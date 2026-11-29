Ένας ναυτικός, μάγειρας σε θαλαμηγό που βρίσκεται ελλιμενισμένη στη μαρίνα στον Φλοίσβο του Φαλήρου, έπεσε στη θάλασσα και αγνοείται, περί τις 17:00 του απογεύματος της Κυριακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή την ώρα πραγματοποιείται επιχείρηση διάσωσης με τη συμμετοχή στελεχών του Λιμενικού Σώματος και δυτών, για τον εντοπισμό του 31χρονου ναυτικού.

Ο 31χρονος είναι μέλος πληρώματος, μάγειρας, θαλαμηγού σημαίας Μάλτας και σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, προσπάθησε να πηδήξει στη θαλαμηγό, έχασε όμως την ισορροπία του και έπεσε στη θάλασσα.