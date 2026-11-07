Πανελλαδική Εκστρατεία «ΜΑΖΙ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ»: Στο επίκεντρο το δημογραφικό κι η γονιμότητα

Μια μεγάλη συνάντηση ανθρωπιάς, επιστήμης, θεσμών, εκπαίδευσης, τέχνης και ναυτιλίας, για την πρόληψη της ανδρικής υπογονιμότητας.

Όταν η Πολιτεία, η Επιστήμη, η Εκκλησία, η Εκπαίδευση, η Τέχνη και το επιχειρείν ενώνονται γύρω από έναν κοινό σκοπό, τότε η πρόληψη γίνεται υπόθεση ολόκληρης της κοινωνίας.

Με αυτό το ισχυρό μήνυμα ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, θερμή ανταπόκριση και ευρεία συμμετοχή η μεγάλη εκδήλωση της Πανελλαδικής Εκστρατείας «ΜΑΖΙ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ», που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, στο Αμφιθέατρο Περικλής Λύτρας του Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Μια πρωτοβουλία με επίκεντρο την ανδρική υπογονιμότητα, την αναπαραγωγική υγεία και τη δημογραφική πρόκληση της χώρας, η οποία κατάφερε να φέρει στο ίδιο βήμα θεσμικούς εκπροσώπους, κορυφαίους επιστήμονες, πανεπιστημιακούς, εκπροσώπους της Εκκλησίας, καλλιτέχνες και ανθρώπους της επιχειρηματικής κοινότητας.

Γιατί η γονιμότητα δεν είναι μόνο γυναικεία υπόθεση. Είναι υπόθεση όλων μας.

Και η πρόληψη δεν μπορεί να έχει σύνορα ανάμεσα στους θεσμούς, στις επιστήμες και στους ανθρώπους. Χρειάζεται συλλογική ευθύνη, γνώση, ευαισθητοποίηση και μια κοινωνία που επιλέγει να μιλά ανοιχτά για όσα μέχρι σήμερα παρέμεναν στη σιωπή.

Η ταυτότητα της πρωτοβουλίας

Τη δημιουργία και την πρωτοβουλία της Πανελλαδικής Εκστρατείας «ΜΑΖΙ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ» υπογράφει η Κλέλια Χαρίση, δημιουργός και Κεντρική Πρέσβειρα της καμπάνιας, τηλεοπτική παραγωγός και παρουσιάστρια, Διευθύντρια Λόγου και Τέχνης UNESCO Πειραιώς και Νήσων – International Action Art, η οποία είχε και τον συντονισμό της μεγάλης αυτής συνάντησης.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Ελληνική Ανδρολογική Εταιρεία και την Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής, με τη συμβολή της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Ν.Ν.Α., του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Η διοργάνωση τελούσε υπό την αιγίδα των:

Υπουργείου Υγείας

Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.)

Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)

Με την ευγενική χορηγία των:

Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής INSTITUTE OF LIFE – ΙΑΣΩ

METROPOLITAN GENERAL

Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής (Ε.Ε.Α.Ι.)

CHARTWORLD SHIPPING CORPORATION

MSG ELECTRICAL INSTALLATIONS (MSG Group of Companies)

BROKEN HILL PUBLISHERS LTD – ΕΚΔΟΣΕΙΣ Π.Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

PERIKLIS WINOSOPHY

Φυτώρειο Αθηνών

Μια πρωτοβουλία που ένωσε διαφορετικούς κόσμους

Η εκδήλωση απέδειξε στην πράξη ότι η πρόληψη δεν μπορεί να αποτελεί υπόθεση ενός μόνο φορέα ή μιας μόνο επιστημονικής ειδικότητας. Χρειάζεται συνεργασία, συλλογική ευθύνη, παιδεία, ενημέρωση και, κυρίως, μια κοινωνία που δεν φοβάται να συζητήσει ανοιχτά.

