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Ένα σκηνικό που επαναλαμβάνεται με κάθε δυνατή βροχή σημειώθηκε και σήμερα στη λεωφόρο Ποσειδώνος, εξαιτίας της κακοκαιρίας «Άργος».

Λύματα από το αποχετευτικό δίκτυο της ΕΥΔΑΠ ξεκίνησαν να χύνονται για μία ακόμη φορά στο δρόμο, προκαλώντας δυσχέρεια στην οδική κυκλοφορία, ενώ χρειάστηκε και πάλι να έρθει το φορτηγάκι που συγκρατεί το λούκι.

Ωστόσο, αυτή τη φορά το φορτηγό έκανε όπισθεν, με αποτέλεσμα τα λύματα να πλημμυρίσουν την άσφαλτο, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του δημάρχου Αλίμου, Ανδρέα Κονδύλη. Με δημόσια ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατήγγειλε αυτή την κατάσταση για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Όπως υποστηρίζει, τα λύματα που προορίζονταν να καταλήξουν στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας της Ψυττάλειας διοχετεύονται τελικά στην παραλιακή λεωφόρο και από εκεί στη θάλασσα.

Ο Ανδρέας Κονδύλης κάνει λόγο για επαναλαμβανόμενα περιστατικά, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «τριτοκοσμικές και επικίνδυνες», ενώ επισημαίνει τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και την περιβαλλοντική επιβάρυνση. Παράλληλα, αναφέρει ότι για την υπόθεση έχει ήδη παρέμβει εισαγγελέας, με τον δήμο να έχει καταθέσει στοιχεία και να σχηματίζεται δικογραφία.

Αναλυτικά η ανάρτηση του δημάρχου Αλίμου:

«Για ακόμα μία φορά, η λεωφόρος Ποσειδώνος πλημμυρίζει από τα λύματα της αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ. Αυτή τη φορά, το φορτηγό για κάποιο λόγο έκανε όπισθεν και άφησε το καπάκι να ανοίξει. Τα αποτελέσματα τα βλέπετε στο βίντεο: Το οδόστρωμα γέμισε με λύματα που πήγαιναν προς την Ψυττάλεια, όμως τελικά βγαίνουν στο οδόστρωμα και από εκεί θα φτάσουν στη θάλασσα.

Τριτοκοσμικές και επικίνδυνες καταστάσεις, που ρυπαίνουν και υποβαθμίζουν το περιβάλλον και προσβάλλουν τη δημόσια υγεία. Για την κατάσταση αυτή έχει ήδη επιληφθεί ο αρμόδιος Εισαγγελέας, έχουμε καταθέσει στοιχεία και σχηματίζεται δικογραφία».

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