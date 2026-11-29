Προεκλογική αφίσα στην οποία απεικονίζονται οΝετανιάχου (αριστερά) και ο Γκάντι Άιζενκοτ (δεξιά), με το σύνθημα «Η μάχη τελείωσε!» στο Τελ Αβίβ. 24 Οκτωβρίου 2026

Οι συνομιλίες ανάμεσα στον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Γκάντι Άιζενκοτ για να συμφωνήσουν σε μια κυβέρνηση ενότητας στο Ισραήλ άρχισαν σήμερα το πρωί στο Τελ-Αβίβ, ανακοίνωσε το κόμμα του κεντρώου υποψηφίου, το Γιασάρ.

Οι συνομιλίες αυτές διεξάγονται στο υπουργείο Άμυνας και επρόκειτο να αρχίσουν με μια ενημέρωση για την κατάσταση της ασφάλειας της χώρας.

Η συνάντηση αυτή έρχεται μετά την προσφορά του Νετανιάχου στον Άιζενκοτ, ο οποίος έχει αναλάβει τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης, να αναλάβει πρώτος το πόστο του πρωθυπουργού, εφόσον συμφωνήσουν σε μια εκ περιτροπής πρωθυπουργία και σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας.

Νωρίτερα, ο εντολοδόχος πρωθυπουργός Άιζενκοτ κάλεσε τον Νετανιάχου να ξεκινήσουν άμεσα διαπραγματεύσεις ήδη από το βράδυ του Σαββάτου, για να αξιολογηθεί η «σοβαρότητα» της πρότασης Νετανιάχου.

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