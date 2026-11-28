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Εάν έχετε την εντύπωση ότι ξαφνικά όλοι γύρω σας βήχουν και φτερνίζονται, μάλλον δεν είναι ιδέα σας. Παρά τις σχετικά ήπιες θερμοκρασίες στις αρχές του φθινοπώρου, οι εποχικές λοιμώξεις έκαναν αισθητή την παρουσία τους.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με στοιχεία της βρετανικής αλυσίδας φαρμακείων Boots, οι πωλήσεις σκευασμάτων για τον βήχα και το κρυολόγημα αυξήθηκαν κατά 51% μέσα σε ένα δεκαπενθήμερο και κατά 72% τον Σεπτέμβριο.

«Αυτή τη στιγμή, οι τρεις βασικοί ιοί –η γρίπη, ο κορονοϊός και ο RSV– εξακολουθούν να βρίσκονται σε αρκετά χαμηλά επίπεδα, ωστόσο υπάρχουν πρώιμες ενδείξεις αύξησης», ανέφερε στην Telegraph η δρ Τζούλι Γέιτς, αναπληρώτρια διευθύντρια προγραμμάτων εμβολιασμού στην Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA), περιγράφοντας την επιδημιολογική εικόνα στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Οι συγκεκριμένοι ιοί, μαζί με τους ρινοϊούς που προκαλούν το κοινό κρυολόγημα και τον νοροϊό που ευθύνεται για περιστατικά γαστρεντερίτιδας, κυκλοφορούν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ωστόσο, η επιστροφή των μαθητών στα σχολεία, οι συναθροίσεις σε κλειστούς χώρους και ο ψυχρότερος αέρας δημιουργούν ευνοϊκότερες συνθήκες μετάδοσης.

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«Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι τα κρούσματα όλων αυτών των ιών θα αυξηθούν και ότι οι πιο ευάλωτοι θα χρειαστούν νοσηλεία, όπως συμβαίνει κάθε χειμώνα», επισημαίνει η δρ Γέιτς.

Κορονοϊός: Συνεχίζει να κυκλοφορεί με συμπτώματα που θυμίζουν κρυολόγημα

Η πραγματική έκταση της διασποράς του κορονοϊού είναι πλέον δύσκολο να υπολογιστεί, καθώς πολλοί άνθρωποι νοσούν χωρίς να εμφανίζουν συμπτώματα ή δεν υποβάλλονται σε διαγνωστικό έλεγχο.

«Δεν έχουμε πλέον σαφή εικόνα για το πόσες λοιμώξεις καταγράφονται στον πληθυσμό», εξηγεί ο Πολ Χάντερ, καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Αγγλίας και ειδικός στις λοιμώδεις νόσους.

Όπως αναφέρει, μετά την εμφάνιση της παραλλαγής Όμικρον το 2021, μεγάλο μέρος των λοιμώξεων είναι ασυμπτωματικές.

Όταν εκδηλώνονται συμπτώματα, αυτά συχνά περιλαμβάνουν:

Πυρετό

Επίμονο βήχα

Πονόλαιμο

Ρινική συμφόρηση

Κόπωση

Δύσπνοια

Απώλεια όρεξης

Ναυτία και διάρροια

Αλλαγές στην όσφρηση ή τη γεύση

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Παρά την ηπιότερη κλινική εικόνα που εμφανίζουν πολλοί ασθενείς, ο κορονοϊός εξακολουθεί να οδηγεί ανθρώπους στο νοσοκομείο, ιδιαίτερα όσους είναι άνω των 75 ετών ή αντιμετωπίζουν υποκείμενα προβλήματα υγείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της UKHSA για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου, οι νοσηλείες λόγω COVID-19 στην Αγγλία αυξήθηκαν από 0,8 σε 1,2 ανά 100.000 κατοίκους.

Η υποπαραλλαγή XFG της Όμικρον, η οποία εντοπίστηκε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2025, ευθυνόταν τότε για την πλειονότητα των καταγεγραμμένων λοιμώξεων.

Ο καθηγητής Χάντερ σημειώνει ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση των λοιμώξεων ήδη από τους καλοκαιρινούς μήνες, ενώ κατά την προηγούμενη τριετία τα κρούσματα κορυφώνονταν την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου και μειώνονταν σταδιακά προς τα Χριστούγεννα.

«Πιθανότατα ακόμη και τα δισέγγονά μας θα κολλούν κορονοϊό», αναφέρει, εκτιμώντας ότι με την πάροδο του χρόνου η λοίμωξη θα γίνεται λιγότερο σοβαρή. Πρόκειται, ωστόσο, για επιστημονική εκτίμηση και όχι για βεβαιότητα σχετικά με τη μελλοντική εξέλιξη του ιού.

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Ρινοϊοί: Οι βασικοί υπεύθυνοι για το κοινό κρυολόγημα

Η διάκριση μεταξύ COVID-19 και κοινού κρυολογήματος μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολη μόνο βάσει των συμπτωμάτων.

Οι ρινοϊοί προκαλούν κυρίως καταρροή, φτέρνισμα, πονόλαιμο, βήχα και ρινική συμφόρηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η Telegraph, το ποσοστό θετικότητας μεταξύ των ασθενών που εξετάστηκαν από γενικούς γιατρούς στη Βρετανία αυξήθηκε μέσα σε μία εβδομάδα από 9,7% σε 12,8%, με τα παιδιά κάτω των πέντε ετών να αντιπροσωπεύουν μεγάλο μέρος των λοιμώξεων.

