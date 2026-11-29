Ένα σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο αναμένεται να τραβήξει τα βλέμματα στις 2 Αυγούστου 2027, όταν η Σελήνη θα καλύψει πλήρως τον Ήλιο, βυθίζοντας για λίγα λεπτά στο σκοτάδι περιοχές της Ευρώπης, της βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής.

Δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη ολική έκλειψη Ηλίου. Σε ορισμένα σημεία η διάρκειά της θα ξεπεράσει τα έξι λεπτά, προσφέροντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά θεάματα που μπορεί να παρατηρήσει κανείς στον ουρανό. Αντίστοιχης διάρκειας φαινόμενο είχε καταγραφεί στις 22 Ιουλίου 2009, όταν η ολικότητα έφτασε τα 6 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό.

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