Έκλεισαν στις 21:00 ώρα Ελλάδας οι κάλπες στην Ισπανία, ενώ μία ώρα παράταση ισχύει για τα Κανάρια Νησιά.

Το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα (PP) προηγείται στις ισπανικές εκλογές, συγκεντρώνοντας 128 έδρες στο Κογκρέσο, με καταμετρημένο το 20,26% των ψήφων. Σε συνδυασμό με τις 46 έδρες του Vox και τις δύο του UPN, συγκεντρώνει συνολικά 176 έδρες, όσες απαιτούνται για την απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Αναλυτικά, η κατανομή των εδρών έχει ως εξής:

PP: 128 έδρες

PSOE: 114 έδρες

Vox: 46 έδρες

Frente Amplio: 11 έδρες

ERC: 10 έδρες

EH Bildu: 7 έδρες

Junts: 5 έδρες

PNV: 3 έδρες

Adelante Andalucía: 4 έδρες

Η συμμετοχή στις κρίσιμες εκλογές της Ισπανία διαμορφώθηκε στο 78,8%.

Τι δείχνουν τα Exit Poll

Νωρίτερα, προβάδισμα για το δεξιό Λαϊκό Κόμμα (PP) του Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό κατέγραψαν τα πρώτα exit polls για τις ισπανικές βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με τα στοιχεία που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση της χώρας, TVE, μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας στην ηπειρωτική Ισπανία.

Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, το PP εμφανίζεται να έχει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης με τη στήριξη του Vox.

Ειδικότερα, το exit poll της TVE δίνει στο Λαϊκό Κόμμα ποσοστό 32,2%, με την κοινοβουλευτική του δύναμη να υπολογίζεται μεταξύ 129 και 134 εδρών.

Το Vox ακολουθεί με 16,2%, εκτιμώντας ότι θα εκλέξει από 44 έως 48 βουλευτές, ενώ η UPN αναμένεται να εξασφαλίσει δύο επιπλέον έδρες.

Από την άλλη πλευρά, το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE) του Πέδρο Σάντσεθ περιορίζεται στο 28,8%. Το Frente Amplio συγκεντρώνει ποσοστό 5,7%.

Η έρευνα της εταιρείας Sigma Dos για τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTVE, που βασίστηκε σε 19.500 συνεντεύξεις που διεξήχθησαν μεταξύ 13 και 28 Νοεμβρίου, προβλέπει ότι το PP θα κερδίσει από 131 έως 136 έδρες και το Vox από 44 έως 48, συγκεντρώνοντας συνολικά μεταξύ 175 και 184 εδρών.

Για την επίτευξη πλειοψηφίας στη Βουλή, η οποία αποτελείται από 350 έδρες, απαιτούνται 176 έδρες.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ προβλέπεται να κερδίσει 119-124 έδρες, ενώ το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς «Broad Front» (Ευρύ Μέτωπο) εκτιμάται ότι θα εξασφαλίσει 10-11 έδρες.

Τα επίσημα αποτελέσματα αναμένεται να αρχίσουν να γίνονται γνωστά από τις 22:00 ώρα Ελλάδας, οπότε και θα κλείσουν οι κάλπες στα Κανάρια Νησιά.

Ρεκόρ συμμετοχής

Η συμμετοχή στις βουλευτικές εκλογές στην Ισπανία ανήλθε σε νέο ιστορικό υψηλό, φτάνοντας το 68,1% στις 18:00 (τοπική ώρα, 19:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 53,1% που είχε καταγραφεί την ίδια ώρα κατά την προηγούμενη εθνική εκλογική αναμέτρηση, τον Ιούλιο του 2023.

Ο Σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος διεκδικεί την επανεκλογή του και έχει επιδιώξει να κινητοποιήσει τους ψηφοφόρους της Αριστεράς, δήλωσε ότι μια τελική συμμετοχή της τάξης του 75% ή και υψηλότερη θα μπορούσε, κατά πάσα πιθανότητα, να οδηγήσει σε μια προοδευτική πλειοψηφία.

Ωστόσο, σχεδόν όλες οι δημοσκοπήσεις πριν από τις εκλογές έδειχναν ότι το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) και το ακροδεξιό κόμμα Vox θα μπορούσαν, από κοινού, να φτάσουν το όριο των 176 εδρών που απαιτείται για την πλειοψηφία.

Η τελική συμμετοχή στις εκλογές του καλοκαιριού του 2023 ανήλθε στο 66,6%. Το Λαϊκό Κόμμα (PP) συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους, αλλά δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απαραίτητη κοινοβουλευτική στήριξη για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Οι προεκλογικές εκτιμήσεις και το παρασκήνιο του 2023

Παρά τη δυναμική της συμμετοχής, σχεδόν το σύνολο των δημοσκοπήσεων που προηγήθηκαν των εκλογών έδινε προβάδισμα στο συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP), εκτιμώντας ότι μαζί με το κόμμα Vox θα μπορούσαν να υπερβούν από κοινού το όριο των 176 εδρών που απαιτείται για την πλειοψηφία στην κάτω βουλή.

Η αναμέτρηση διεξάγεται υπό το βάρος των εξελίξεων του καλοκαιριού του 2023, όταν το Λαϊκό Κόμμα είχε αναδειχθεί πρώτο σε ψήφους, χωρίς ωστόσο να καταφέρει τότε να εξασφαλίσει την αναγκαία κοινοβουλευτική στήριξη προκειμένου να σχηματίσει κυβέρνηση.