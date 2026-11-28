⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Ισχυρές βροχές και θυελλώδεις άνεμοι προβλέπονται από τη νύχτα και καθ’όλη τη διάρκεια της Κυριακής στις Π.Ε. #Μαγνησίας και Π.Ε #Σποράδων. ‼️ Να είστε προσεκτικοί στις μετακινήσεις σας ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/NWdFCf0H1f @pyrosvestiki @hellenicpolice

Η κακοκαιρία «Άργος» βρίσκεται σε εξέλιξη και η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα προειδοποίησης του 112, καλώντας τους πολίτες να είναι προσεχτικοί τις μετακινήσεις σε Εύβοια, Φθιώτιδα, Βοιωτία, Μαγνησία και Σποράδες.

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