Η Πολιτεία, η Επιστήμη, η Εκκλησία, η Εκπαίδευση, η Επιχειρηματικότητα και η Τέχνη συναντήθηκαν σε έναν κοινό κύκλο, αποδεικνύοντας πως όταν υπάρχει ένας ουσιαστικός σκοπός, οι διαφορετικές δυνάμεις της κοινωνίας μπορούν να γίνουν μία.

Η έναρξη της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε από την Μπάντα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερο θεσμικό και συμβολικό χαρακτήρα στη διοργάνωση.

Ακολούθησαν οι επίσημοι χαιρετισμοί του Θεόδωρου Ξάνθου, Αντιπρύτανη Διεθνοποίησης και Εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, του Πρωτοπρεσβύτερου πατέρα Αντώνιου Καλλιγέρη, εκπροσώπου του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου και Διευθυντή της Διεύθυνσης Ποιμαντικής Γάμου και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, καθώς και του Δημήτρη Χανιώτη, Κοσμήτορα της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Διευθυντή Υγείας της UNESCO Πειραιώς και Νήσων, ο οποίος εκπροσώπησε στον χαιρετισμό τον Πρόεδρο κ. Ιωάννη Μαρωνίτη.

Η Πολιτεία στο πλευρό της πρόληψης

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η συμμετοχή των εκπροσώπων της Πολιτείας στο πρώτο πάνελ, με τη θεσμική παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη (μεσω βιντεοσκόπησης), της κ. Έλενας Ράπτη, Υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, του κ. Στέφανου Γκίκα, Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και του κ. Γεωργίου Πατούλη, Προέδρου του ΕΔΔΥΠΠΥ και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Μέσα από τις τοποθετήσεις τους αναδείχθηκε η σημασία της θεσμικής συνεργασίας, της πρόληψης και της δημιουργίας ενός πλαισίου ενημέρωσης που θα φτάνει ουσιαστικά στη νέα γενιά.

Η παρουσία των εκπροσώπων της Πολιτείας έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στον διάλογο, επιβεβαιώνοντας ότι η αναπαραγωγική υγεία και η αντιμετώπιση της υπογονιμότητας αποτελούν ζητήματα που απαιτούν συντονισμένη δράση και κοινωνική εγρήγορση.

Η επιστημονική αλήθεια πίσω από την ανδρική γονιμότητα

Εξίσου ουσιαστικό ήταν το δεύτερο πάνελ, με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων, οι οποίοι ανέδειξαν κρίσιμες πτυχές της ανδρικής αναπαραγωγικής υγείας. Εξηγήθηκε ο καθοριστικός ρόλος του ανδρολόγου στη ζωή ενός νέου άνδρα, η σημασία της έγκαιρης ιατρικής παρακολούθησης και της πρόληψης από νεαρή ηλικία, με το σπερμοδιάγραμμα να αποτελεί ένα βασικό διαγνωστικό εργαλείο όταν υπάρχει σχετική ένδειξη ή ανάγκη διερεύνησης.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν ακόμη η θέση της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στη σύγχρονη κοινωνία, οι αυξανόμενες ανάγκες ενημέρωσης και το γεγονός ότι ο ανδρικός παράγοντας συμμετέχει σε περίπου 50% των περιπτώσεων υπογονιμότητας των ζευγαριών.

Παράλληλα, αμφισβητήθηκε ένας βαθιά ριζωμένος κοινωνικός μύθος: ότι ο άνδρας διατηρεί απεριόριστα τη γονιμότητά του και μπορεί να αποκτήσει παιδί σε οποιαδήποτε ηλικία χωρίς επιπτώσεις. Η επιστημονική γνώση καταδεικνύει ότι και η ανδρική γονιμότητα επηρεάζεται από την ηλικία, με πιθανές συνέπειες τόσο στη σύλληψη όσο και στην υγεία των απογόνων.

Το μήνυμα ήταν σαφές: η πρόληψη δεν αφορά μόνο τη γυναίκα. Η αναπαραγωγική υγεία είναι υπόθεση και των δύο, και η ενημέρωση των αγοριών από νεαρή ηλικία μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά τη στάση της κοινωνίας απέναντι στη γονιμότητα και τη δημιουργία οικογένειας.

