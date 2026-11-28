Μπροστά σε μια σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη βρίσκεται ελληνική αποστολή στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, όπου αποκαλύφθηκαν ογκώδη λίθινα θεμέλια ενός μνημειώδους οικοδομήματος, μέσα στην αρχαία βασιλική συνοικία. Οι αιγυπτιακές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο τα κατάλοιπα να ανήκουν στο βασιλικό ταφικό συγκρότημα των Πτολεμαίων, γνωστό από τις αρχαίες πηγές ως «Σήμα» ή «Σώμα».

Την ανακάλυψη πραγματοποίησε η αποστολή του Ελληνικού Ερευνητικού Ινστιτούτου Αλεξανδρινού Πολιτισμού, HRIAC, με επικεφαλής τη δρα Καλλιόπη Λημναίου-Παπακώστα, στον αρχαιολογικό χώρο των Κήπων Σαλαλάτ. Μαζί με τα θεμέλια εντοπίστηκε σήραγγα που εκτείνεται προς τα βόρεια, κάτω από την κατασκευή.

Η πιθανή σύνδεση με το βασιλικό ταφικό συγκρότημα παρουσιάζει ιδιαίτερο ιστορικό ενδιαφέρον, καθώς, σύμφωνα με την περιγραφή του Στράβωνα, στον ίδιο χώρο βρίσκονταν οι ταφές των βασιλέων και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ωστόσο, οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν ότι πρόκειται για αρχική υπόθεση εργασίας: μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί ούτε η ταφική χρήση του οικοδομήματος ούτε η ταύτισή του με συγκεκριμένο μνημείο.

Τα θεμέλια που μαρτυρούν ένα επιβλητικό οικοδόμημα

Τα νέα ευρήματα προέρχονται από μια περιοχή που αποτελεί αντικείμενο συστηματικής έρευνας της ελληνικής αποστολής εδώ και περίπου δύο δεκαετίες. Η θέση τους μέσα στη βασιλική συνοικία καθιστά την ανακάλυψη σημαντική για τη μελέτη της πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής οργάνωσης της αρχαίας Αλεξάνδρειας.

Σύμφωνα με την επιστημονική επιτροπή που εξέτασε τα κατάλοιπα, η τετράγωνη διάταξη και οι μεγάλες διαστάσεις των θεμελίων υποδηλώνουν ότι επάνω τους υψωνόταν κάποτε μια μεγάλη και επιβλητική κατασκευή. Τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά της αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξυπηρετούσε ταφική λειτουργία, χωρίς αυτό να έχει ακόμη τεκμηριωθεί οριστικά.

Η υπόγεια σήραγγα προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο στην έρευνα. Η διερεύνησή της, σε συνδυασμό με την αποκάλυψη μεγαλύτερου τμήματος του κτιρίου, αναμένεται να βοηθήσει τους αρχαιολόγους να κατανοήσουν τη λειτουργία του και τη σχέση του με τις γύρω κατασκευές.

Η υπόθεση για το «Σήμα» των Πτολεμαίων

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το ενδεχόμενο το οικοδόμημα να συνδέεται με τον βασιλικό τάφο που μνημονεύεται στις ιστορικές πηγές ως «Σήμα» ή «Σώμα». Σύμφωνα με την ερμηνεία που εξετάζει η επιστημονική επιτροπή, πρόκειται για μνημείο του οποίου η κατασκευή αποδίδεται στον Πτολεμαίο Δ΄ Φιλοπάτορα, ο οποίος βασίλεψε από το 221 έως το 204 π.Χ.

Ο αρχαίος Έλληνας γεωγράφος Στράβων περιλαμβάνει το Σώμα στην περιγραφή του για τη βασιλική περιοχή της Αλεξάνδρειας, αναφέροντας ότι εκεί βρίσκονταν οι ταφές των βασιλέων και του Αλεξάνδρου. Αυτή η ιστορική μαρτυρία εξηγεί το ενδιαφέρον που προκαλεί κάθε σημαντικό εύρημα στην περιοχή, δεν αρκεί όμως από μόνη της για την ταύτιση ενός ανασκαφικού καταλοίπου.

Ειδική επιτροπή εξετάζει την ανακάλυψη

Μετά την παραλαβή της έκθεσης της ελληνικής αποστολής, ο υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, Σερίφ Φάθι, έδωσε εντολή για τη συγκρότηση επιστημονικής επιτροπής, προκειμένου να εξεταστούν τα ευρήματα και να αξιολογηθεί η σημασία τους.

Επικεφαλής τέθηκε ο δρ Αϊμάν Ασμάουι, ανώτερο στέλεχος του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, με τη συμμετοχή ειδικών στην ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιολογία από τα πανεπιστήμια της Αλεξάνδρειας και της Τάντα. Η επιτροπή πραγματοποίησε αυτοψία και μελέτησε τα αποκαλυφθέντα κατάλοιπα, πριν διαβιβάσει τα συμπεράσματά της στον γενικό γραμματέα του Συμβουλίου, δρα Χισάμ Ελ Λέιθι, και μέσω αυτού στον υπουργό.

Ο Ασμάουι υπογράμμισε ότι η ερμηνεία περί βασιλικού τάφου αποτελεί προκαταρκτική επιστημονική υπόθεση, η οποία παραμένει υπό διερεύνηση. Οι ανασκαφές και η αρχιτεκτονική μελέτη θα πρέπει να συνεχιστούν, ώστε να προσδιοριστούν η ταυτότητα και η λειτουργία του μνημείου.

Από την πλευρά του, ο Ελ Λέιθι επισήμανε ότι η θέση της ανακάλυψης μέσα στη βασιλική συνοικία επιβεβαιώνει τη σημασία του χώρου και ανοίγει νέες προοπτικές για την έρευνα των βασιλικών οικοδομημάτων της πτολεμαϊκής Αλεξάνδρειας.

Έρευνες από το 2007 και ένα άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Η ελληνική παρουσία στους Κήπους Σαλαλάτ έχει μακρά διάρκεια. Σύμφωνα με το HRIAC, οι ανασκαφές του Ινστιτούτου στην περιοχή άρχισαν το 2007, σε έναν χώρο που προηγουμένως θεωρούνταν εγκαταλελειμμένος και χωρίς αρχαιότητες.

Στα σημαντικά ευρήματα των προηγούμενων ανασκαφικών περιόδων περιλαμβάνονται ένα άγαλμα της πρώιμης ελληνιστικής περιόδου που απεικονίζει τον Μέγα Αλέξανδρο, καθώς και θεμέλια μεγάλης πτολεμαϊκής κατασκευής σε βάθος περίπου δέκα μέτρων. Το Ινστιτούτο καταγράφει επίσης την αποκάλυψη επιμελώς κατασκευασμένης σήραγγας, την οποία τοποθετεί σε μεταγενέστερη της ελληνιστικής εποχής περίοδο.

Το κρίσιμο επόμενο βήμα είναι να διαπιστωθεί εάν το μνημειώδες οικοδόμημα είχε πράγματι ταφικό χαρακτήρα και, εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί, ποια ήταν η θέση του στο σύνολο των βασιλικών κατασκευών της Αλεξάνδρειας. Για να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα απαιτούνται περαιτέρω ανασκαφή, αρχιτεκτονική τεκμηρίωση και συσχέτιση των καταλοίπων με τις γειτονικές δομές.