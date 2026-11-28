Κακοκαιρία «Άργος»: Ήχησε το 112 για Έυβοια, Φθιώτιδα, Βοιωτία, Μαγνησία και Σποράδες
Σε εξέλιξη τα φαινόμενα στα κεντρικά ηπειρωτικά
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Η κακοκαιρία «Άργος» βρίσκεται σε εξέλιξη και η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα προειδοποίησης του 112, καλώντας τους πολίτες να είναι προσεχτικοί τις μετακινήσεις σε Εύβοια, Φθιώτιδα, Βοιωτία, Μαγνησία και Σποράδες.
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