Στο δεύτερο πάνελ, η επιστημονική κοινότητα έδωσε το δικό της ισχυρό στίγμα, μέσα από τις τοποθετήσεις διακεκριμένων επιστημόνων και ειδικών της αναπαραγωγικής υγείας.

Συμμετείχαν:

Βασίλης Πρωτογέρου, Πρόεδρος της Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας, Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος και Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών.

Δρ. Γεώργιος Α. Κανάκης MD, PhD, Ενδοκρινολόγος – Κλινικός Ανδρολόγος και μέλος του Executive Council της European Academy of Andrology.

Δρ. Λίνα Ευγενή, Βιολόγος Αναπαραγωγής και ιδρύτρια της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης Κρυογονία.

Κωνσταντίνος Πάντος, Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής και Πρόεδρος της Κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ.

Θεμιστοκλής Μαντζαβίνος, Πρόεδρος της ΕΛΕΙΥΑ (Ελληνική Εταιρεία Ιατρών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής), Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας του ΕΚΠΑ και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Institute of Life – ΙΑΣΩ.

Νικόλαος Δ. Πετρογιάννης MD, PhD, MSc, Διευθυντής της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Ν.Ν.Α. και Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας.

Μέσα από την επιστημονική γνώση και την εμπειρία των ειδικών, αναδείχθηκε η ανάγκη η ανδρική γονιμότητα να πάψει να αποτελεί ένα θέμα ταμπού και να αντιμετωπίζεται με την ίδια σοβαρότητα, υπευθυνότητα και πρόνοια που αρμόζει σε κάθε ζήτημα αναπαραγωγικής υγείας.

Η έγκαιρη διάγνωση, η ενημέρωση, η πρόληψη και η πρόσβαση στην επιστημονική γνώση αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας γύρω από την ανδρική αναπαραγωγική υγεία.

Η εκπαίδευση ως θεμέλιο πρόληψης και αλλαγής

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε το τρίτο πάνελ, αφιερωμένο στην εκπαίδευση, όπου αναδείχθηκαν απο την κ. Κλειώ Σγουροπούλου οι δυνατότητες της πανεπιστημιακής κοινότητας και της τεχνητής νοημοσύνης στη σύγχρονη ενημέρωση και την πρόληψη της ανδρικής υπογονιμότητας. Ξεχωριστή αναφορά αξίζει στην πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την δημιουργία του υπάρχοντος εξειδικευμένου μεταπτυχιακού προγράμματος όπως ανέφερε η κ.Παπαγεωργίου Ευσταθία, με αντικείμενο την πρόληψη της ανδρικής υπογονιμότητας, μια σημαντική παρακαταθήκη γνώσης και ευαισθητοποίησης για τις επόμενες γενιές.

Το πάνελ ανέδειξε, παράλληλα, μια ευρύτερη προοπτική: τη δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου συνεργασίας, όπου η εκπαίδευση, το επιχειρείν, οι θεσμοί και η επιστημονική κοινότητα θα συναντηθούν επίσημα και συντονισμένα γύρω από έναν κοινό στόχο. Μια πρόταση για μια διαρκή συνέργεια, που θα μετατρέψει την ενημέρωση σε γνώση, τη γνώση σε πρόληψη και την πρόληψη σε συνείδηση για τη νέα γενιά.

Ξεχωριστή θέση στη διοργάνωση είχε το τρίτο πάνελ, αφιερωμένο στην Εκπαίδευση, με χαιρετισμό της Βουλευτού Μαρίας Συρεγγέλα και τη συμμετοχή εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και της επιστημονικής κοινότητας.

Συμμετείχαν:

Κλειώ Σγουροπούλου, Εσωτερικό Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης και Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του ΠΑΔΑ.

Ευσταθία Παπαγεωργίου, Καθηγήτρια, Μέλος του Συμβουλίου του ΠΑΔΑ, Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Επιστήμες της Αγωγής μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων» και τέως Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας.

