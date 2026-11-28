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Μια κίνηση με ιδιαίτερο διπλωματικό και πολιτικό ενδιαφέρον πραγματοποίησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ζητώντας ο ίδιος να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, στην Κωνσταντινούπολη. Η πρωτοβουλία του Τούρκου προέδρου δεν περνά απαρατήρητη, καθώς εκδηλώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ελληνοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται σε μια εύθραυστη ισορροπία, με ανοιχτές διαφωνίες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στο γεγονός ότι οι δύο άνδρες θα συναντηθούν, αλλά κυρίως στο ότι η πρωτοβουλία αποδίδεται στον ίδιο τον Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος, πληροφορούμενος ότι ο Έλληνας Πρόεδρος θα βρεθεί στην Κωνσταντινούπολη, επέλεξε να επιδιώξει προσωπική επαφή μαζί του. Μια επιλογή που έχει τη δική της διπλωματική σημασία και δείχνει ότι η Άγκυρα θέλει να διατηρεί ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με την Αθήνα, ακόμη και όταν οι πολιτικές και γεωπολιτικές διαφορές παραμένουν σημαντικές.

Η κίνηση αυτή μπορεί να ερμηνευθεί ως μια προσπάθεια του Ερντογάν να διατηρήσει το πλαίσιο του διαλόγου με την Ελλάδα, αποφεύγοντας μια παρατεταμένη περίοδο διπλωματικής ψυχρότητας. Δεν σημαίνει, ασφαλώς, ότι η Τουρκία αλλάζει στρατηγική ή ότι εγκαταλείπει τις γνωστές θέσεις της. Αντιθέτως, η τουρκική διπλωματία έχει αποδείξει ότι μπορεί να συνδυάζει την επιδίωξη διαλόγου με τη διατήρηση των διεκδικήσεών της.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο τόπος στον οποίο πραγματοποιείται η συνάντηση. Η επίσκεψη του Κωνσταντίνου Τασούλα στην Κωνσταντινούπολη συνδέεται με τη Θρονική Εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου, έπειτα από πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Η παρουσία του Έλληνα Προέδρου στο Φανάρι έχει ισχυρό συμβολισμό, καθώς αναδεικνύει τη σημασία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της ελληνικής ομογένειας στην Πόλη.

Σε αυτό το περιβάλλον, η επιλογή του Ερντογάν να ζητήσει συνάντηση αποκτά πρόσθετη διάσταση. Η Άγκυρα γνωρίζει ότι το Πατριαρχείο αποτελεί ζήτημα διεθνούς ενδιαφέροντος και ότι η στάση της απέναντί του αξιολογείται από τη διεθνή κοινότητα. Η συνάντηση, επομένως, μπορεί να λειτουργήσει και ως ένα μήνυμα διπλωματικής κινητικότητας, με αποδέκτες όχι μόνο την Αθήνα αλλά και τους διεθνείς παράγοντες που παρακολουθούν τις εξελίξεις στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, το timing δεν είναι καθόλου αδιάφορο. Οι εκκρεμότητες στις ελληνοτουρκικές σχέσεις παραμένουν πολλές. Το τουρκολιβυκό μνημόνιο, οι εξελίξεις γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου, οι ενεργειακοί σχεδιασμοί στην Ανατολική Μεσόγειο και οι διαφωνίες για τις θαλάσσιες ζώνες συνθέτουν ένα σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον. Μέσα σε αυτό, ο Ερντογάν φαίνεται να επιδιώκει να κρατήσει ανοιχτό το κανάλι επικοινωνίας με την ελληνική πλευρά, χωρίς αυτό να συνεπάγεται αλλαγή των τουρκικών θέσεων.

Έχει, επίσης, σημασία ότι ο Τούρκος πρόεδρος επιλέγει να συναντήσει τον ανώτατο πολιτειακό εκπρόσωπο της Ελλάδας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν ασκεί την εκτελεστική εξωτερική πολιτική, ούτε υποκαθιστά τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών στον διμερή διάλογο. Ωστόσο, η θεσμική βαρύτητα της συνάντησης προσδίδει στην κίνηση ξεχωριστό χαρακτήρα και δημιουργεί έναν ακόμη δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών.

Το μήνυμα που μπορεί να διαβαστεί πίσω από την πρωτοβουλία Ερντογάν έχει τρεις αποδέκτες. Προς την Αθήνα, δείχνει ότι η Τουρκία επιθυμεί να διατηρήσει λειτουργικές σχέσεις και να μην κλείσει την πόρτα του διαλόγου. Προς τη διεθνή κοινότητα, επιχειρεί να εμφανιστεί ως δύναμη που διατηρεί διπλωματικές πρωτοβουλίες και επιδιώκει περιφερειακή σταθερότητα. Και προς το εσωτερικό της Τουρκίας, προσφέρει την εικόνα ενός ηγέτη που διαχειρίζεται ενεργά τις περιφερειακές σχέσεις της χώρας του.

Το κρίσιμο, ωστόσο, είναι να μη συγχέεται η διπλωματική κινητικότητα με την ουσιαστική αλλαγή πολιτικής. Η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να διατηρεί ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να παραβλέψει τις διαφορές ή να θεωρήσει ότι μια συνάντηση αποτελεί ένδειξη υποχώρησης της τουρκικής πλευράς.

Σε τελική ανάλυση, η πρωτοβουλία του Ερντογάν είναι ένα ενδιαφέρον διπλωματικό σήμα, το οποίο χρειάζεται να αξιολογηθεί με βάση και τις επόμενες κινήσεις της Άγκυρας. Το ερώτημα δεν είναι μόνο γιατί ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε να δει τον Κωνσταντίνο Τασούλα, αλλά κυρίως τι επιδιώκει να πετύχει μέσα από αυτή την επαφή.

Γιατί στην εξωτερική πολιτική οι συμβολισμοί έχουν τη σημασία τους, αλλά η πραγματική πρόθεση μιας χώρας αποτυπώνεται τελικά στις πράξεις της. Και εκεί θα φανεί εάν το μήνυμα Ερντογάν αποτελεί ένα βήμα για τη διατήρηση της ελληνοτουρκικής συνεννόησης ή απλώς μια προσεκτικά σχεδιασμένη διπλωματική κίνηση χωρίς αλλαγές στην ουσία των σχέσεων.

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