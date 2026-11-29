Οι πρώτες νιφάδες χιονιού έκαναν την εμφάνισή τους νωρίτερα στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, δημιουργώντας ένα καθαρά χειμωνιάτικο σκηνικό.Η κακοκαιρία «Άργος» έφερε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις στη Βόρεια Ελλάδα, όπου καταγράφηκαν χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, νιφάδες χιονιού έπεσαν, εκτός από τον Χορτιάτη, στον Σοχό, στον Ασκό, αλλά και στον Λαγκαδά. Επίσης, χιονοπτώσεις σημειώθηκαν στην Όσσα και στο Λευκοχώρι.

Υποχρεωτικές οι αντιολισθητικές αλυσίδες

Από τις 12 το μεσημέρι τέθηκε σε ισχύ ο υποχρεωτικός εφοδιασμός των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα στις εξής περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης:

• Στο οδικό δίκτυο της δημοτικής ενότητας Χορτιάτη (Φίλυρο, Ασβεστοχώρι, Εξοχή και Χορτιάτης), του δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη

• Στον οικισμό Πεύκα του δήμου Νεάπολης – Συκεών.

• Στον οικισμό Άγιος Βασίλειος του δήμου Λαγκαδά

Στα «λευκά» η Δ. Μακεδονία

Χειμωνιάτικες εικόνες καταγράφονται από νωρίς και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.

Στη Δυτική Μακεδονία, χιόνια σημειώθηκαν στη Φλώρινα, στα Γρεβενά και στην Κοζάνη, ενώ στην Καστοριά η Κλεισούρα ντύθηκε στα «λευκά».Στην Κεντρική Μακεδονία, χιονοπτώσεις καταγράφηκαν στο Σέλι Ημαθίας και σε ορεινές περιοχές των Σερρών και της Πιερίας.

Στη Θράκη, χιόνισε στα ορεινά της Ξάνθης και της Ροδόπης.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού εκδρομέων στο Βόιο Κοζάνης

Στον δήμο Βοΐου Κοζάνης βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού περίπου είκοσι εκδρομέων από το καταφύγιο του Μπούρινου.

Όπως έγινε γνωστό, οι εκδρομείς είχαν μεταβεί στην περιοχή με τα αυτοκίνητά τους και διανυκτέρευσαν στο καταφύγιο, ωστόσο, η έντονη χιονόπτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας είχε ως αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν.Υπό αυτές τις συνθήκες επικοινώνησαν με το 112 ζητώντας βοήθεια, ενώ στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και μηχανήματα του ΟΤΑ.