Ευανθία Σακελλάρη, Κοσμήτορας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του ΠΑΔΑ.

Άννα Δελτσίδου, Πρόεδρος του Τμήματος Μαιευτικής και Καθηγήτρια του ΠΑΔΑ.

Αγνή Πάντου, Χειρουργός Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, υποψήφια διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και συνεργάτιδα της Κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ Αθηνών.

Αχιλλέας Πηλίνης, τελειόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Το πάνελ ανέδειξε τη σημασία της γνώσης, της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της ενημέρωσης των νέων ανθρώπων μέσα και απο τις εξαιρετικές τοποθετήσεις της νέας και πολλά υποσχόμενης γενιάς επιστημόνων : της κας Αγντής Πάντου και του κου Αχιλλέα Πηλίνη.

Γιατί η πρόληψη ξεκινά από την παιδεία. Και η παιδεία είναι εκείνη που μπορεί να διαμορφώσει μια γενιά περισσότερο ενημερωμένη, συνειδητοποιημένη και ελεύθερη από προκαταλήψεις.

Η εκπαίδευση δεν περιορίζεται στη μετάδοση πληροφοριών. Είναι η αφετηρία για τη δημιουργία μιας κοινωνίας που γνωρίζει, κατανοεί και αναλαμβάνει την ευθύνη της υγείας της.

Όταν η Τέχνη γίνεται φως κοινωνικής ευθύνης

Η Τέχνη έδωσε στην εκδήλωση μια ξεχωριστή ανθρώπινη, συγκινησιακή και βαθιά συμβολική διάσταση. Η μουσική, ο λόγος και η ποίηση έγιναν φορείς του μηνύματος της εκστρατείας, μεταφέροντας την ανάγκη της πρόληψης πέρα από τα όρια της επιστημονικής ενημέρωσης, κατευθείαν στην καρδιά των ανθρώπων.

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της διοργάνωσης εκτυλίχθηκε όταν ο αγαπημένος τραγουδοποιός Λάκης Παπαδόπουλος κάλεσε επί σκηνής τη στιχουργό Ρεβέκκα Ρούσση, μαζί με την Κλέλια Χαρίση, δημιουργό της Πανελλαδικής Εκστρατείας και στιχουργό του μεγάλου τραγουδιού της καμπάνιας.

Πρόκειται για το τραγούδι και το video clip «Να μ’ αγαπάς αληθινά», το οποίο δημιουργήθηκε ειδικά για το κεντρικό επικοινωνιακό μήνυμα της εκστρατείας, σε μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου και στίχους Ρεβέκκας Ρούση και Κλέλιας Χαρίση:

Σε μια στιγμή που ξεπέρασε τα όρια μιας καλλιτεχνικής εμφάνισης, οι συντελεστές ανέβηκαν μαζί στη σκηνή και τραγούδησαν, με τη συμμετοχή και του κοινού, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα συγκίνησης, ενότητας και συλλογικής έκφρασης. Η σκηνή έγινε μια μεγάλη αγκαλιά και το τραγούδι της καμπάνιας απέκτησε τη δική του ζωντανή φωνή, με τους ανθρώπους να γίνονται μέρος του ίδιου μηνύματος.

Εξίσου ξεχωριστή ήταν η μουσική στιγμή που χάρισε ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο οποίος στο πιάνο ερμήνευσε ένα εξαιρετικό μελοποιημένο ποίημα του μεγάλου μας ποιητή Οδυσσέα Ελύτη, συνδέοντας τη δύναμη της ελληνικής ποίησης με τη μουσική και τη συγκίνηση της βραδιάς.

Ο Μιχάλης Τζουγανάκης, ο αγαπημένος Κρητικός καλλιτέχνης, με το λαούτο του, έδωσε τη δική του ξεχωριστή πινελιά, μεταφέροντας τον αυθεντικό ήχο της Κρήτης και τη μουσική του ταυτότητα σε αυτή τη μεγάλη συνάντηση πολιτισμού και κοινωνικής ευαισθησίας.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η συμμετοχή του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία Νομού Αργολίδας «ΑΡΙΑΔΝΗ», υπενθυμίζοντας ότι ο κύκλος της ζωής είναι ένας κύκλος συμπερίληψης, αποδοχής, αξιοπρέπειας και αλληλεγγύης.

