Σε εξέλιξη βρίσκεται το μεσημέρι του Σαββάτου (28/11), επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, μεταξύ Άσπεων και Φάρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, δύο άνθρωποι έχουν εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις τους και έχουν ανασυρθεί από τη θάλασσα, ενώ υπάρχουν τέσσερις τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρονται στη χώρα Σφακίων και από εκεί σε νοσοκομείο.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων ανθρώπων, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι ενδέχεται να βρίσκονται και περισσότεροι στη θάλασσα.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα αυξημένες είναι οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη από τη νύχτα έως και σήμερα, με περισσότερους από 1.000 μετανάστες να έχουν φτάσει στο νησί με διαφορετικές λέμβους.

Η επιχείρηση στη Γαύδο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.