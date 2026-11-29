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Ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο περιστατικό καταγράφηκε στον σταθμό του Μετρό «Δουκίσσης Πλακεντίας», όταν οδηγός κατάφερε να εισέλθει με το αυτοκίνητό του στους εσωτερικούς χώρους του σταθμού και να το σταθμεύσει εκεί. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το όχημα φαίνεται να μπήκε από την πλευρά της οδού Γαρυττού, καταλήγοντας τελικά σταθμευμένο εντός του σταθμού.

Η viral φωτογραφία και τα ερωτήματα

Το συμβάν προκάλεσε έντονη έκπληξη, με σχετική φωτογραφία να διαδίδεται ταχύτατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να γίνεται viral, εγείροντας παράλληλα εύλογα ερωτήματα σχετικά με το πώς κατέστη δυνατό ένα επιβατικό αυτοκίνητο να αποκτήσει πρόσβαση στο εσωτερικό του σταθμού. Μέχρι στιγμής, οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν αδιευκρίνιστες.

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