Παράλληλα, η διοργάνωση πλαισιώθηκε από την έκθεση εικαστικών έργων υπαλλήλων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με θέμα «Η Θάλασσα», προσθέτοντας μια ακόμη δημιουργική διάσταση στη συνάντηση με εκπροσώπους την κ. Ευαγγελία (Βίκυ) Κασελίμη και τον κ. Κώστα Κυράνη,

Η παρουσία των έργων τους έδωσε ιδιαίτερο χρώμα και αισθητική στον χώρο, μεταφέροντας παράλληλα ένα βαθύτερο μήνυμα προσφοράς και αλληλεγγύης καθώς τα έσοδά της διατέθηκαν για την ενίσχυση του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία «ΑΡΙΑΔΝΗ» Αργολίδας.

Γιατί όταν η επιστήμη δίνει τη γνώση και η Τέχνη δίνει φωνή στο μήνυμα, τότε η πρόληψη μπορεί να γίνει συνείδηση.

Ο διάλογος με το κοινό – Η δύναμη της συμμετοχής

Καθοριστική υπήρξε η συμβολή της Κλέλιας Χαρίση, δημιουργού της εκστρατείας και συντονίστριας της εκδήλωσης, η οποία επέλεξε έναν ανοιχτό και διαδραστικό τρόπο παρουσίασης. Με ιδιαίτερη ευχέρεια, συνέδεσε τις επιστημονικές και θεσμικές τοποθετήσεις με τις ερωτήσεις, τις παρεμβάσεις και τους προβληματισμούς του κοινού, δίνοντας χώρο στη συμμετοχή και δημιουργώντας μια ζωντανή επικοινωνία ανάμεσα στους ομιλητές και τους παρευρισκομένους.

Η ικανότητά της να ενσωματώνει οργανικά τον αυθόρμητο διάλογο στη ροή της διοργάνωσης συνέβαλε ουσιαστικά στην επιτυχία της εκδήλωσης, μετατρέποντάς την από μια συμβατική ημερίδα σε μια συλλογική εμπειρία γνώσης, ανταλλαγής και ευαισθητοποίησης.

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ.

Ξεχωριστή στιγμή της διοργάνωσης αποτέλεσαν οι επίσημες τιμητικές βραβεύσεις, που πραγματοποιήθηκαν από τον Όμιλο UNESCO Πειραιώς και Νήσων και την International Action Art, προς σημαντικές προσωπικότητες, εκπροσώπους θεσμών, επιχειρήσεων και φορέων που στήριξαν με την παρουσία και τη συμβολή τους την Πανελλαδική Εκστρατεία «ΜΑΖΙ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ».

Ανάμεσα στις σημαντικές προσωπικότητες που τιμήθηκαν ήταν ο κ. Αντώνης Φαράκλας, Διευθύνων Σύμβουλος της Chartworld Shipping Corporation και σημαντικός εκπρόσωπος της ελληνικής ναυτιλίας (Βραβείο Ευκράντη 2022 – Καλύτερος Manager στη Ναυτιλία),

ο κ. Αντώνης Πιτσιλός, Πρόεδρος του Chios Marine Club και ο κ. Πάντος Κωνσταντίνος, ο σπουδαίος «Γκουρού» της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής οπως τον αποκάλεσαν επι σκηνής.

Τιμητικές διακρίσεις απονεμήθηκαν επίσης στην κα Ρουκά, εκπρόσωπο του Metropolitan General, στους κ. Κωνσταντάκη και Θεμιστοκλή Μαντζαβίνο από τον Όμιλο ΙΑΣΩ, στην κα Κυπραίου απο τις εκδόσεις Πασχαλίδη, στον κ. Διονύσιο Νικολή και Μάρκου Ματθαίο- εκπρόσωπους της MSG Group Electrical Installations (MSG Group of Companies), στον κο Περικλή Μπελίτσο ιδρυτή της «Periklis Winosophy”, στην Μπάντα του Λιμενικού Ελληνικής Ακτοφυλακής, στους Υπαλλήλους Εικαστικών του Υπουργείου Ναυτιλίας.

