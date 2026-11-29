Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι γονείς της 15χρονης στο Αγρίνιο για την υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης της κόρης τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς της 15χρονης δεν κατάφεραν να πείσουν εισαγγελέα και ανακριτή, μετά από μαραθώνια απολογία διάρκειας δέκα ωρών που ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής (29/11).

Η ανήλικη εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Αγρινίου σε καθεστώς προστατευμένης φροντίδας με ψυχολόγο.

Τη Δευτέρα αναμένεται να βρεθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι.

Ο ρόλος των γονέων και του 45χρονου

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η 15χρονη, η μητέρα της φέρεται να κανόνιζε συναντήσεις με άνδρες, εν γνώσει του πατέρα της, με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση της ανήλικης έναντι χρηματικής αμοιβής.

Η μητέρα φέρεται να συνόδευε η ίδια το κορίτσι στα ραντεβού του βιασμού, ενώ όταν αυτές πραγματοποιούνταν σε μεγαλύτερη απόσταση, τη μεταφορά της αναλάμβανε ένας 45χρονος, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ των συλληφθέντων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κανένας δικηγόρος μέχρι στιγμής δεν έχει αναλάβει την 48χρονη μητέρα και το πιο πιθανό είναι από τον δικηγορικό κατάλογο να βρεθεί ένας δικηγόρος προκειμένου να την υπερασπιστεί.

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