν αρκούν για να ανατρέψουν την κατάσταση ούτε έχουν ουσιαστική επίδραση στις γεννήσεις, εάν δεν εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής.

Όπως τόνισε, απαιτείται συνολική στήριξη των οικογενειών, με παρεμβάσεις που θα μειώνουν το κόστος της εκπαίδευσης, της υγείας και της στέγασης, ώστε η απόφαση απόκτησης παιδιών να μην επιβαρύνει δυσανάλογα τα νοικοκυριά.

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