Τιμητικές βραβεύσεις αποδόθηκαν και στους εκλεκτούς παρευρισκόμενους καλλιτέχνες -ambassadors της Πανελλαδικής Καμπάνιας, τον Γιάννη Ζουγανέλη ο οποίος πρωταγωνιστεί στο Σποτ, τον Λάκη Παπαδόπουλο και τον Μιχάλη Τζουγανάκη.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στον κ. Περικλή Μπελίτσο, από την Periklis Winosophy, με τον τελευταίο να προσφέρει, μέσα από την κάβα του, ξεχωριστά δώρα στους τιμώμενους, προσθέτοντας μια ακόμη ευγενική και ιδιαίτερη χειρονομία στη βραδιά.

Από την άλλη πλευρά, ο κ. Διονύσιος Νικολής και ο κ. Μάρκου Ματθαίος, εκπροσωπώντας την MSG Group Electrical Installations, με ένα ανθρώπινο δυναμικό περίπου 300 εργαζομένων, ανέδειξαν μια εξίσου σημαντική διάσταση: την ευθύνη της επιχείρησης απέναντι στους ανθρώπους της.

Μέσα από την τοποθέτησή του ο κ.Νικολής, εξέφρασε τη δέσμευση της εταιρείας να συμβάλει ενεργά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού της γύρω από την πρόληψη της ανδρικής υπογονιμότητας και την αναπαραγωγική υγεία.

Μια πρωτοβουλία με ιδιαίτερη σημασία, καθώς μεταφέρει το μήνυμα της εκστρατείας από το αμφιθέατρο στον χώρο εργασίας, εκεί όπου η ενημέρωση μπορεί να συναντήσει εκατοντάδες ανθρώπους και να αποκτήσει πραγματικό αντίκτυπο στην καθημερινότητά τους.

Προσωπικές μαρτυρίες, ανθρώπινες ιστορίες και η σκυτάλη στη νέα γενιά

Ωστόσο, οι βραβεύσεις απέκτησαν μια ακόμη βαθύτερη ανθρώπινη διάσταση, όταν η σκηνή μετατράπηκε σε έναν ανοιχτό χώρο προσωπικών μαρτυριών, βιωμάτων και ουσιαστικού διαλόγου.

Ιδιαίτερη θέση σε αυτή τη στιγμή είχε η προσωπική τοποθέτηση της κυρίας Χρυσάνθης Στεφάνου, εκπροσώπου του χώρου της ελληνικής ναυτιλίας, η οποία μοιράστηκε τη δική της ανθρώπινη ματιά, δίνοντας το έναυσμα για μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από τη ζωή, την οικογένεια και τη σημασία της ενημέρωσης και της πρόληψης.

Η δική της μαρτυρία, μαζί με την προσωπική ιστορία του κ. Περικλή Μπελίτσου, αποτέλεσαν την αφορμή για να ανοίξει ακόμη περισσότερο ο κύκλος του διαλόγου:

Ο κ. Μπελίτσος μοιράστηκε με το κοινό μια προσωπική εμπειρία ζωής, αποκαλύπτοντας ότι πριν από 22 χρόνια ο ίδιος και η σύζυγός του κατάφεραν, χάρη στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, να αποκτήσουν δύο υπέροχα παιδιά. Μια προσωπική διαδρομή που σήμερα αποτελεί για τον ίδιο μια βαθιά βιωμένη μαρτυρία ελπίδας και ευγνωμοσύνης. Μάλιστα, όπως ανέφερε, ένα από τα παιδιά του σπουδάζει σήμερα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στον ίδιο χώρο όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση. Μια συγκινητική σύμπτωση που έδωσε ακόμη μεγαλύτερη συμβολική αξία στην παρουσία του.

