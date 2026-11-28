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Στη δισκογραφία επέστρεψε ο Νίκος Καρβέλας, κυκλοφορώντας το νέο του άλμπουμ με τίτλο «Σαλαμίνος 74, Ταμπούρια».

Δύο από τα τραγούδια της νέας του δουλειάς, το «Φίδι» και η «Προδοσία», έχουν ήδη προκαλέσει συζητήσεις, καθώς αρκετοί συνέδεσαν τους στίχους τους με την προσωπική του σχέση με την Άννα Βίσση και τα πρόσφατα γεγονότα μεταξύ των δύο καλλιτεχνών.

Ο νέος δίσκος κυκλοφόρησε μέσα από το προσωπικό label του συνθέτη, NK Music, και περιλαμβάνει 14 τραγούδια σε ρεμπέτικους ήχους, τα οποία ερμηνεύει ο ίδιος. Ο τίτλος «Σαλαμίνος 74, Ταμπούρια» παραπέμπει στις προσωπικές του ρίζες, καθώς στα Ταμπούρια του Πειραιά γεννήθηκε ο Νίκος Καρβέλας, τον Σεπτέμβριο του 1951.

Ανάμεσα στα τραγούδια του άλμπουμ, ιδιαίτερη αναφορά έχει γίνει στο «Φίδι», ενώ τώρα στο επίκεντρο βρίσκεται η «Προδοσία», ένα τραγούδι με έντονο συναισθηματικό περιεχόμενο και αναφορές στην αχαριστία, την απογοήτευση και τη διάλυση μιας σχέσης.

Οι στίχοι της «Προδοσίας»

Στο νέο τραγούδι, ο Νίκος Καρβέλας αναφέρεται σε μια σχέση που σημαδεύεται από την προδοσία, παρά την αγάπη και τον χρόνο που έχουν μοιραστεί οι δύο άνθρωποι.

«Όλα είναι ανθρώπινα κι αυτό το δηλητήριο θα το 'πινα από το μίσος της αγάπης σου αν ήτανε φτιαγμένο», αναφέρουν οι πρώτοι στίχοι, ενώ στη συνέχεια γίνεται αναφορά στις κοινές ζωές που χάθηκαν και σε όσα γκρεμίστηκαν μέσα από τις επιλογές του ενός προσώπου.

Ιδιαίτερη θέση στο τραγούδι έχει η αναφορά στη συγγνώμη που μπορεί να έρθει στο μέλλον, αλλά δεν θα έχει πλέον ουσιαστικό αντίκρισμα.

«Και αν έρθει κάποτε η στιγμή που από την πλάτη σου θα βγεις και πεις συγγνώμη, αυτή η συγγνώμη θα είναι νεκρή, χωρίς σφυγμό, χωρίς ουσία», τραγουδά ο συνθέτης.

Στο ρεφρέν επαναλαμβάνεται η φράση «Όλα τα γκρέμισε, όλα τα πέθανε η προδοσία», ενώ σε άλλο σημείο αναφέρεται: «Μ' αυτό το τελευταίο δεν το περίμενα, πως θα ξεψύχαγα στα χέρια σου από αχαριστία».

Μετά την κυκλοφορία του «Φιδιού», το οποίο επίσης σχολιάστηκε για τον συμβολισμό του, η «Προδοσία» έρχεται να προστεθεί στη συζήτηση που έχει αναπτυχθεί γύρω από τον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση.

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