Η επιστροφή στα σχολεία και στους παιδικούς σταθμούς διευκολύνει τη μετάδοσή τους, ενώ τα παιδιά μπορούν εύκολα να μεταφέρουν τους ιούς στο οικογενειακό τους περιβάλλον.

Γρίπη: Ανησυχία για το στέλεχος «super K»

«Η γρίπη είναι ο ιός που με ανησυχεί περισσότερο», δηλώνει ο καθηγητής Χάντερ.

Τα επιδημιολογικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν στα τέλη Σεπτεμβρίου στη Βρετανία έδειχναν ότι οι λοιμώξεις αυξάνονταν ταχύτερα από το αναμενόμενο για τη συγκεκριμένη εποχή.

Το ποσοστό θετικότητας μεταξύ των ασθενών που εξετάστηκαν από γενικούς γιατρούς είχε αυξηθεί από 8,3% σε 10,7%, ενώ ανοδική τάση παρουσίαζαν και οι επισκέψεις στα τμήματα επειγόντων περιστατικών με συμπτώματα γρίπης.

«Οι λοιμώξεις από γρίπη έχουν αρχίσει να αυξάνονται, αλλά δεν γνωρίζω πόσο ψηλά θα φτάσει ο αριθμός των κρουσμάτων. Η κορύφωση της γρίπης διαφέρει από χρονιά σε χρονιά, αλλά συνήθως σημειώνεται τον Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο», εξηγεί.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επιδημιολογική εικόνα στην Αυστραλία, όπου η περίοδος της γρίπης προηγείται εκείνης του βόρειου ημισφαιρίου και συχνά προσφέρει ενδείξεις για όσα ενδέχεται να ακολουθήσουν στην Ευρώπη.

Στην Αυστραλία, τα κρούσματα είχαν αυξηθεί κατά 27% μέσα σε δύο εβδομάδες.

Στο επίκεντρο του επιστημονικού ενδιαφέροντος βρίσκεται ο υπόκλαδος Κ του ιού της γρίπης Α(H3N2), ο οποίος έχει αποκτήσει στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης την ονομασία «super K».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το συγκεκριμένο στέλεχος εμφανίζει αυξημένη δυνατότητα μετάδοσης, χωρίς να έχει συνδεθεί με σοβαρότερη νόσηση.

Τα χαρακτηριστικά συμπτώματα της γρίπης είναι ο αιφνίδιος πυρετός, τα ρίγη, οι μυϊκοί πόνοι, ο πονοκέφαλος, ο ξηρός βήχας και η έντονη εξάντληση.

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RSV: Ο αναπνευστικός ιός που απειλεί κυρίως τα βρέφη

Ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV) αποτελεί συχνή αιτία λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος, οι οποίες στους περισσότερους υγιείς ενήλικες μοιάζουν με κοινό κρυολόγημα.

«Ο RSV συνήθως κορυφώνεται προς τα τέλη Νοεμβρίου ή στις αρχές Δεκεμβρίου», αναφέρει ο καθηγητής Χάντερ.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν βήχα, συριγμό κατά την αναπνοή, δύσπνοια, κόπωση και πυρετό.

Στις περισσότερες περιπτώσεις η νόσηση είναι ήπια και υποχωρεί μέσα σε διάστημα έως τριών εβδομάδων. Ωστόσο, τα βρέφη διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης βρογχιολίτιδας, μιας λοίμωξης που μπορεί να δυσχεράνει την αναπνοή και τη σίτισή τους.

Αυξημένο κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών αντιμετωπίζουν επίσης οι ηλικιωμένοι και όσοι έχουν εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Νοροϊός: Ο ιδιαίτερα μεταδοτικός ιός της χειμερινής γαστρεντερίτιδας

Σε αντίθεση με τους αναπνευστικούς ιούς, ο νοροϊός προσβάλλει κυρίως το γαστρεντερικό σύστημα.

Στην Αγγλία είχαν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά 396 περιστατικά κατά τις τέσσερις εβδομάδες έως τις 20 Σεπτεμβρίου, αριθμός αυξημένος κατά 36,9% συγκριτικά με τον μέσο όρο της προηγούμενης πενταετίας.

Τα περιστατικά συνήθως αυξάνονται από τον Σεπτέμβριο και κορυφώνονται τον Ιανουάριο, αν και η χρονική στιγμή της κορύφωσης μπορεί να διαφέρει σημαντικά.

Τα συνηθέστερα συμπτώματα είναι οι αιφνίδιοι εμετοί, η διάρροια, η ναυτία, ο κοιλιακός πόνος και οι κράμπες. Σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζονται επίσης πυρετός και μυϊκοί πόνοι.

Παρά το γεγονός ότι η νόσηση διαρκεί συνήθως δύο έως τρεις ημέρες, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αφυδάτωση, ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους και στους ανοσοκατεσταλμένους.

«Ο νοροϊός είναι πιθανότατα αρκετά συνηθισμένος στα μικρά παιδιά, αλλά συνήθως προκαλεί σχετικά ήπια νόσηση. Εκείνοι για τους οποίους ανησυχούμε περισσότερο είναι οι ηλικιωμένοι. Συχνά προκαλεί εξάρσεις σε νοσοκομειακές πτέρυγες και μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, οι οποίες μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να περιοριστούν», επισημαίνει ο καθηγητής Χάντερ.

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