Και τότε συνέβη κάτι που έδωσε στην εκδήλωση έναν ακόμη πιο ξεχωριστό χαρακτήρα.

Η σκυτάλη του λόγου πέρασε στους νέους ανθρώπους. Φοιτητές και φοιτήτριες από το κοινό πήραν τον λόγο, διατύπωσαν ερωτήματα, εξέφρασαν προβληματισμούς, μοιράστηκαν αναζητήσεις και προσωπικά βιώματα, συμμετέχοντας ενεργά σε έναν διάλογο που ξεπέρασε τα όρια ενός τυπικού συνεδρίου.

Οι φωνές των νέων συναντήθηκαν με τις εμπειρίες των μεγαλύτερων, οι προσωπικές ιστορίες με την επιστημονική γνώση και οι θεσμικές τοποθετήσεις με τις πραγματικές αγωνίες της κοινωνίας.

Το αμφιθέατρο έγινε ένας κοινός τόπος εξομολόγησης, ερωτημάτων, ανταλλαγής απόψεων και ουσιαστικής επικοινωνίας. Άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών και διαδρομών βρέθηκαν γύρω από το ίδιο τραπέζι, όχι ως απλοί ακροατές, αλλά ως ισότιμοι συνομιλητές.

Αναδείχθηκαν προβληματισμοί που αφορούν τη νέα γενιά, την οικογένεια, την αναπαραγωγική υγεία, την ενημέρωση, την κοινωνική ευθύνη και την ανάγκη να μιλάμε ανοιχτά για ζητήματα που αφορούν όλους μας, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Μέσα από αυτή τη ζωντανή και διαδραστική διαδικασία προέκυψαν ουσιαστικά συμπεράσματα, νέες σκέψεις και ερωτήματα που δεν έμειναν μέσα στους τέσσερις τοίχους του αμφιθεάτρου, αλλά απευθύνθηκαν σε ολόκληρη την κοινωνία.

Ίσως αυτή να ήταν μία από τις σημαντικότερες κατακτήσεις της εκδήλωσης: ότι τελικά δεν υπήρχαν ομιλητές και ακροατές, μεγαλύτεροι και νεότεροι, θεσμικοί εκπρόσωποι και πολίτες.

Ανάμεσα στους εκλεκτούς προσκεκλημένους παρευρέθηκαν οι:

Στάθης Μιχαλόπουλος, Αναστάσιος Αργυρίου, Έρωτας Νικητός, Γεώργιος Λυμπερόπουλος, Σάρα Εσκενάζυ,Κατερίνα Σταματοπούλου, Ηλίας Παπακωνσταντίνου, Εύα Παπαδάτου, Σταύρος Μπαγιάτης, Φανή Παντιόλα κ.α

Γίναμε όλοι ένα.

Γιατί η πρόληψη αρχίζει όταν τολμάμε να ρωτήσουμε, όταν βρίσκουμε το θάρρος να μοιραστούμε την εμπειρία μας και όταν ακούμε πραγματικά ο ένας τον άλλον.

Και το μέλλον δεν χτίζεται μόνο με λόγια και ευχές. Χτίζεται όταν η προσωπική εμπειρία γίνεται έμπνευση, όταν η επιχειρηματικότητα αναλαμβάνει κοινωνική ευθύνη και όταν η νέα γενιά παίρνει τη σκυτάλη της γνώσης και της ενημέρωσης.

«Μία αστραπή είναι η ζωή μας, μα προλαβαίνουμε», γράφει ο Νίκος Καζαντζάκης.

Προλαβαίνουμε να δώσουμε χώρο στην ελπίδα, δύναμη στην πρόληψη και αξία σε όσα πραγματικά έχουν σημασία. Να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλον, γιατί η ζωή είναι ευθύνη, προσφορά και διαρκής ευκαιρία.

Προλαβαίνουμε να γίνουμε το φως της…Γιατί κάθε ζωή αξίζει την ευκαιρία της:

ΜΑΖΙ…ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!!!